Explosión de pipa en Iztapalapa suma 14 muertos; 39 hospitalizados y 30 dados de alta

La Fiscalía de la CdMx reveló este sábado que el exceso de velocidad fue la causa del accidente que desencadenó en la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).– La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CdMx) confirmó este lunes con corte a las a las 10:00 horas que, hasta el momento, suman 14 muertos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia registrada el pasado 10 de septiembre en la Alcaldía Iztapalapa.

Con esta actualización, se confirmó la muerte de una persona más: el señor Jesús García Tovar, de 40 años, que perdió la vida en las últimas horas. Era atendido en el Hospital General Rubén Leñero.

Entre los hospitalizados aún hay dos bebés de 2 años (una niña y un niño) y uno de un año y medio.

🔺Al corte de las 10:00 hrs, informamos sobre el accidente en #Iztapalapa: • 39 personas permanecen hospitalizadas

• 30 han sido dadas de alta

• 14 personas lamentablemente fallecieron pic.twitter.com/FlkRoTDlUa — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 15, 2025

El sábado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) reveló que el exceso de velocidad fue la causa del accidente que desencadenó en la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa.

"Tenemos un primer dictamen en hechos de tránsito que nos indica que hubo un exceso de velocidad", dijo la Fiscal capitalina, Bertha María Alcalde Luján.

Explicó que el dictamen en el que se establece la causa del percance podría ser turnado a tribunales en caso de que se presente una controversia, para que un Juez determine si efectivamente el conductor de la unidad excedió el límite de velocidad. La titular de la Fiscalía de la CdMx recordó que la investigación iniciada tras la explosión en la Alcaldía Iztapalapa está relacionada con los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daños culposos.

Agregó que los trabajos de peritaje permitieron determinar que la fuga de gas LP que provocó el incendio fue causada por una ruptura de aproximadamente 40 centímetros en el casquete del tanque, que se produjo tras la caída del vehículo.

"Hasta ahora lo que indican nuestros análisis periciales es que el golpe fue con el pavimento y con parte del muro, y por eso se genera la fractura en el tanque", explicó la Fiscal.

Ante la información difundida en algunos medios acerca de que un bache fue el causante de la volcadura de la pipa de gas que explotó en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, la titular de la Fiscalía de la CdMx desmintió tales afirmaciones y afirmó que existen pruebas que lo demuestran.

“No se identificó ningún bache. Se hicieron las periciales correspondientes para determinar esto; tenemos documentación fotográfica [...] no hubo tampoco ningún tipo de pavimentación posterior en esa parte del circuito”, apuntó.

Incluso la Fiscal Bertha María Alcalde invitó a medios a que acudan al lugar del percance para que documenten que no hay ningún defecto en la vialidad que pudo haber ocasionado la volcadura de la pipa.