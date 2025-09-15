Explosión de pipa en Iztapalapa suma 14 muertos; 39 hospitalizados y 30 dados de alta

Redacción/SinEmbargo

15/09/2025 - 10:31 am

Vecinas y vecinos levantaron un memorial en honor a las víctimas de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.

Artículos relacionados

La Fiscalía de la CdMx reveló este sábado que el exceso de velocidad fue la causa del accidente que desencadenó en la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).– La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CdMx) confirmó este lunes con corte a las a las 10:00 horas que, hasta el momento, suman 14 muertos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia registrada el pasado 10 de septiembre en la Alcaldía Iztapalapa.

Con esta actualización, se confirmó la muerte de una persona más: el señor Jesús García Tovar, de 40 años, que perdió la vida en las últimas horas. Era atendido en el Hospital General Rubén Leñero.

Entre los hospitalizados aún hay dos bebés de 2 años (una niña y un niño) y uno de un año y medio.

El sábado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) reveló que el exceso de velocidad fue la causa del accidente que desencadenó en la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa.

"Tenemos un primer dictamen en hechos de tránsito que nos indica que hubo un exceso de velocidad", dijo la Fiscal capitalina, Bertha María Alcalde Luján.

Explicó que el dictamen en el que se establece la causa del percance podría ser turnado a tribunales en caso de que se presente una controversia, para que un Juez determine si efectivamente el conductor de la unidad excedió el límite de velocidad. La titular de la Fiscalía de la CdMx recordó que la investigación iniciada tras la explosión en la Alcaldía Iztapalapa está relacionada con los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daños culposos.

Agregó que los trabajos de peritaje permitieron determinar que la fuga de gas LP que provocó el incendio fue causada por una ruptura de aproximadamente 40 centímetros en el casquete del tanque, que se produjo tras la caída del vehículo.

"Hasta ahora lo que indican nuestros análisis periciales es que el golpe fue con el pavimento y con parte del muro, y por eso se genera la fractura en el tanque", explicó la Fiscal.

Ante la información difundida en algunos medios acerca de que un bache fue el causante de la volcadura de la pipa de gas que explotó en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, la titular de la Fiscalía de la CdMx desmintió tales afirmaciones y afirmó que existen pruebas que lo demuestran.

“No se identificó ningún bache. Se hicieron las periciales correspondientes para determinar esto; tenemos documentación fotográfica [...] no hubo tampoco ningún tipo de pavimentación posterior en esa parte del circuito”, apuntó.

Incluso la Fiscal Bertha María Alcalde invitó a medios a que acudan al lugar del percance para que documenten que no hay ningún defecto en la vialidad que pudo haber ocasionado la volcadura de la pipa.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

Charlie Kirk y la guerra contra el terrorismo en “América”

"Se han desatado diversas reacciones que dividen aún más a la extremadamente polarizada sociedad estadounidense y a...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

¿A quién sirve Gertz Manero?

"Gertz Manero es inane para asuntos graves, aunque eficaz en los propios, como lo denota su intervención,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Ataques a la flotilla y Holocausto en Gaza 

“Los cientos de navegantes que viajan en las 20 embarcaciones que conforman la Global Sumud Flotilla sabían...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Beber refresco

"Más allá de los nuevos impuestos, lo que se requiere es agua potable al alcance de todos...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Ministro Hugo Aguilar expresó su respeto a Kenia López, presidenta de la Cámara de Diputados, tras la polémica por no aplaudir en un acto público.
1

Hugo Aguilar expresa respeto a Kenia López tras presunta descortesía en acto público

Bermúdez Requena pretendía instalar red criminal en Paraguay
2

Bermúdez Requena quería montar red en Paraguay; captura de un sobrino prendió alertas

3

Los agresores políticos en EU tienen rostros muy familiares: hombres blancos, armados

4

DATOS ¬ Una mujer, Claudia, rompe con siglos de “tradición masculina” en El Grito

Invernaderos de mariguana en plena CdMx.
5

Invernaderos, mariguana de diseño y bodegas. En plena CdMx. Develan red internacional

