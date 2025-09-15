Cancillería pide a Israel respetar los derechos de mexicanos en la Sumud flotilla

El Gobierno de México pidió a Israel respetar los derechos humanos de las y los mexicanos que forman parte de la flotilla Global Sumud que lleva ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- La Cancillería mexicana hizo un llamado al Gobierno de Israel para garantizar el respeto a los derechos de las y los connacionales que viajan en la Global Sumud flotillla, luego del presunto ataque que efectuaron en contra de algunas de las embarcaciones que la integran.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las siete mexicanas y mexicanos que viajan a bordo de la flotilla Global Sumud están a salvo tras los ataques con drones perpetrados por Israel contra las embarcaciones que buscan llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Los pasados días 8 y 10 de septiembre, la organización activista denunció que dos de sus embarcaciones fueron atacadas por drones israelíes que lanzaron dispositivos explosivos, mientras estaban atracadas en un puerto de Túnez. Ante ello, la Cancillería solicitó que se les facilite asistencia y protección consular a las mexicanos y mexicanos presentes en la flotilla con base en las convenciones internacionales.

Del mismo modo, la Cancillería mexicana dio a conocer que ha brindado asistencia consular en todo momento a connacionales que forman parte de la misión, además de que solicitó al Gobierno israelí respetar sus derechos humanos en caso de presentarse alguna eventualidad.

La SRE reveló que la cónsul honoraria se reunió con las y los mexicanos que viajan en la Flotilla Global Sumud durante su estancia en Túnez, con el propósito de informarles sobre sus derechos, qué hacer en caso de alguna eventualidad y reiterarles que cuentan con el apoyo consular del Gobierno de México.

Durante su llegada y estancia en Túnez, punto de escala, la cónsul honoraria, los visitó y conversó con ellos y ellas sobre sus necesidades. Les compartió material sobre sus derechos y qué hacer en caso de cualquier eventualidad, además de refrendarles el apoyo y asistencia consular del Gobierno de México.

Tras los ataques perpetrados por drones de Israel contra embarcaciones en las que viajan activistas, el Embajador de México en Argelia se puso en contacto con las y los connacionales, quienes señalaron que están a salvo y que viajaban en embarcaciones distintas a las que fueron atacadas.

Finalmente, la SRE reiteró que seguirá atendiendo las solicitudes de grupos de activistas que desean apoyar a las siete personas mexicanas que forman parte de la flotilla Global Sumud.