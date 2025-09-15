Mauricio Fernández fue Alcalde 4 veces. Se despide. Es el cáncer. Avanza sin control

Tras cuatro gestiones como Alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández se despidió de la vida pública. Solicitó licencia médica de 15 días y anticipó su renuncia formal.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- El Alcalde de San Pedro García García, Nuevo León, anunció este lunes su retiro definitivo de la administración municipal, tras confirmar que enfrenta una condición de salud que le impide continuar en funciones.

En conferencia de prensa, informó que presentó una solicitud de licencia por 15 días, tras la cual formalizará su renuncia.