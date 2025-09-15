Isaac Del Toro brilla en Italia: gana Trofeo Matteotti y suma 4 triunfos en la semana

La competencia consistió en un trayecto de 193 kilómetros, dividido en 12 vueltas a un circuito exigente que incluyó tres subidas cortas pero técnicas. Isaac Del Toro superó el desafío y se llevó la victoria.

Por Jorge Hernández

Los Ángeles, 14 de septiembre (La Opinión).- El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) confirmó su gran momento al apuntarse una nueva victoria, en esta oportunidad la 77 edición del Trofeo Matteotti, con salida y llegada en Pescara y 195 kilómetros de recorrido.

Del Toro, ganador esta semana del GP Industria, del Giro de la Toscana y de la Copa Sabatini, se impuso en cuatro de las cinco clásicas italianas del calendario, acumula ya 16 victorias como profesional y logró el triunfo 84 del UAE de la temporada.

En esta oportunidad no ganó en solitario, sino que demostró su velocidad terminal para liderar el grupo cabecero y preceder, en la meta de Pescara, al portugués Rui Costa (EF Education-EasyPost) y al español Pau Miquel (Kern Pharma).

¡Torito 🐂 INVENCIBLE 💪! Isaac del Toro 🇲🇽 gana el Trofeo Matteoti 🇮🇹🏆 para lograr su 4° victoria de la semana 👊 Hasta a los sprinters les gana 🚴‍♂️💨 pic.twitter.com/prP2Gj1QXO — Fan de México🇲🇽🔜LA2028🇺🇸 (@MLosAngeles2028) September 14, 2025

La competencia de un día, llevada a cabo este domingo en Pescara, consistió en un trayecto de 193 kilómetros dividido en 12 vueltas a un circuito exigente. La configuración del trazado incorporó tres subidas cortas pero difíciles en cada vuelta: la Salita Tiberi (un kilómetro al cinco por ciento), el Colle Scorrano (un kilómetro al cinco por ciento) y el Montesilvano Colle (0. 7 km al seis por ciento), que provocaron un notable desgaste en los participantes.

El comienzo estuvo marcado por múltiples intentos de escapadas, que fueron rápidamente controlados. Los intentos de ciclistas como Tyler Stites, Cedrik Bakke Christophersen, Samuele Zoccarato y Marc Cabedo no lograron establecerse debido al intenso ritmo que impusieron los equipos Astana, Cofidis y Bardiani.

Cuando la carrera superó la mitad de su recorrido, un grupo de 16 ciclistas logró tomar cierta ventaja, entre los que se encontraban Alessandro Covi, Lorenzo Milesi y Samuele Battistella; sin embargo, la diferencia nunca alcanzó los noventa segundos y, tras falta de coordinación, fueron nuevamente absorbidos por el pelotón.

A 60 kilómetros de la meta, un grupo de cinco corredores —Frederik Wandahl, Stefano Oldani, Benjamin Thomas, Mathieu Burgaudeau y Mattia Gaffuri— consiguió abrir una ventaja de más de dos minutos. Sin embargo, la persecución del grupo principal logró cerrar la distancia, y a menos de 20 kilómetros para el final, el pelotón alcanzó a los escapados.

Isaac Del Toro… what a machine 🤯 pic.twitter.com/c3vG9MQoF1 — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) September 11, 2025

La resolución del evento ocurrió en los últimos 11 kilómetros, cuando un grupo de favoritos se separó del resto. Isaac Del Toro se mantuvo en esa selección junto a corredores como Richard Carapaz, Davide Formolo, Christian Scaroni y Rui Costa. La carrera se volvió más intensa en el tramo final tras el ataque de Formolo y Sylvain.

En la última subida a Montesilvano Colle, Del Toro dio respuesta con un movimiento decisivo, acompañado por Scaroni y Alexandre Delettre. Este esfuerzo permitió alcanzar a los punteros y formar un quinteto que lucharía por la victoria en Pescara.

En los últimos kilómetros, Del Toro mostró su fortaleza en el pequeño grupo de adelante y lanzó su ataque final. El mexicano arribó a la meta en primera posición.

Con esto, Del Toro se convierte en el primer mexicano en ganar esta prueba, en cuyo palmarés releva al venezolano Orluis Aular.

