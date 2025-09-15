Gaza acumula 425 muertos a causa del hambre provocada por el bloqueo de Israel

La hambruna y la desnutrición provocada por el ejército de Israel al bloquear la entrega de ayuda humanitaria son la otra cara de la moneda de este conflicto; hasta el momento van 145 niños que mueren de inanición.

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS).- El número de palestinos muertos por hambre y desnutrición a causa de la ofensiva de Israel y sus restricciones a la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza aumentó a 425, incluidos 145 niños, según indicaron este lunes las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad gazatí señaló en un breve mensaje en su cuenta en Telegram que durante las últimas 24 horas se registraron tres muertos por hambre y desnutrición. Además, afirmó que 147 personas han muerto, entre ellos 30 niños, fallecieron de hambre y desnutrición desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) designara en agosto el norte de la Franja como una zona de hambruna.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha más de 64 mil 900 palestinos muertos y cerca de 165 mil heridos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), elevaron este lunes a más de 64 mil 900 los palestinos muertos por la ofensiva desatada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2024, incluidos cerca de 35 durante las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad gazatí especificó en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que durante el último día se confirmaron 34 muertos y 316 heridos, con lo que las cifras totales desde el inicio de la ofensiva ascienden a 64 mil 905 fallecidos y 164 mil 926 heridos.

Asimismo, señaló que entre los muertos durante el último día figuran tres palestinos tiroteados por las tropas de Israel cuando intentaban

obtener ayuda, con lo que el número de fallecidos en estos incidentes aumenta a dos mil 497, con 18 mil 182 heridos, en medio de las condenas internacionales por este tipo de sucesos.

Por otra parte, subrayó que 12 mil 354 personas murieron y 52 mil 885 resultaron heridas desde el 18 de marzo, fecha en la que el ejército israelí rompió el alto al fuego pactado en enero con Hamás y reinició sus ataques contra el enclave palestino.