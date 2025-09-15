Premios Emmy 2025: ¿Quiénes son los ganadores de la gala? Aquí la lista completa

Redacción/SinEmbargo

14/09/2025 - 10:26 pm

La 77ª edición de los Premios Emmy llegó a su fin la noche del domingo, coronando a lo mejor de la televisión estadounidense en múltiples categorías.

-Información en desarrollo

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- La 77ª edición de los Premios Emmy llegó a su fin la noche del domingo, coronando a lo mejor de la televisión estadounidense en múltiples categorías.

La ceremonia celebró tanto a los veteranos consagrados como a nuevos talentos que brillaron en la pantalla chica durante la última temporada.

Entre los grandes triunfadores de la gala se encuentran The Pitt, que se llevó el Emmy a Mejor Serie de Drama, y The Studio, reconocida como la Mejor Serie de Comedia de la noche. Además, Adolescence, la serie limitada de Netflix, dominó varias categorías, consolidándose como la producción más premiada de la velada.

Actores y actrices como Noah Wyle, Jean Smart, Seth Rogen y Owen Cooper subieron al escenario para recibir sus estatuillas, mientras que la ceremonia también rindió homenaje a leyendas de la televisión y destacó la labor filantrópica con el Premio Humanitario Bob Hope, entregado este año a Ted Danson y Mary Steenburgen.

 

¿Quiénes son los ganadores de los Premios Emmy?

- Mejor Serie de Drama: The Pitt

- Mejor Actor de Serie Dramática: Noah Wyle (The Pitt)

- Mejor Serie de Comedia: The Studio

- Mejor Actor de Serie de Comedia: Seth Rogen (The Studio)

- Mejor Actriz de Serie de Comedia: Jean Smart (Hacks)

- Mejor Actor de Reparto de Serie de Comedia: Jeff Hiller (Somebody Somewhere)

- Mejor Actriz de Reparto de Serie de Comedia: Hannah Einbinder (Hacks)

- Mejor Serie Limitada: Adolescence

- Mejor Actor de Serie Limitada: Stephen Graham (Adolescence)

- Mejor Actriz de Serie Limitada: Cristin Milioti (The Penguin)

- Mejor Actor de Reparto de Serie Limitada: Owen Cooper (Adolescence)

- Mejor Actriz de Reparto de Serie Limitada: Erin Doherty (Adolescence)

- Mejor Guion de Serie Dramática: Dan Gilroy (Andor)

- Mejor Guion de Serie de Comedia: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck y Alex Gregory (The Studio)

- Mejor Guion de Serie Limitada o Telefilme: Jack Thorne y Stephen Graham (Adolescence)

- Mejor Dirección de Serie Dramática: Adam Randall (Slow Horses)

- Mejor Dirección de Serie Limitada o Telefilme: Philip Barantini (Adolescence)

- Mejor Dirección de Serie de Comedia: Seth Rogen y Evan Goldberg (The Studio)

- Mejor Programa de Entrevistas: The Late Show With Stephen Colbert

- Mejor Especial de Variedades (En Vivo): SNL50: The Anniversary Special

- Mejor Programa de Competencia de Reality: The Traitors

- Premio Humanitario Bob Hope: Ted Danson y Mary Steenburgen

