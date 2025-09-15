VIDEO ¬ Influencer apuesta 100 mil dólares al “Canelo” en Las Vegas… y los pierde

Horas antes del combate, el mexicano Paulo Chavira mostró fajos de billetes y el ticket de su apuesta en un video desde un casino.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).– La derrota de Saúl “Canelo” Álvarez ante Terence Crawford en Las Vegas no sólo sorprendió a la afición del boxeo, sino que dejó pérdidas a quienes confiaron en la victoria del mexicano.

Uno de los casos más comentados fue el de Paulo Chavira, influencer y tipster mexicano, quien reveló que perdió 100 mil dólares (casi dos millones de pesos) en una sola apuesta.

Horas antes de la pelea, Chavira compartió en redes sociales un video desde un casino en Las Vegas en el que mostró fajos de billetes y explicó: “Voy con la apuesta más grande que he hecho en mi vida. En cash, vamos a meterla. Solo 100 mil dólares. Este es el proceso para apostar 100 mil dólares, unos dos millones de pesos mexicanos”, dijo mientras enseñaba el ticket que confirmaba su jugada.

"Pobre tipo" Porque un mexicano perdió USD 100.000 apostando por Canelo. pic.twitter.com/a79QSlO7qV — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 14, 2025

Confiado en que Álvarez retendría sus títulos de las 168 libras, el influencer lanzó un mensaje al boxeador: “Gana güero, por favor. Vamos, por favor”.

Las casas de apuestas colocaban a Álvarez como favorito con cuotas de entre 1.60 y 1.71, lo que hacía pensar que su triunfo era casi seguro. Sin embargo, Terence Crawford dio una cátedra en el ring y ganó por decisión unánime, arrebatando los cinturones al mexicano y dejando a sus seguidores y apostadores con una amarga sorpresa.

Crawford se impone al "Canelo" Álvarez en Las Vegas

La noche del 13 de septiembre de 2025 quedará grabada en la historia del boxeo porque una pelea fue vista alrededor del mundo entero vía Netflix, pero sobre todo porque Terence Crawford, el peleador estadounidense de casi 38 años, le dio una paliza a Saúl "Canelo" Álvarez.

“Bud” Crawford dominó a Saúl Álvarez con su mayor calidad boxística y estuvo cerca de derribarlo en una exhibición impecable de gran boxeo en camino a recibir una decisión unánime para despojar al mexicano del campeonato mundial supermediano.

Crawford (42-0) consuma su enorme carrera al llevarse el campeonato indiscutible en una tercera categoría con boletas de 116-112, 115-113, 115-113. Pero la pelea fue mucho más contundente de lo que esas anotaciones indican. Canelo (63-3-2) se vio sin ninguna oportunidad de defender exitosamente su título.

- Con información de La Opinión