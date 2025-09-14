Invernaderos, mariguana de diseño y bodegas. En plena CdMx. Develan red internacional

La red criminal operaba invernaderos urbanos para la producción de mariguana de diseño con alcance transnacional.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- Una red dedicada al cultivo y distribución de mariguana “de diseño” fue desarticulada en la Ciudad de México tras un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con el Gabinete de Seguridad.

La intervención se realizó de forma simultánea en tres inmuebles ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco.