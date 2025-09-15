El Comisario de Tuzantlán es asesinado tras tiroteo en una carretera de Guerrero

Redacción/SinEmbargo

15/09/2025 - 3:22 pm

El Comisario de la comunidad de Tuzantlán, municipio de Atenango del Río, fue asesinado a balazos en un atentado en la comunidad de Amatitlán, en Guerrero.

Artículos relacionados

El comisario de Tuzantlán, Omar Guevara Galeana, era primo del actual Alcalde de Atenango del Río, Emmanuel Guevara Cárdenas y del ex diputado de Morena, Andrés Guevara.

Iguala, Guerrero, 15 de septiembre de 2025 (ElSur).- El Comisario de la comunidad de Tuzantlán, municipio de Atenango del Río del estado de Guerrero, Omar Guevara Galeana, fue asesinado a balazos la mañana de este domingo en un atentado que sufrió cerca de la comunidad de Amatitlán, Huitzuco, ataque en el que tres mujeres que lo acompañaban resultaron heridas.

El ataque ocurrió alrededor de las 06:00 horas del domingo en el tramo entre Paso Morelos y la cabecera municipal de Huitzuco, cuando el Comisario asesinado viajaba en una camioneta Nissan Frontier doble cabina negra, indica un reporte policiaco.

En esa zona despoblada fue localizada la camioneta atravesada en la carretera, y en el asiento del conductor estaba sin vida el Comisario municipal, quien recibió múltiples disparos en la cabeza y en ambos costados. En tanto que en el vehículo se apreciaron cerca de 20 disparos, tanto en el parabrisas y en ambos lados, principalmente en las puertas y ventanas del conductor y el copiloto.

Fuentes policiacas informaron que en el lugar resultaron heridas por rozones y los vidrios reventados tres mujeres que acompañaban al Comisario municipal, las cuales fueron trasladadas a un hospital y no se dio a conocer más información de ellas.

Aunque la camioneta recibió cerca de 20 impactos, en el reporte policiaco al que se tuvo acceso, solo se menciona del aseguramiento de un casquillo percutido calibre 380 milímetros y una ojiva de bala.

Según la información recabada, la autoridad comunal asesinada era primo del actual Alcalde de Atenango del Río, Emmanuel Guevara Cárdenas (PT) y del exdiputado local de Morena, Andrés Guevara. En sus redes sociales ambos confirmaron los hechos y dieron condolencias a su familia por el homicidio del Comisario de su pueblo natal.

Fuentes de Seguridad Pública de Huitzuco, informaron que la víctima viajaba de Atenango del Río con dirección a esa cabecera municipal, aunque en las redes sociales se ha comentado que iba en el sentido opuesto, es decir de Huitzuco para Atenango.

Este sábado en las dos cabeceras municipales hubo jaripeos y bailes con motivo de las Fiestas Patrias celebradas todo el fin de semana. Mientras que en Huitzuco se presentó el grupo musical Los Buitres; en la fiesta de Atenango del Río se presentó el cantante Gerardo Díaz.

Este domingo se realizó el cierre de la Feria en Atenango del Río, en el que el Alcalde de ese municipio, Emmanuel Guevara, minimizó el homicidio de su Comisario municipal y dijo que ocurrió fuera de su territorio; además, afirmó que en su municipio todo estaba tranquilo, por lo que la celebración se realizaría según lo programado.

“Derivado de la situación que transcurrió el día de hoy por la mañana (ayer domingo), comentarles a toda la ciudadanía que Atenango del Río está tranquilo, el evento se llevó a cabo en la carretera de Huitzuco hacia Paso Morelos, la festividad se llevará a cabo con la misma organización y sin ningún cambio”, escribió el petista respecto al homicidio.

El pasado 23 de julio en el centro de la cabecera municipal de Atenango del Río, también fue asesinado a disparos el entonces presidente de la Asociación Ganadera en ese municipio, Emmanuel Cortés.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

Charlie Kirk y la guerra contra el terrorismo en “América”

"Se han desatado diversas reacciones que dividen aún más a la extremadamente polarizada sociedad estadounidense y a...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

¿A quién sirve Gertz Manero?

"Gertz Manero es inane para asuntos graves, aunque eficaz en los propios, como lo denota su intervención,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Ataques a la flotilla y Holocausto en Gaza 

“Los cientos de navegantes que viajan en las 20 embarcaciones que conforman la Global Sumud Flotilla sabían...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Beber refresco

"Más allá de los nuevos impuestos, lo que se requiere es agua potable al alcance de todos...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Toy Story celebra 30 años
1

La película Toy Story cumple 30 años y regresa al cine para celebrar

Homicidios caen 25.8 por ciento en México.
2

Los estallidos de Guanajuato, Tabasco y Sinaloa exhiben cómo se detona la violencia

Bermúdez Requena pretendía instalar red criminal en Paraguay
3

Bermúdez Requena quería montar red en Paraguay; captura de un sobrino prendió alertas

