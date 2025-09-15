Sinaloa, sin festejo patrio; Rocha Moya cancela celebración del 15 de septiembre

Rubén Rocha Moya anunció este domingo que la celebración por el 215 aniversario de la Independencia se limitará al acto oficial previsto.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, emitió la tarde de este domingo un mensaje dirigido a las y los sinaloenses, en el que se anunció que los festejos patrios se limitarán únicamente a la realización del acto oficial.

Al anunciar la cancelación de los festejos tradicionales en el estado, el mandatario expresó que “muchas y muchos sinaloenses esperan cada año la celebración de las tradicionales fiestas del Grito de Independencia”, por lo que se decidió adoptar medidas cuya finalidad invariable sea asegurar el bienestar, la seguridad y los derechos de la ciudadanía.

"He decidido que este 15 de septiembre la celebración de nuestra independencia se limitará únicamente al acto cívico protocolario con la intervención de los representantes de los poderes del estado y de las Fuerzas Armadas", expresó el mandatario estatal.

A las y los sinaloenses: pic.twitter.com/Q325AgjNFT — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 14, 2025

Las autoridades del estado habían anunciado un 15 de septiembre con espectáculos artísticos y cantantes invitados como Miguel Bose, Maricela y el Coyote con su banda tierra santa.

"Quiero agradecer a los artistas que estaban contemplados para los festejos su profesionalismo por la disposición mostrada para ser parte de los mismos", añadió.

El mensaje del mandatario estatal se presenta en un momento delicado para la seguridad, tras una jornada violenta registrada en distintos puntos de la entidad.

Ayuntamiento de San Ignacio en Sinaloa suspende fiestas patrias. pic.twitter.com/82yTZ9TvTF — Damaris Lopez Rios (@Damaris_Lopez_R) September 12, 2025

De acuerdo con reportes periodísticos, en el municipio de Navolato, una maestra perdió la vida al ser atacada a balazos junto a su esposo e hijas, mientras que otra mujer y un joven resultaron heridos. Los hechos ocurrieron en la colonia Emiliano Zapata, donde sujetos armados dispararon contra una familia que se encontraba reunida en el exterior de su vivienda.

El Ayuntamiento de San Ignacio, al sur del estado, anunció hace unos días la cancelación de sus festejos por motivos de inseguridad. Lo mismo hizo el Ayuntamiento de Navolato, que se limitará a realizar el acto cívico en privado, al interior de sus instalaciones municipales.