Musk, el hombre más rico del mundo, tiene el salario más alto del mundo. Y quiere más

El consejo de administración de Tesla anunció a inicios de septiembre un paquete salarial cuyo objetivo es mantener a Elon Musk centrado en el fabricante de vehículos eléctricos en un momento en que otros proyectos empresariales y políticos amenazan con tomar el control.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).– Elon Musk compró acciones de Tesla por valor de mil millones de dólares, justo cuando el consejo de administración de la compañía se prepara para una votación de accionistas sobre un nuevo paquete salarial que podría generarle al hombre más rico del mundo hasta un billón de dólares en acciones durante la próxima década.

Este plan fue presentado a inicios de septiembre. De concretarse, Elon Musk tendrá la oportunidad de convertirse en el primer billonario del mundo. Se espera que el paquete, que debe ser aprobado por los accionistas de la compañía, se someta a votación en la junta anual el 6 de noviembre.

De acuerdo con un documento presentado por Tesla ante el regulador bursátil, Elon Musk tendría que multiplicar por ocho —ocho mil 500 millones de dólares— el valor bursátil de su empresa durante los próximos 10 años para cobrar el valor total del paquete.

Las acciones de Tesla, que cerraron el viernes a 395.94 dólares cada una, subieron más del 8 por ciento en la sesión previa a la apertura del mercado el lunes. La compañía ha subido más del 66 por ciento en los últimos seis meses, según reporta The Wall Street Journal.

"Es un gran voto de confianza por parte de Musk y a los optimistas les encanta verlo", declaró Dan Ives, analista tecnológico de Wedbush Securities y uno de los mayores defensores de Tesla en Wall Street. "Envía una señal positiva tras un año muy tumultuoso para Musk y los accionistas de Tesla", dijo a CNN.

Otro de los requisitos que Musk debe cumplir para sumar los 900 mil millones de dólares a su fortuna, la cual está actualmente valuada en 400 mil millones de dólares, según Forbes, es permanecer en Tesla al menos siete años y medio para cobrar las acciones, y 10 años para obtener el importe total.

El consejo de administración de Tesla afirmó que este paquete salarial tenía como objetivo mantener a Musk centrado en el fabricante de vehículos eléctricos en un momento en que otros proyectos empresariales y políticos amenazan con tomar el control.

The Wall Street Journal refiere que la marca y las ventas del fabricante de automóviles se han visto afectadas por las actividades políticas de Musk y su deteriorada alianza con el presidente Trump.

En diciembre de 2024, Musk se convirtió en la primera persona en acumular un patrimonio neto superior a 400 mil millones de dólares. El resurgimiento de su fortuna se debió, en gran medida, a la victoria electoral de Donald Trump en noviembre de 2024, de quien Musk fue un importante donante y partidario político lo que le valió ser parte del Gabinete del republicano y ser nombrado como Jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, cargo del que salió en medio de una disputa pública con Trump.

Sin embargo, tras alcanzar un máximo histórico a mediados de diciembre, las acciones comenzaron a caer bruscamente, reporta CNN. Para abril, las acciones habían perdido todas las ganancias postelectorales y acumulaban una caída considerable en lo que va del año.

De hecho, ahonda The Wall Street Journal, las ganancias cayeron un 71 por ciento en el primer trimestre de este año y un 16 por ciento en el segundo.

Musk ha dicho que tiene planes para Tesla, en particular ha destaco el negocio de robotaxis. Pero a pesar de su apuesta por la compañía, Elon también ha advertido que la empresa podría experimentar "algunos trimestres difíciles" después de que los incentivos del gobierno estadounidense para la compra de vehículos eléctricos expiren a finales de este mes.

CNN ahonda que Tesla y otros fabricantes de automóviles se enfrentan al fin de este crédito fiscal de 7 mil 500 dólares para compradores estadounidenses de vehículos eléctricos a finales de este mes. “Si bien se espera que esto impulse las ventas de Tesla en el tercer trimestre, es probable que la compañía de vehículos eléctricos experimente una fuerte caída durante el resto del año”, ahonda el medio.

A principios de este año, los miembros de la junta directiva de Tesla contactaron con firmas de búsqueda de ejecutivos para trabajar en un proceso formal para encontrar al próximo director ejecutivo de Tesla y algunos presionaron al veterano líder para que dedicara más tiempo a la compañía, según informó The Wall Street Journal.

Ahora los accionistas votarán sobre la nueva estructura salarial el 6 de noviembre.