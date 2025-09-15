Trump amaga con declarar “emergencia nacional” en DC si policía no coopera con el ICE

Redacción/SinEmbargo

15/09/2025 - 4:33 pm

Imagen del 8 de junio de 2025 de soldados de la Guardia Nacional vigilando en el Centro de Detención Metropolitano de Los Angeles, en Los Angeles, California, Estados Unidos.

Los comentarios de Trump llegan poco después de que miles de personas hayan salido a la calle para protestar en la ciudad por el despliegue de la Guardia Nacional para "restablecer el orden y la seguridad" en la ciudad.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, ha amenazado este lunes con declarar una "emergencia nacional" en Washington D.C., la capital del país, si la policía local no coopera con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como anunció la Alcaldesa capitalina Muriel Bowser

"La Alcaldesa Muriel Bowser, quien ha presidido esta violenta toma criminal de nuestra capital durante años, ha informado al Gobierno Federal que el Departamento de Policía Metropolitana ya no cooperará con el ICE en la deportación y reubicación de inmigrantes ilegales peligrosos", señaló Trump en su red social, Truth Social.

"Si permitiera que esto sucediera, la delincuencia resurgiría con fuerza. A los habitantes y negocios de Washington, D.C.: NO SE PREOCUPEN, ESTOY CON USTEDES Y NO PERMITIRÉ QUE ESTO SUCEDA. Declararé una Emergencia Nacional y, si es necesario, ¡federalizaré el país! Gracias por su atención. ¡¡¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE DE NUEVO!!!", añadió.

Trump amagó con declarar una emergencia nacional en Washington D.C. si la policía local no colabora con el ICE.
Foto: Truth Social

Trump afirma que su Gobierno ha intervenido en el "caos criminal" que era Washington, D.C., la capital de EU. "Debido a esto, Washington D.C. ha pasado de ser una de las ciudades más peligrosas y con mayor índice de homicidios de EEU, e incluso del mundo, a una de las más seguras, en tan solo unas semanas. El lugar está en pleno auge, con restaurantes, tiendas y negocios abarrotados y, por primera vez en décadas, prácticamente sin delitos", presumió, aunque su medida recibió fuertes críticas por la militarización innecesaria de la capital.

Los comentarios de Trump llegan poco después de que miles de personas hayan salido a la calle para protestar en la ciudad por el despliegue de la Guardia Nacional para "restablecer el orden y la seguridad" en la ciudad, una medida que ha sido duramente rechaza por las autoridades locales.

La propia Bowser ha asegurado que los agentes de la Policía de Washington "no colaborarán" con el ICE, encargados de la detención de cientos de migrantes que carecen de documentación.

Ahora, Trump ha amenazado con sortear la autoridad local y colocar la ciudad bajo sus propias órdenes a medida que unos 2 mil efectivos siguen patrullando la ciudad.

Miles de personas marchan en Washington exigiendo poner fin al control militar ordenado por Trump.
Foto: Captura de pantalla

El pasado 11 de agosto, al considerar que la criminalidad en Washington D.C. es más alta que en “los peores lugares” en el mundo, el Presidente Donald Trump tomó el control de la Policía de la ciudad, además de ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en la capital.

“Hoy es el Día de la Liberación en Washington D. C. y vamos a recuperar nuestra capital”, afirmó el Presidente Trump en conferencia en la Casa Blanca. “La recuperaremos bajo la autoridad que me ha sido conferida como Presidente de los Estados Unidos. Invoco oficialmente la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, ya saben lo que es, y pongo al Departamento de Policía Metropolitana de Washington D. C. bajo control federal directo”.

Desde entonces. se han visto imágenes inéditas en las calles de la capital estadounidense: elementos uniformados patrullando las calles de una urbe dedicada sobre todo a la política y al servicio público, además de agentes del ICE encapuchados en busca de migrantes sin papeles, como en otras partes del país.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

