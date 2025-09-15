La "Abuelita Heroína" de explosión en Iztapalapa es homenajeada con mural y corrido

El 12 de septiembre se dio a conocer la noticia del lamentable fallecimiento de Alicia Matías, bautizada en redes como “La Abuelita Heroína” tras salvar a su nieta de la explosión en Iztapalapa.

Cuidad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- Un espectacular mural fue creado para rendir un homenaje a Alicia Matías, bautizada en redes como “La Abuelita Heroína”, quién salvó a su nieta de la explosión de una pipa en la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CdMx), cubriéndola con su cuerpo.

El 13 de septiembre se dio a conocer la noticia del lamentable fallecimiento de la mujer, quien perdió la vida mientras era atendida tras resultar con quemaduras graves en el 90 por ciento de su cuerpo, en el Hospital General de Zona número 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Cabe recordar que tras la tragedia ocurrida en las inmediaciones del Puente de la Concordia se hizo viral una imagen en la que se observa a la señora Alicia caminando con la ropa y todo el cuerpo quemado junto a un policía que carga a su nieta. El momento quedó captado en una foto que se hizo viral.

El mural que rinde homenaje a "La Abuelita Heroína" fue creado por el artista callejero "Snoke", y se ubica a unos cuantos metros del Puente de la Concordia, lugar en el que se registró la tragedia.

El creador de la pieza declaró a medios de comunicación que su trabajo sólo tiene la intención de honrar el valor de la mujer que salvó a su nieta de las llamas tras la explosión ocurrida el 10 de septiembre en la Alcaldía Iztapalapa.

La obra muestra la imagen de la señora Alicia, con unas alas de ángel, mientras carga a su pequeña nieta, detrás de ella se aprecia una imagen de la Virgen de Guadalupe con las manos juntas.

El corrido de la "Abuelita Heroína"

La historia de la señora Alicia también fue inspiración para que un compositor creara el "Corrido de la 'Abuelita Heroína'", una canción que narra la historia de cómo la mujer salvó a su nieta Azuleth, de dos años de edad, tras quedar atrapadas en la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia.

Esta canción fue obra del compositor Óscar Cortés, quien compartió su trabajo a través de su cuenta de Facebook.