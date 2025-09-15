VIDEOS ¬ Lluvias azotan de nuevo la CdMx; afectan operación de la Línea A del Metro

La fuerte lluvia que ha caído este domingo en la Ciudad de México ha dejado afectaciones, principalmente en la alcaldía Iztapalapa.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó este domingo las alertas Naranja y Amarilla en diversas alcaldías de la Ciudad de México, debido a la persistencia de lluvias fuertes, posibles granizadas y rachas de viento.

Las autoridades anunciaron que durante la tarde y noche se prevé ambiente fresco, cielo nublado y lluvias con intervalos de chubascos en gran parte del Valle de México.

La SGIRPC activó la Alerta Roja para la Alcaldía Iztapalapa este 14 de septiembre, ante la intensificación de lluvias fuertes, posible caída de granizo y rachas de viento, previstas para la tarde y noche.

#Encharcamiento En Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de República Federal Sur, colonia Santa Marta Acatitla, debido a la insuficiencia en la red de drenaje, se registró un encharcamiento de aproximadamente 500 m de espejo por 50 cm de tirante. El agua ingresó al interior de 4… pic.twitter.com/beMAjkhBba — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 15, 2025

Las demarcaciones con Alerta Naranja por lluvias intensas y posible caída de granizo son: Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

En tanto, la Alerta Amarilla por vientos fuertes y precipitaciones se mantiene en Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa y Gustavo A. Madero.

Como parte de las acciones de respuesta, se reportan encharcamientos significativos en Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, colonia Santiago Acahualtepec, con un espejo de agua de 300 metros y tirante de 20 cm.

🚨 INFORME La Paz, 21:00 HRS Entre el PK 22+800 y 21+400 se presenta presencia de agua con un tirante de 2.5 m en una longitud de 1,400 m. Operamos de manera continua 11 equipos de bombeo en cárcamos, brocales y camión de emergencia equivalentes a 28 mil L/min. El tiempo de… pic.twitter.com/y871vOedqH — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) September 15, 2025

También hay afectaciones en Calzada Ignacio Zaragoza y Loyula Ecatepec, zona de Ermita Zaragoza, con espejo de 200 metros, tirante de 30 cm y brote de aguas negras por falla en accesorios hidráulicos.

Cabe resaltar que el área circundante al puente de la Concordia y la Calzada Zaragoza, donde explotó la pipa de gas que se ha cobrado la vida de 13 personas hasta el momento, se inundó de manera considerable.

Equipos de atención de Bomberos CdMx, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Segiagua), Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) y el C5 trabajan de forma coordinada para mitigar riesgos, liberar vialidades y atender reportes ciudadanos.

🔴 Aviso importante – Línea A El servicio opera solo de Pantitlán a Guelatao, debido al ingreso de agua del exterior que superó la capacidad del drenaje exterior. ⚠️ Sin servicio de Guelatao a La Paz.@RTP_CiudadDeMex apoya con unidades de Guelatao a Santa Marta. Personal del… pic.twitter.com/qedqCur93R — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) September 15, 2025

La línea A del metro opera parcialmente

Las autoridades del Metro informaron que debido a las fuertes lluvias que se presentaron la Línea A opera opera únicamente de Pantitlán a Guelatao, en ambos sentidos, debido al ingreso de agua en el drenaje del municipio de La Paz.

Las estaciones de Guelatao a La Paz permanecen sin servicio. Se recomienda a las y los usuarios tomar precauciones y considerar rutas alternas.

La SGIRPC exhorta a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar zonas de riesgo, no tirar basura en vía pública y atender las recomendaciones de protección civil. La prevención y la corresponsabilidad ciudadana son clave para reducir afectaciones durante la temporada de lluvias.