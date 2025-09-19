Un fin de semana en la CdMx con Batman, Van Gogh, música para las infancias y teatro

Redacción/SinEmbargo

19/09/2025 - 7:00 am

Agenda de septiembre

Artículos relacionados

¿Qué tal disfrutar de las icónicas cintas de Batman dirigidas por Christopher Nolan sin costo? Otra opción para este fin de semana es visitar la exposición "Las Muertas" de la serie que hace poco se estrenó en streaming, aquí te contamos dónde. 

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- Este fin de semana la Ciudad de México nos trae la celebración del día de Batman, además de teatro, música para los más pequeños de la casa y hasta la proyección de una cinta para conocer más de uno de los pintores más famosos.

Batman Day en el IPN

El Instituto Politécnico Nacional se suma a la celebración mundial del Batman Day con un maratón cinematográfico que invita a reflexionar sobre la vigencia cultural del Caballero de la Noche. La cita es el viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas, en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet.

Se proyectará la trilogía de Christopher Nolan:

  • Batman inicia
  • El caballero de la noche
  • El caballero de la noche asciende

Una saga que, más allá de su éxito en taquilla, ha marcado la conversación cultural al poner en primer plano dilemas como la moralidad, el terrorismo, la vigilancia y la esperanza.

¿Dónde? Auditorio “Ing. Alejo Peralta” del Centro Cultural Jaime Torres Bodet (Av. Wilfrido Massieu s/n, Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero, 07700 Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada Libre.

Batman Day en el IPN
La trilogía de Christopher Nolan se proyectará en "el Queso". Foto: Cortesía IPN

Xochimani concierto de música tradicional para infancias

El sábado 20 de septiembre en el FARO Indios Verdes a las 12 horas, Xochimani se presentará en el FARO Indios Verdes con su música tradicional para las infancias, por lo que invitan a los pequeños y pequeñas a asistir y disfrutar de la música además de compartir juegos con la comunidad.

¿Dónde? FARO Indios Verdes (Av. Huitzilihuitl, antes Av. De las Torres, 51, Esquina con Acueducto de Guadalupe Col. Santa Isabel Tola, C.P. 7010, Deleg. Gustavo A. Madero México, Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada Libre.

Grupo Xochimani se presentará en el Faro Indios Verdes
Un concierto de música tradicional para las niñas y los niños. Foto: Facebook Grupo Xochimani

Proyección de la película Van Gogh

La película Van Gogh que cuenta la historia del famoso pintor holandés Vincent Van Gogh. Protagonizada por Willem Dafoe, la cinta presenta el tiempo en el que el pintor se mudó a Arles y Auvers-sur-Oise, Francia, donde estuvo un tiempo y conoció a miembros de la vanguardia, como Paul Gauguin. Durante esta etapa creo grandes obras que son admiradas hasta la actualidad.

¿Dónde? Museo de los Ferrocarrileros (Ponciano Arriaga 20 , Tabacalera, Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada Libre.

Exposición "Las Muertas"

Con el estreno de la serie Las Muertas en Netflix, la Cineteca Nacional instaló una pequeña pero interesante exposición en la Sala 2 que incluye información del caso, maquetas usadas en la grabación, vestuario, entre otros objetos.

¿Dónde? Sala 2 de la Cineteca Nacional (Av. México-Coyoacán, No. 389, Col. Xoco, Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada libre, de lunes a domingo de 12:30 a 21 horas, hasta el 29 de septiembre.

Todo está bien

¿Qué sucede cuando, en medio de la rutina godín, alguien decide colgarse de una cuerda en su propio cubículo? Todo está bien es una obra de teatro escrita por Alejandra Reyes y dirigida por Angélica Rogel. La historia nos lleva por un laberinto burocrático en dónde encontraremos lo más absurdo, frágil y humano de la vida laboral contemporánea.

¿Dónde? Teatro Helénico (Centro Cultural Helénico en Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn, C.P. 01020, Ciudad de México).
¿Cuánto? El boleto tiene un costo de 410 pesos; las funciones de los jueves están a 105 pesos. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Helénico o a través de la página: helenico.gob.mx.

Obra Todo Está bien
La obra Todo está bien se presenta en el Teatro Helénico. Foto: Héctor Ortega

Yucatán presente en Los Pinos

El estado de Yucatán estará este 20 y 21 de septiembre en el Complejo Cultural Los Pinos con una experiencia cultural que reunirá lo mejor de la música, danza, artesanías, exposiciones y, por supuesto, la gastronomía yucateca.

