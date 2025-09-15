La Semar decomisa una tonelada y media de metanfetamina en el puerto de Mazatlán

La Secretaría de Marina logró el decomiso utilizando tecnología de rayos X con el apoyo de personal canino entrenado para detectar narcóticos.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) coordinaron un operativo este día en la terminal de Transbordadores del Puerto de Mazatlán, Sinaloa, que resultó en el aseguramiento de un tractocamión acoplado a una caja que transportaba oculto en un doble fondo paquetes con posible metanfetamina.

En un comunicado, la dependencia señaló que el hallazgo fue posible gracias al trabajo de la Unidad Naval de Protección Portuaria de Mazatlán, que inspeccionó el tractocamión mediante la utilización de un equipo de rayos X, apoyados por tres binomios caninos.

Esta labor permitió la detección del doble fondo donde se encontraron 494 paquetes y seis bolsas que contenían una sustancia con las características de la metanfetamina. Las autoridades estiman que se transportaba un peso aproximado de una tonelada y media del narcótico.

La Institución indicó que este golpe al narcotráfico representa una afectación a sus operaciones valuada en 426 millones 496 mil pesos, lo que se traduce en un millón 500 mil de dosis que no llegaran a manos de los jóvenes.

La Semar aseguró que el producto decomisado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación del caso para iniciar las pesquisas correspondientes.

En este operativo participaron, también, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR).