¿Quiénes reciben su Pensión del Bienestar esta semana patria? Aquí la información

Algunos beneficiarios ya han recibido el depósito de la Pensión del Bienestar desde el primero de septiembre. No pierdas de vista los pagos para esta semana de celebraciones patrias.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- El Banco del Bienestar anunció el orden en el que las y los beneficiarios podrán retirar el apoyo que el Gobierno de México brinda para los pagos del bimestre septiembre-octubre. En esta semana de celebraciones patrias, no pierdas de vista el día y letra que te corresponde para cobrar tu apoyo.

El Banco anunció que desde el pasado primero de septiembre las y los beneficiarios han podido cobrar su apoyo correspondiente en orden alfabético conforme a la letra inicial del primer apellido.

Del 1 al 25 de septiembre se realizará el depósito del bimestre septiembre-octubre de la #PensiónMujeresBienestar,#PensiónAdultoMayor, #PensiónDiscapacidad y de #MadresTrabajadoras. Recuerda que el pago se realiza de acuerdo a la letra del primer… pic.twitter.com/SIY8YCKPAs — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) September 1, 2025

Calendario de pagos del 15 al 19 de septiembre

A partir de la tercera semana del mes serán siete las iniciales que recibirán su pago Bienestar septiembre 2025. A continuación, te mostramos el calendario de letra del primer apellido por día para la semana que va de este lunes 15 al viernes 19 de septiembre:

Lunes 15 de septiembre: apellidos que inician con la letra M.

Miércoles 17 de septiembre: apellidos que inician con las letras N, Ñ y O.

Jueves 18 de septiembre: apellidos que inician con las letras P y Q.

Viernes 19 y lunes 22 de septiembre: apellidos que inician con la letra R

¿Qué beneficiarios están contemplados para este periodo?

Estos son los montos que recibirán las y los beneficiarios de los distintos Programas del Bienestar otorgados por el Gobierno federal: