VERSUS ¬ La 4T necesita probar que sí irá por las redes políticas de “La Barredora”

Alina Duarte, Ana Lilia Pérez y Alejandro Páez Varela analizan el escenario político tras la captura de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay gracias a la coordinación entre las autoridades ese país y México.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- La reciente detención de Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco acusado de ser el jefe de La Barredora”, es una oportunidad para que la 4T demuestre que sí está combatiendo la corrupción, coincidieron Alina Duarte,  Ana Lilia Pérez y Alejandro Páez Varela.

“No hay mucho misterio detrás de si realmente la autoridad tiene ganas o no tiene ganas de entrarle al tema [del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco], tope donde tope, como se dice comúnmente, si quieren realmente ir a fondo, se va a notar", expuso Alejandro Páez Varela en esta edición de VERSUS, programa que se transmite en SinEmbargo Al Aire.

No obstante, Páez Varela consideró que cabe la posibilidad de que el caso quede estancado, como muchos otros que han caído en manos de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR). “Yo creo que la 4T tiene una gran oportunidad, yo la sigo viendo como una gran oportunidad, no va a suceder si se lo dejas en las manos a Alejandro Gertz Manero, la misma Presidenta lo sabe o, si no lo sabe, lo intuye, y yo creo que más bien lo sabe, que Alejandro Gertz Manero puede perfectamente dejar un caso en archivos”, destacó.

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, tiene una orden de aprehensipon en su contra por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Foto: Gobierno de Tabasco

"Tiene la Fiscalía para empezar un problema de credibilidad porque no hay un solo caso que yo diga ‘wow Gracias Alejandro Gertz Manero, justificaste todos tus años en la Fiscalía’, nada, no hay tal caso. Su único rol ha sido el de administrar los casos y llevarlos a los extremos para permitir, finalmente, una doble agenda. Por ejemplo, a todos los priistas les va bien con Alejandro Gertz Manero, a todos: Rosario Robles, dónde está la investigación de Peña, al mismo Lozoya, a Emilo Lozoya le va bien ¿Por qué nunca presentó la solicitud de desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas a la Cámara de Diputados?”.

Además, agregó que el Partido Acción Nacional (PAN) jamás ha cuestionado el trabajo del Fiscal de la República, quien sólo se ha dedicado a resolver sus propios conflictos. “Me llama mucho la atención que el PAN especialmente con Alejandro Gertz Manero, tiene un trato extraordinario, o sea, nunca cuestiona absolutamente nada los panistas de Alejandro Gertz Manero (...) el Fiscal opera como ya sabemos para él. Llegando resolvió esos temas familiares allá dentro, metió a la cárcel a sus familiares, resolvió su fortuna y vámonos”, dijo Páez.

En este sentido, Ana Lilia Pérez destacó que Gertz Manero se ha convertido en un "Fiscal cómodo para los partidos políticos", quien ha contribuido a tapar los delitos de funcionarios de alto nivel. “El problema es ese Fiscal cómodo para los partidos políticos, yo diría que para los partidos en su conjunto un Fiscal dispuesto a tapar cuando se trata de elementos de funcionarios de alto nivel", sostuvo la periodista, quien recordó casos emblemáticos como el del expresidente Enrique Peña Nieto, que pese a las acusaciones de corrupción que hay en su contra, disfruta de una vida de lujos en España.

"Cuántas carpetas de investigación se acumularon que vinculaban directamente a elementos, por ejemplo, en el caso de Peña Nieto y Peña Nieto está muy quitado de la pena jugando golf en España", dijo. "Una realidad es que a la clase política de este país, que mueve los hilos, llámese PAN con los negocios en muchas áreas, negociando judicialmente, cualquiera de estos partidos, les conviene un Fiscal que aplica a modo lo que debía ser un criterio de oportunidad o, como en su momento se dio, el mal uso de testigos protegidos”, ahondó.

“Tenemos casos de figuras políticas con cargos públicos de alta relevancia, en distintos periodos, que quedaron impunes porque no se integraron bien las investigaciones, porque nunca se consignó, porque se caen los casos, porque no se les tocó ni con el pétalo de un llamado a declarar lo que sabían en un asunto. Esperamos que en este caso que es de tan alta relevancia, se llegue también a las últimas consecuencias, como debía llegarse, porque estamos viendo detenciones de alto impacto en estos últimos días”, añadió.

Por su parte, Alina Duarte también recordó que, como se ha visto en casos anteriores, no es suficiente con la detención del funcionario acusado, que se necesita ampliar las investigaciones, sin importar que éstas lleguen también a altos funcionarios, como presumiblemente podría ser el caso del Senador Adán Augusto López, también excandidato a la presidencia de México, quien desde que se desempeñó como Gobernador de Tabasco mantuvo una cercana relación con Bermúdez Requena, a quien designó como Secretario de Seguridad Pública del estado.

“También hemos visto que no basta sólo con detener a una persona, que la historia de este país, la diversificación de la economía criminal, la diversificación y la disputa de territorios, entonces, creo que también ahí hay que seguir insistiendo en que es un buen momento para ampliar las investigaciones, insisto, no es menor que estemos pensando como uno de los implicados en el Senador Adán Augusto, más que implicado, como responsable también de conocimiento de causa, pero había quienes sí ya tenían elementos para, al menos, dudar y decidieron callar, entonces, el tema de los nombres que van a seguir saliendo, esperemos, para ser investigados, ojalá que sean varios”, dijo Duarte.

Detienen a seis miembros de La Barredora en Puebla.
El vehículo asegurado por la FGE, en el que viajaban dos presuntos miembros de "La Barredora" estaría relacionado con el homicidio de un policía custodio. Foto: FGE de Puebla

Por ello, los periodistas insistieron en que la detención del exsecretario estatal es una gran oportunidad para el Gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum para legitimar su lucha contra la corrupción y el crimen organizado, compromisos que asumió desde el inicio de su gestión presidencial y que gracias a la estrategia de seguridad, en la que colabora el Gabinete de Seguridad, ha ido avanzando, pero el avance se debe complementar con el trabajo de la FGR.

“Es una oportunidad también para desarticular esas redes que no sólo es el que anda empistolado ahí extorsionando a los comerciantes, son redes que sí tienen una vinculación dentro de la política, dentro de las estructuras de de función pública, se tiene que extirpar esas redes, porque sino no se va a avanzar en combatir al crimen organizado, que realmente es el principal desafío que tenemos en este país y al crimen organizado no se le combate con sesgos políticos, con intencionalidad política”, comentó a su vez Ana Lilia Pérez.

“Bien que Bermúdez Requena haya caído en un Gobierno de la 4T, bien que sea con una investigación de la 4T, bien que lo hayan perseguido hasta la última cueva o su cueva de lujo allá en Paraguay, muy bien Ahora le tiene que seguir, ahora no deben permitir que Bermúdez Requena y las redes que acompañaron a Bermúdez Requena y que permitieron a “La Barredora” entronarse en ese estado que no queden en la impunidad", festejó Páez Varela.

"Yo creo que hasta aquí, hasta el momento, estamos muy bien, qué bueno que fue la en un Gobierno de izquierda donde se le acusó, se le encarceló, ya está detenido, ya está en prisión, ahora tienen que seguirle, ese es el gran reto, ahora tienen que seguirle, hasta aquí bien, satisfechos, que bueno, ya está el tipo detenido, no se nos olvide, el personaje ya está ahí, ahora falta toda la red de complicidades y esa muchas veces, o más bien en su caso, es muy política, entonces, tienen que seguirse. Yo creo que estamos bien hasta este punto, que le sigan”, concluyó el periodista.

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

