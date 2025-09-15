¿Viajas en Metro o Metrobús? Éste será su horario especial el 15 y 16 de septiembre

Redacción/SinEmbargo

15/09/2025 - 1:17 pm

Con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias en la CdMx, el Metro, el Metrobús y otros sistemas de transporte público operarán con horarios especiales.

El Metro y el Metrobús de la CdMx informaron que habrá horario especial y suspensión del servicio en algunas estaciones con motivo de las Fiestas Patrias.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- Con motivo de la celebración de las fiestas patrias en la Ciudad de México (CdMx), el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús operarán con horarios especiales el lunes 15 de septiembre y el martes 16 de septiembre.

La noche del 15 de septiembre se llevará a cabo en el Zócalo capitalino la Ceremonia del Grito de Independencia encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, un momento que marcará historia ya que será la primera vez que una mujer encabece el acto. El evento oficial iniciará minutos antes de las 23:00 horas.

Al día siguiente, el 16 de septiembre, se realizará el Desfile Cívico Militar, que partirá del primer cuadro de la capital y recorrerá las principales avenidas de la ciudad, como la Avenida Juárez y el Paseo de la Reforma.

¿Cuál será el horario especial del Metro?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CdMx informó que, con motivo de la celebración del 225 aniversario del Inicio de la Independencia, el martes 16 de septiembre operará en un horario especial de día festivo, por lo que el servicio iniciará a las 07:00 horas y concluirá a las 00:00 horas, además de que las bicicletas podrán ingresar todo el día.

Por otra parte, este lunes 15 de septiembre permanecerá cerrada la estación Zócalo / Tenochtitlan de la Línea 2, debido a la celebración de la ceremonia del Grito de Independencia que será encabezada por la Presidenta Sheinbaum; se espera que dicha estación permanezca cerrada el 16 de septiembre para que se lleve a cabo el desfile.

El Metro de la CdMx indicó a través de sus redes sociales que, además de dicha estación, no se tiene previsto el cierre de otras estaciones de la red con motivo de la celebración de las fiestas patrias en la capital.

Las mejores opciones para llegar al Centro Histórico de la capital son las estaciones Pino Suárez, Bellas Artes, Allende y San Juan de Letrán.

¿Y qué hay del Metrobús?

El Metrobús de la CdMx, por su parte, anunció que el lunes 15 de septiembre tendrá un horario especial nocturno para apoyar en el traslado de las personas que asistan a las celebraciones del Grito de Independencia en las distintas alcaldías o en el Zócalo de la capital.

Por lo anterior, los horarios de salida de las últimas unidades de las terminales serán los siguientes:

  • Línea 1: Indios verdes a las 00:30 del 16 de septiembre y El Caminero a las 00:00 horas del 16 de septiembre.
  • Línea 2: Tacubaya y Tepalcates a las 00:00 horas del 16 de septiembre.
  • Línea 3: Tenayuca a las 23:25 horas del 15 de septiembre y Pueblo Santa Cruz Atoyac a las 00:30 horas del 16 de septiembre.
  • Línea 5: Río de los Remedios a las 00:30 horas del 16 de septiembre y Preparatoria I a las oo:15 horas del 16 de septiembre.
  • Línea 7: Indios Verdes a las 00:00 horas del 16 de septiembre; La Diana a las 01:00 horas del 16 de septiembre, y Campo Marte a las 23:40 del 15 de septiembre.
  • Línea 1 a Línea 3: Indios Verdes a las 23:45 del 15 de septiembre y Pueblo Santa Cruz Atoyac a las 00:30 horas del 16 de septiembre.