Influencer pierde 2 mdp apostando al "Canelo".
6

VIDEO ¬ Influencer apuesta 100 mil dólares al “Canelo” en Las Vegas… y los pierde

Toy Story celebra 30 años
7

La película Toy Story cumple 30 años y regresa al cine para celebrar

La FGE del EdoMex detuvo esta tarde a Gustavo “N”, chofer del autobús de pasajeros que el pasado ocho de septiembre intentó ganarle el paso a un tren de carga.
8

Edomex: Capturan al conductor vinculado al choque contra un tren que dejó 10 muertos

Vecinas y vecinos levantaron un memorial en honor a las víctimas de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
9

Explosión de pipa en Iztapalapa suma 14 muertos; 39 hospitalizados y 30 dados de alta

El empresario Ricardo Salinas Pliego debe miles de millones de pesos en impuestos.
10

Luis Melgar no es una excepción: el Verde es nido de simpatizantes de Salinas Pliego

11

La red de abusos de Naasón investigada en EU abarca a su padre Samuel y sus cómplices

Charlie Kirk y la guerra contra el terrorismo en “América”.
12

Charlie Kirk y la guerra contra el terrorismo en “América”

TikTok se queda en Estados Unidos
13

TikTok se queda en EU. Trump y Xi podrían reunirse este mismo viernes para detalles

Ryder Corral fue arrestado por la policía la tarde de este domingo en Phoenix, Arizona, por atentar contra un memorial dedicado a Charlie Kirk.
14

VIDEO ¬ Un joven atenta contra el memorial de Charlie Kirk en Arizona y es arrestado

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
15

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Israel atacó con misiles la torre residencial Ghefari, una de las más altas de Gaza, debido a la supuesta presencia de "infraestructura terrorista" de Hamás.
1

Ministro israelí plantea construir un vecindario de lujo sobre las ruinas de Gaza

Vecinas y vecinos levantaron un memorial en honor a las víctimas de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
2

Explosión de pipa en Iztapalapa suma 14 muertos; 39 hospitalizados y 30 dados de alta

TikTok se queda en Estados Unidos
3

TikTok se queda en EU. Trump y Xi podrían reunirse este mismo viernes para detalles

Bermúdez Requena pretendía instalar red criminal en Paraguay
4

Bermúdez Requena quería montar red en Paraguay; captura de un sobrino prendió alertas

5

DATOS ¬ Una mujer, Claudia, rompe con siglos de “tradición masculina” en El Grito

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó este domingo las alertas Naranja y Amarilla en diversas alcaldías de la CdMx.
6

VIDEOS ¬ Lluvias azotan de nuevo la CdMx; afectan operación de la Línea A del Metro

Ryder Corral fue arrestado por la policía la tarde de este domingo en Phoenix, Arizona, por atentar contra un memorial dedicado a Charlie Kirk.
7

VIDEO ¬ Un joven atenta contra el memorial de Charlie Kirk en Arizona y es arrestado

La 77ª edición de los Premios Emmy llegó a su fin la noche del domingo, coronando a lo mejor de la televisión estadounidense en múltiples categorías.
8

Premios Emmy 2025: ¿Quiénes son los ganadores de la gala? Aquí la lista completa

Banda presidencial: Presidenta Sheinbaum comparte el proceso en video.
9

VIDEO ¬ Hilo de oro. Banda Presidencial. Dedos finos bordan. (El Grito huele a mujer)

10

Los agresores políticos en EU tienen rostros muy familiares: hombres blancos, armados

El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) confirmó su gran momento al apuntarse una nueva victoria, en esta oportunidad la 77 edición del Trofeo Matteotti.
11

Isaac Del Toro brilla en Italia: gana Trofeo Matteotti y suma 4 triunfos en la semana

Influencer pierde 2 mdp apostando al "Canelo".
12

VIDEO ¬ Influencer apuesta 100 mil dólares al “Canelo” en Las Vegas… y los pierde