El público podrá conocer y disfrutar de la cocina tradicional a través de destacadas cocineras tradicionales mayas, portadoras de la herencia culinaria de Yucatán:

  • María Lolbeh Valle Uc del Restaurante Lol-Beh (Maní).  Orgullosa cocinera tradicional reconocida por su especialidad en el mucbipollo, platillo emblemático de Yucatán. Ha participado en foros nacionales como el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, compartiendo su talento y tradición.
  • Gloria Angélica Lara Puerto de Antojería Yucateca (Tixkokob). Portadora de la cocina bajo tierra, aprendida de su familia y transmitida a nuevas generaciones. Su especialidad es el pib, y su legado vive hoy en su hija, chef maestra pibil.
  • María Antonia Yam Chi del Restaurante Zamná (Izamal) Cocinera tradicional del pueblo mágico de Izamal que aún guarda los sabores originales de la cocina tradicional yucateca cuidando cada detalle de los platillos.
  • Karina Gómez Padilla de Cocina Chef Pedro Medina Casanova (Merida) Originaria de Sotuta. Yuc, aprendi{o de la cocina por parte de su familia paterna la cual se dedicaba a la venta de comida tradicional en el el pueblo. De ellos aprendió la elaboración de la cochinita pibil, relleno negro, puchero de tres carnes entre otros en cocina de leña.
  • Gladys Concepción Colli Ek de Aldea Maya Xa’anil Naj (Santa Elena) Fundadora de un proyecto comunitario que preserva la tradición gastronómica y promueve el turismo cultural. Ha representado a Yucatán en iniciativas internacionales fusionando sabores mexicanos con franceses.

¿Dónde? Complejo Cultural Los Pinos de 10:00 a 17:00 horas.
¿Cuánto? Entrada libre

Yucatán en Los Pinos
Yucatán llegará con música, gastronomía y danza a Los Pinos. Foto: Cortesía

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Dos sismos

“Pasados los años de ambas tragedias, siento que algo me ha faltado en la vida; como un...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Los López y el septiembre inolvidable

"El segundo año de mandato de Claudia Sheinbaum será muy distinto al primero. Sobre todo, para los...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Ecos de censura en la “tierra de la libertad”

"La libertad de prensa, la libertad de disentir y la libertad académica, pilares de cualquier democracia, están...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (III)

"La mayoría construida por Morena y sus aliados ha devuelto al Congreso a su función primigenia: levantar...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

Filosofía… ¿para qué?
Por Óscar de la Borbolla

Filosofía… ¿para qué?

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Se disfrazó de Morena, conquistó SLP y ahora impone su ley: intenta dejar a su esposa

Jucopo quita a "Alito" Moreno Comisión de Marina en el Senado.
2

"Alito" Moreno pierde la Comisión de Marina en el Senado; acusan revanchismo político

3

...Y cuando el hongo Verde perdió Chiapas, la táctica fue simple: se camufló Morena

4

Sandra Cuevas admite relación "efímera" con “El Choko”, líder de "La Chokiza"

El Tesoro de EU ha sancionado a Los Mayos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa, y a células de sicarios que pertenecen a este grupo.
5

EU sanciona a "Los Mayos" y apunta hacia Diputada de Morena; la UIF le congela bienes

Sheinbaum revela que AMLO pidió la destitución de Bermúdez Requena
6

Sheinbaum revela que fue AMLO quien pidió la renuncia de Bermúdez Requena en Tabasco

7

Trump amenaza ahora con cancelar las concesiones de las televisoras que lo critiquen

Es campaña contra Andrés, Gonzalo y AMLO y debe saberse quién los amparó: Sheinbaum
8

Es campaña contra Andrés, Gonzalo y AMLO y debe saberse quién los amparó: Sheinbaum

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas".
9

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

10

#GenteAsí ¬ Muchos indignados por el baile exótico durante El Grito, en Chiapas

11

Surcoreano relata su encierro en EU: se burlaron de mí, me llamaron "hombre cohete"

12

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

13

Morena se divide por Ley de Amparo: Corral pide parlamento y Adán Augusto lo rechaza

14

Hernán Bermúdez Requena llega a México; es ingresado en el penal del Altiplano

Asencio, jugador del Real Madrid, y 3 más irán a juicio por difundir videos sexuales
15

Asencio, jugador del Real Madrid, y 3 más irán a juicio por difundir videos sexuales

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Sheinbaum iza Bandera a media asta en memoria de víctimas de sismos de 1985 y 2017

Agenda de septiembre
2

Un fin de semana en la CdMx con Batman, Van Gogh, música para las infancias y teatro

3

...Y cuando el hongo Verde perdió Chiapas, la táctica fue simple: se camufló Morena

4

Sandra Cuevas admite relación "efímera" con “El Choko”, líder de "La Chokiza"

5

Morena se divide por Ley de Amparo: Corral pide parlamento y Adán Augusto lo rechaza

6

La SEP investigará denuncias de acoso contra el director del CETis 78 en Tamaulipas

Ya que se le quitó la carga peyorativa al concepto de ideología, vale la pena observar a un personaje en boga en estos días, como es Ricardo Salinas Pliego.
7

#PuntosYComas ¬ ¿Salinas Pliego candidato independiente? Faltarían 1 millón de firmas

Sheinbaum revela que AMLO pidió la destitución de Bermúdez Requena
8

Sheinbaum revela que fue AMLO quien pidió la renuncia de Bermúdez Requena en Tabasco

9

#GenteAsí ¬ Muchos indignados por el baile exótico durante El Grito, en Chiapas

Asencio, jugador del Real Madrid, y 3 más irán a juicio por difundir videos sexuales
10

Asencio, jugador del Real Madrid, y 3 más irán a juicio por difundir videos sexuales

Jucopo quita a "Alito" Moreno Comisión de Marina en el Senado.
11

"Alito" Moreno pierde la Comisión de Marina en el Senado; acusan revanchismo político

12

Claudia y Carney hablan de pelear por el TMEC. Abren diálogo bilateral en temas clave