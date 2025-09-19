Un fin de semana en la CdMx con Batman, Van Gogh, música para las infancias y teatro

¿Qué tal disfrutar de las icónicas cintas de Batman dirigidas por Christopher Nolan sin costo? Otra opción para este fin de semana es visitar la exposición "Las Muertas" de la serie que hace poco se estrenó en streaming, aquí te contamos dónde.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- Este fin de semana la Ciudad de México nos trae la celebración del día de Batman, además de teatro, música para los más pequeños de la casa y hasta la proyección de una cinta para conocer más de uno de los pintores más famosos.

Batman Day en el IPN

El Instituto Politécnico Nacional se suma a la celebración mundial del Batman Day con un maratón cinematográfico que invita a reflexionar sobre la vigencia cultural del Caballero de la Noche. La cita es el viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas, en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet.

Se proyectará la trilogía de Christopher Nolan:

Batman inicia

El caballero de la noche

El caballero de la noche asciende

Una saga que, más allá de su éxito en taquilla, ha marcado la conversación cultural al poner en primer plano dilemas como la moralidad, el terrorismo, la vigilancia y la esperanza.

¿Dónde? Auditorio “Ing. Alejo Peralta” del Centro Cultural Jaime Torres Bodet (Av. Wilfrido Massieu s/n, Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero, 07700 Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada Libre.

Xochimani concierto de música tradicional para infancias

El sábado 20 de septiembre en el FARO Indios Verdes a las 12 horas, Xochimani se presentará en el FARO Indios Verdes con su música tradicional para las infancias, por lo que invitan a los pequeños y pequeñas a asistir y disfrutar de la música además de compartir juegos con la comunidad.

¿Dónde? FARO Indios Verdes (Av. Huitzilihuitl, antes Av. De las Torres, 51, Esquina con Acueducto de Guadalupe Col. Santa Isabel Tola, C.P. 7010, Deleg. Gustavo A. Madero México, Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada Libre.

Proyección de la película Van Gogh

La película Van Gogh que cuenta la historia del famoso pintor holandés Vincent Van Gogh. Protagonizada por Willem Dafoe, la cinta presenta el tiempo en el que el pintor se mudó a Arles y Auvers-sur-Oise, Francia, donde estuvo un tiempo y conoció a miembros de la vanguardia, como Paul Gauguin. Durante esta etapa creo grandes obras que son admiradas hasta la actualidad.

¿Dónde? Museo de los Ferrocarrileros (Ponciano Arriaga 20 , Tabacalera, Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada Libre.

Exposición "Las Muertas"

Con el estreno de la serie Las Muertas en Netflix, la Cineteca Nacional instaló una pequeña pero interesante exposición en la Sala 2 que incluye información del caso, maquetas usadas en la grabación, vestuario, entre otros objetos.

¿Dónde? Sala 2 de la Cineteca Nacional (Av. México-Coyoacán, No. 389, Col. Xoco, Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada libre, de lunes a domingo de 12:30 a 21 horas, hasta el 29 de septiembre.

Todo está bien

¿Qué sucede cuando, en medio de la rutina godín, alguien decide colgarse de una cuerda en su propio cubículo? Todo está bien es una obra de teatro escrita por Alejandra Reyes y dirigida por Angélica Rogel. La historia nos lleva por un laberinto burocrático en dónde encontraremos lo más absurdo, frágil y humano de la vida laboral contemporánea.

¿Dónde? Teatro Helénico (Centro Cultural Helénico en Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn, C.P. 01020, Ciudad de México).

¿Cuánto? El boleto tiene un costo de 410 pesos; las funciones de los jueves están a 105 pesos. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Helénico o a través de la página: helenico.gob.mx.

Yucatán presente en Los Pinos

El estado de Yucatán estará este 20 y 21 de septiembre en el Complejo Cultural Los Pinos con una experiencia cultural que reunirá lo mejor de la música, danza, artesanías, exposiciones y, por supuesto, la gastronomía yucateca.

El público podrá conocer y disfrutar de la cocina tradicional a través de destacadas cocineras tradicionales mayas, portadoras de la herencia culinaria de Yucatán:

María Lolbeh Valle Uc del Restaurante Lol-Beh (Maní). Orgullosa cocinera tradicional reconocida por su especialidad en el mucbipollo, platillo emblemático de Yucatán. Ha participado en foros nacionales como el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, compartiendo su talento y tradición.

del Restaurante Lol-Beh (Maní). Orgullosa cocinera tradicional reconocida por su especialidad en el mucbipollo, platillo emblemático de Yucatán. Ha participado en foros nacionales como el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, compartiendo su talento y tradición. Gloria Angélica Lara Puerto de Antojería Yucateca (Tixkokob). Portadora de la cocina bajo tierra, aprendida de su familia y transmitida a nuevas generaciones. Su especialidad es el pib, y su legado vive hoy en su hija, chef maestra pibil.

de Antojería Yucateca (Tixkokob). Portadora de la cocina bajo tierra, aprendida de su familia y transmitida a nuevas generaciones. Su especialidad es el pib, y su legado vive hoy en su hija, chef maestra pibil. María Antonia Yam Chi del Restaurante Zamná (Izamal) Cocinera tradicional del pueblo mágico de Izamal que aún guarda los sabores originales de la cocina tradicional yucateca cuidando cada detalle de los platillos.

del Restaurante Zamná (Izamal) Cocinera tradicional del pueblo mágico de Izamal que aún guarda los sabores originales de la cocina tradicional yucateca cuidando cada detalle de los platillos. Karina Gómez Padilla de Cocina Chef Pedro Medina Casanova (Merida) Originaria de Sotuta. Yuc, aprendi{o de la cocina por parte de su familia paterna la cual se dedicaba a la venta de comida tradicional en el el pueblo. De ellos aprendió la elaboración de la cochinita pibil, relleno negro, puchero de tres carnes entre otros en cocina de leña.

de Cocina Chef Pedro Medina Casanova (Merida) Originaria de Sotuta. Yuc, aprendi{o de la cocina por parte de su familia paterna la cual se dedicaba a la venta de comida tradicional en el el pueblo. De ellos aprendió la elaboración de la cochinita pibil, relleno negro, puchero de tres carnes entre otros en cocina de leña. Gladys Concepción Colli Ek de Aldea Maya Xa’anil Naj (Santa Elena) Fundadora de un proyecto comunitario que preserva la tradición gastronómica y promueve el turismo cultural. Ha representado a Yucatán en iniciativas internacionales fusionando sabores mexicanos con franceses.

¿Dónde? Complejo Cultural Los Pinos de 10:00 a 17:00 horas.

¿Cuánto? Entrada libre