4

DATOS ¬ Una mujer, Claudia, rompe con siglos de “tradición masculina” en El Grito

El Presidente Trump anunció que el Ejército de EU hundió otro barco que zarpo de Venezuela y aseguró que era usado por narcotraficantes para traficar drogas.
5

Trump anuncia un segundo ataque militar contra "narcos" venezolanos; hay 3 muertos

Influencer pierde 2 mdp apostando al "Canelo".
6

VIDEO ¬ Influencer apuesta 100 mil dólares al “Canelo” en Las Vegas… y los pierde

Con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias en la CdMx, el Metro, el Metrobús y otros sistemas de transporte público operarán con horarios especiales.
7

¿Viajas en Metro o Metrobús? Éste será su horario especial el 15 y 16 de septiembre

El Banco del Bienestar anunció el orden en el que las y los beneficiarios podrán retirar el apoyo para los pagos del bimestre septiembre-octubre.
8

¿Quiénes reciben su Pensión del Bienestar esta semana patria? Aquí la información

El Ministro Hugo Aguilar expresó su respeto a Kenia López, presidenta de la Cámara de Diputados, tras la polémica por no aplaudir en un acto público.
9

Hugo Aguilar expresa respeto a Kenia López tras presunta descortesía en acto público

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, apareció tras el asesinato de su esposo para anunciar que continuará con la labor del activista ultraderechista.
10

VIDEO ¬ Viuda de Charlie Kirk advierte: “no tienen idea de lo que acaban de desatar”

Un espectacular mural fue creado para rendir homenaje a Alicia Matías, “La Abuelita Heroína” que salvó a su nieta de la explosión de una pipa en Iztapalapa.
11

La "Abuelita Heroína" de explosión en Iztapalapa es homenajeada con mural y corrido

Musk sube el tono contra Trump y califica su plan fiscal de "abominación repugnante”
12

Musk, el hombre más rico del mundo, tiene el salario más alto del mundo. Y quiere más

13

Los agresores políticos en EU tienen rostros muy familiares: hombres blancos, armados

Invernaderos de mariguana en plena CdMx.
14

Invernaderos, mariguana de diseño y bodegas. En plena CdMx. Develan red internacional

Elementos de la Semar realizaron un operativo en la terminal de Transbordadores del Puerto de Mazatlán, Sinaloa; se aseguró más de una tonelada de droga.
15

La Semar decomisa una tonelada y media de metanfetamina en el puerto de Mazatlán

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Renuncia el Alcalde de San Pedro.
1

Mauricio Fernández fue Alcalde 4 veces. Se despide. Es el cáncer. Avanza sin control

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato coordinó un operativo anticrimen y detuvo el día de hoy a ocho personas con armas, vehículos y drogas.
2

Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato detiene a 8 con armas, vehículos y droga

El peso mexicano avanza frente al dólar y la BMV rompe un nuevo récord.
3

Peso llega a 18.34 unidades por dólar, su mejor nivel en 14 meses; BMV rompe récord

El Presidente Trump anunció que el Ejército de EU hundió otro barco que zarpo de Venezuela y aseguró que era usado por narcotraficantes para traficar drogas.
4

Trump anuncia un segundo ataque militar contra "narcos" venezolanos; hay 3 muertos

El Banco del Bienestar anunció el orden en el que las y los beneficiarios podrán retirar el apoyo para los pagos del bimestre septiembre-octubre.
5

¿Quiénes reciben su Pensión del Bienestar esta semana patria? Aquí la información

Musk sube el tono contra Trump y califica su plan fiscal de "abominación repugnante”
6

Musk, el hombre más rico del mundo, tiene el salario más alto del mundo. Y quiere más

Con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias en la CdMx, el Metro, el Metrobús y otros sistemas de transporte público operarán con horarios especiales.
7

¿Viajas en Metro o Metrobús? Éste será su horario especial el 15 y 16 de septiembre

Homicidios caen 25.8 por ciento en México.
8

Los estallidos de Guanajuato, Tabasco y Sinaloa exhiben cómo se detona la violencia

Elementos de la Semar realizaron un operativo en la terminal de Transbordadores del Puerto de Mazatlán, Sinaloa; se aseguró más de una tonelada de droga.
9

La Semar decomisa una tonelada y media de metanfetamina en el puerto de Mazatlán

Un espectacular mural fue creado para rendir homenaje a Alicia Matías, “La Abuelita Heroína” que salvó a su nieta de la explosión de una pipa en Iztapalapa.
10

La "Abuelita Heroína" de explosión en Iztapalapa es homenajeada con mural y corrido

Israel atacó con misiles la torre residencial Ghefari, una de las más altas de Gaza, debido a la supuesta presencia de "infraestructura terrorista" de Hamás.
11

Ministro israelí plantea construir un vecindario de lujo sobre las ruinas de Gaza

Vecinas y vecinos levantaron un memorial en honor a las víctimas de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
12

Explosión de pipa en Iztapalapa suma 14 muertos; 39 hospitalizados y 30 dados de alta