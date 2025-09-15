Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato detiene a 8 con armas, vehículos y droga

Los resultados de este operativo forman parte de la estrategia de seguridad compartida entre Guanajuato y San Luis Potosí.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato coordinó un operativo anticrimen y detuvo hoy a ocho personas a quienes le fueron aseguradas armas de fuego, droga y vehículos vinculados con actividades criminales.

En la carretera estatal 67, a la altura de la comunidad El Fuerte, San Luis Potosí, las autoridades detuvieron a cuatro hombres que viajaban en dos camionetas tipo pick up para inspeccionar las unidades. Dentro de los vehículos se localizaron dos armas de fuego cortas calibre .380 mm, cuatro cargadores y 59 cartuchos útiles.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, las cuatro personas detenidas son originarias de las localidades de Villagrán, San Luis de la Paz, San José Iturbide e Irapuato, todas pertenecientes al estado de Guanajuato.

Las otros implicados en actividades delictivas fueron detenidos en la colonia San Ignacio, San Luis de la Paz. Tras un reporte de arco carretero vinculado con robo a autotransporte, las autoridades dieron con los sujetos originarios del estado de Querétaro, a quien se les aseguró un vehículo GMC Terrain con reporte de robo vigente.

🚨 Detuvimos a 8 personas en operativos interestatales. Aseguramos 69 cartuchos, 3 armas cortas, celulares, tableta y presunto cristal 3 vehículos (uno con reporte de robo). Trabajo coordinado entre @pazgobgente y la Guardia Civil de #SanLuisPotosí. pic.twitter.com/od7vqnQDwU — FSPE (@FSPE_Gto) September 15, 2025

En este vehículo fueron decomisados un inhibidor de señal de ocho antenas, tres equipos celulares, una tableta electrónica, tres envoltorios con presunto cristal y un arma corta calibre 9 mm con 10 cartuchos útiles.

Todos los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) y del Ministerio Público Federal en San Luis Potosí para iniciar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.

En su cuenta de X, el titular de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez ahondó en los detalles sobre esta captura.

"En coordinación interestatal, fueron detenidos ocho presuntos generadores de violencia, originarios de Guanajuato, Querétaro y Estado de México, con edades de entre 18 y 59 año", detalló el encargado de la seguridad estatal.

Para González Martínez, esta detención impacta positivamente en la seguridad de la entidad y las regiones limítrofes con los estados vecinos. "Estos resultados reafirman el compromiso de trabajar con inteligencia, coordinación y presencia en el territorio para proteger a las familias de Guanajuato y San Luis Potosí", escribió el Secretario en su cuenta de X.

Las autoridades señalaron que "estos resultados son parte de los operativos conjuntos en la región noreste y zonas limítrofes, cuyo objetivo es reducir la incidencia delictiva en carreteras y comunidades, a fin de debilitar las estructuras criminales que atentan contra la seguridad de la ciudadanía".

Cabe mencionar que estos operativos de colaboración interestatal forman parte de la estrategia estatal CONFIA (Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen) que la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, han instruido para combatir al crimen organizado en las dos entidades.

El operativo corrió a cuenta de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, la Comisaría de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí.