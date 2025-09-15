VIDEO ¬ Hilo de oro. Banda Presidencial. Dedos finos bordan. (El Grito huele a mujer)

Redacción/SinEmbargo

14/09/2025 - 10:21 pm

Banda presidencial: Presidenta Sheinbaum comparte el proceso en video.

Por primera vez en la historia, las mujeres son protagonistas en la ceremonia del Grito de Independencia, y la Banda Presidencial simboliza su papel central en la celebración y en la vida pública del país.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció a las mujeres militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) por su creatividad, amor y dedicación al confeccionar la Banda Presidencial que usará durante la celebración del 215 Aniversario del Grito de Independencia.

“Portar la Banda Presidencial es verdadero honor y privilegio”, expresó la primera Presidenta de México.

En un video compartido en sus redes sociales, la Presidenta Sheinbaum Pardo mostró todo el proceso de elaboración de la Banda Presidencia, desde la toma de medidas hasta el bordado del Escudo Nacional y la entrega final.

La confección se realizó en diez días en las Fábricas de Vestuario y Equipo de Defensa, ubicadas en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Banda presidencial: Presidenta Sheinbaum comparte el proceso en video.
Las mujeres militares de la Defensa trabajan con precisión en la confección de la Banda Presidencial. Foto: Presidencia
Banda presidencial: Presidenta Sheinbaum comparte el proceso en video.
Los lienzos verde, blanco y rojo son cuidadosamente cortados y preparados para el bordado del Escudo Nacional. Foto: Presidencia

El proceso anual, instruido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 1° de diciembre de 2018, incluye corte de tres piezas de raso en verde, blanco y rojo; integración de los lienzos con hilo poliéster; bordado a mano del Escudo Nacional con hilos oro y plata; y la colocación del nombre de la Presidenta: Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

Banda presidencial: Presidenta Sheinbaum comparte el proceso en video.
Cada puntada del Escudo Nacional es realizada a mano, con hilos de oro y plata. Foto: Presidencia
Banda presidencial: Presidenta Sheinbaum comparte el proceso en video.
Las militares aseguran que la tela conserve forma, tamaño y calidad durante todo el proceso de confección de la Banda Presidencial. Foto: Presidencia

Finalmente, la Banda Presidencial se revisa en un maniquí con las medidas exactas de la mandataria federal, se coloca el fleco canelón y se resguarda en una caja de madera y cristal antes de ser transportada a Palacio Nacional por las Fuerzas Armadas.

Las imágenes compartidas por la titular del Poder Ejecutivo también representan un momento histórico: será el primer Grito de Independencia encabezado por una mujer, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en un momento en el que se reafirma la soberanía y los principios constitucionales de México.

Banda presidencial: Presidenta Sheinbaum comparte el proceso en video.
La toma de medidas es uno de los primeros pasos para garantizar la correcta caída de la Banda Presidencial. Foto: Presidencia
Banda presidencial: Presidenta Sheinbaum comparte el proceso en video.
Se verifica la correcta colocación del Escudo Nacional y la alineación de todos los detalles. Foto: Presidencia

Por primera vez, las mujeres no serán sólo testigos de la ceremonia; serán el centro de la celebración por su capacidad para conducir el país en un entorno complejo.

Asimismo, el primer Grito de la Presidenta se celebra en un contexto internacional incierto, en el que México reafirma su independencia y protege a sus ciudadanos en el extranjero.

Banda presidencial: Presidenta Sheinbaum comparte el proceso en video.
La parte trasera de la Banda es colocada con precisión antes de bordar el nombre de la mandataria federal. Foto: Presidencia
Banda presidencial: Presidenta Sheinbaum comparte el proceso en video.
La banda se coloca en una caja de madera y cristal para su resguardo. Foto: Presidencia

Incluso, la ceremonia simboliza la continuidad del proyecto nacional iniciado en 2018 con Andrés Manuel López Obrador y refuerza un país unido, activo y productivo, a pesar de los desafíos en seguridad, salud y educación.

Con esta conmemoración, México deja atrás la visión del Grito como un espectáculo social; ahora, el foco está en la gobernanza, los derechos de las mujeres y la consolidación de un país soberano y libre.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

