Trump anuncia un segundo ataque militar contra "narcos" venezolanos; hay 3 muertos
15/09/2025 - 2:30 pm
Artículos relacionados
El ataque contra otro barco de Venezuela que presuntamente transportaba drogas a EU fue ordenado por el Presidente Trump.
- Información en desarrollo
Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump anunció este lunes que el Ejército de Estados Unidos (EU) hundió otro barco que zarpó de Venezuela y detalló que tres presuntos narcotraficantes murieron.
El mandatario estadounidense afirmó que él personalmente ordenó el ataque contra la embarcación cuando navegaba en aguas internacionales, argumentando que supuestamente era usada para traficar drogas.
"Bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EU llevaron a cabo un SEGUNDO Ataque Cinético contra cárteles de narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos [...] Estos cárteles del narcotráfico extremadamente violentos REPRESENTAN UNA AMENAZA para la Seguridad Nacional, la Política Exterior y los intereses vitales de EE. UU. El ataque resultó en la muerte de tres terroristas varones en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido en este ataque. ¡ATENCIÓN! SI TRANSPORTA DROGAS QUE PUEDEN MATAR A ESTADOUNIDENSES, ¡LO ESTAMOS CAZANDO!", informó Trump en su red social Truth.
. @POTUS “This morning, on my Orders, U.S. Military Forces conducted a SECOND Kinetic Strike against positively identified, extraordinarily violent drug trafficking cartels and narcoterrorists in the SOUTHCOM area of responsibility. The Strike occurred while these confirmed… pic.twitter.com/KQYiEpqsGb
— DOW Rapid Response (@DOWResponse) September 15, 2025