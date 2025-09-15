Mauricio Fernández fue Alcalde 4 veces. Se despide. Es el cáncer. Avanza sin control
15/09/2025 - 3:24 pm
Tras cuatro gestiones como Alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández se despidió de la vida pública. Solicitó licencia médica de 15 días y anticipó su renuncia formal.
Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- El Alcalde de San Pedro García García, Nuevo León, anunció este lunes su retiro definitivo de la administración municipal, tras confirmar que enfrenta una condición de salud que le impide continuar en funciones.
En conferencia de prensa, informó que presentó una solicitud de licencia por 15 días, tras la cual formalizará su renuncia.
"El cáncer está creciendo mucho. Ya paré todos mis tratamientos. Ya no me voy a tratar. Estoy a la buena de Dios", declaró el panista.
