Invernaderos, mariguana de diseño y bodegas. En plena CdMx. Develan red internacional
14/09/2025 - 4:46 pm
La red criminal operaba invernaderos urbanos para la producción de mariguana de diseño con alcance transnacional.
- Información en desarrollo
Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- Una red dedicada al cultivo y distribución de mariguana “de diseño” fue desarticulada en la Ciudad de México tras un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con el Gabinete de Seguridad.
La intervención se realizó de forma simultánea en tres inmuebles ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco.
“Los agentes de seguridad identificaron varios inmuebles donde se resguardaban integrantes de la célula criminal, los cuales eran utilizados como bodegas e invernadero de mariguana”, refiere la SSPC. “De manera simultánea se intervinieron los inmuebles, ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco”, añade.