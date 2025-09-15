VIDEO ¬ Un joven atenta contra el memorial de Charlie Kirk en Arizona y es arrestado

Ryder Corral se encontraba en el memorial dedicado a Charlie Kirk cuando decidió deshonrar al difunto partidario de Trump; los simpatizantes decidieron no tolerarlo.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- Ryder Corral fue arrestado por la policía la tarde de este domingo en Phoenix, Arizona, por atentar contra un memorial dedicado a Charlie Kirk, partidario del Presidente Trump asesinado el pasado 10 de septiembre en una universidad de Utah.

Corral, de 19 años, comenzó a patear las flores en el monumento dedicado a Kirk fuera de la sede de Turning Point, en Phoenix, cuando un hombre se le abalanzó hasta tirarlo al suelo.

Al momento de caer, el joven fue agredido por más individuos hasta que un oficial de policía intervino para someterlo y arrestarlo. En los videos que registraron el momento del incidente, puede verse que Corral vestía la misma playera que el asesino de Kirk portaba cuando fue detenido por las autoridades.

En los últimos días, simpatizantes de Charlie Kirk han acudido a honrar la memoria de este personaje vinculado con posturas de ultraderecha y cercanas a las posiciones políticas que el Presidente Trump exhibe.

BREAKING:🚨🚨19 year old Ryder Corral, the dude who vandalized a memorial for Charlie Kirk at TPUSA headquarters was wearing the same shirt as Charlie Kirk's assassin. pic.twitter.com/9qNuLH6Il5 — Chad Ramsey 🇺🇸 (@chadramsey007) September 14, 2025

En California, la instancia local del partido demócrata rechazó una invitación de los republicanos para unirse a una vigilia en la memoria de Kirk, porque, según un líder demócrata local, Kirk era un “fascista”.

La controversia pública que ha suscitado el asesinato de Kirk, ha colocado a la opinión pública estadounidense en un debate que se dirime en medio de narrativas de odio, xenofobia, enfrentamientos violentos, intolerancia, rechazo al extremismo, polarización y justificaciones.

Para algunos, Kirk fue responsable de su propio asesinato porque tenía opiniones controvertidas que sus enemigos decidieron que ya no podían tolerar.

Por el momento se desconoce si las autoridades judiciales levantarán cargos contra el joven de 19 años.