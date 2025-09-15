El Comisario de Tuzantlán es asesinado tras tiroteo en una carretera de Guerrero

El comisario de Tuzantlán, Omar Guevara Galeana, era primo del actual Alcalde de Atenango del Río, Emmanuel Guevara Cárdenas y del ex diputado de Morena, Andrés Guevara.

Iguala, Guerrero, 15 de septiembre de 2025 (ElSur).- El Comisario de la comunidad de Tuzantlán, municipio de Atenango del Río del estado de Guerrero, Omar Guevara Galeana, fue asesinado a balazos la mañana de este domingo en un atentado que sufrió cerca de la comunidad de Amatitlán, Huitzuco, ataque en el que tres mujeres que lo acompañaban resultaron heridas.

El ataque ocurrió alrededor de las 06:00 horas del domingo en el tramo entre Paso Morelos y la cabecera municipal de Huitzuco, cuando el Comisario asesinado viajaba en una camioneta Nissan Frontier doble cabina negra, indica un reporte policiaco.

En esa zona despoblada fue localizada la camioneta atravesada en la carretera, y en el asiento del conductor estaba sin vida el Comisario municipal, quien recibió múltiples disparos en la cabeza y en ambos costados. En tanto que en el vehículo se apreciaron cerca de 20 disparos, tanto en el parabrisas y en ambos lados, principalmente en las puertas y ventanas del conductor y el copiloto.

Fuentes policiacas informaron que en el lugar resultaron heridas por rozones y los vidrios reventados tres mujeres que acompañaban al Comisario municipal, las cuales fueron trasladadas a un hospital y no se dio a conocer más información de ellas.

Aunque la camioneta recibió cerca de 20 impactos, en el reporte policiaco al que se tuvo acceso, solo se menciona del aseguramiento de un casquillo percutido calibre 380 milímetros y una ojiva de bala.

Según la información recabada, la autoridad comunal asesinada era primo del actual Alcalde de Atenango del Río, Emmanuel Guevara Cárdenas (PT) y del exdiputado local de Morena, Andrés Guevara. En sus redes sociales ambos confirmaron los hechos y dieron condolencias a su familia por el homicidio del Comisario de su pueblo natal.

Fuentes de Seguridad Pública de Huitzuco, informaron que la víctima viajaba de Atenango del Río con dirección a esa cabecera municipal, aunque en las redes sociales se ha comentado que iba en el sentido opuesto, es decir de Huitzuco para Atenango.

Este sábado en las dos cabeceras municipales hubo jaripeos y bailes con motivo de las Fiestas Patrias celebradas todo el fin de semana. Mientras que en Huitzuco se presentó el grupo musical Los Buitres; en la fiesta de Atenango del Río se presentó el cantante Gerardo Díaz.

Este domingo se realizó el cierre de la Feria en Atenango del Río, en el que el Alcalde de ese municipio, Emmanuel Guevara, minimizó el homicidio de su Comisario municipal y dijo que ocurrió fuera de su territorio; además, afirmó que en su municipio todo estaba tranquilo, por lo que la celebración se realizaría según lo programado.

“Derivado de la situación que transcurrió el día de hoy por la mañana (ayer domingo), comentarles a toda la ciudadanía que Atenango del Río está tranquilo, el evento se llevó a cabo en la carretera de Huitzuco hacia Paso Morelos, la festividad se llevará a cabo con la misma organización y sin ningún cambio”, escribió el petista respecto al homicidio.

El pasado 23 de julio en el centro de la cabecera municipal de Atenango del Río, también fue asesinado a disparos el entonces presidente de la Asociación Ganadera en ese municipio, Emmanuel Cortés.

