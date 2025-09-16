Una madre y dos hijas mueren tras caer su camioneta en arroyo de Puerto Vallarta

Redacción/SinEmbargo

15/09/2025 - 8:00 pm

Una mujer de 38 años y dos de sus hijas murieron el pasado domingo 14 de septiembre tras la caída de la camioneta en la que viajaban en Puerto Vallarta.

Por ahora se desconocen los motivos que suscitaron el fatal accidente. Protección Civil y los Bomberos del estado de Jalisco se movilizaron para asistir a los sobrevivientes y realizar el rescate de las fallecidas. 

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- Una mujer de 38 años y dos de sus hijas murieron el pasado domingo 14 de septiembre tras la caída de la camioneta en la que viajaban. El vehículo en el que se trasladaban, camioneta tipo SUV, se volcó y cayó en un arroyo de la localidad Puerto Vallarta, Jalisco, con todos sus integrantes a bordo.

De acuerdo con los reportes de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado (UEPCBJ), los hechos ocurrieron alrededor de las 20:40 horas, momento en que la conductora perdió el control de la unidad y fue a caer directo a un arroyo ubicado en el costado de la carretera San Juan de los Lagos-Encarnación de Díaz, a la altura de "El Agostadero".

En este lamentable accidente perdieron al vida las tres personas referidas y los otros tres acompañantes lograron salvarse por su propia cuenta.

Una mujer de 38 años y dos de sus hijas murieron el pasado domingo 14 de septiembre tras la caída de la camioneta en la que viajaban en Puerto Vallarta.
A la escena del accidente arribaron elementos de Protección Civil y los bomberos del estado de Jalisco. Foto: Captura de pantalla

Protección Civil informó que al interior del vehículo quedaron los tres cuerpos de la madre y sus dos hijas. Debido a ello, "fue necesaria la activación de personal especialista en Rescate Acuático de nuestra corporación, quienes tuvieron que hacer inmersiones para poder realizar la extracción de una femenina adulta de 38 años y dos menores femeninas de 5 años y 6 meses", añadió el informe de la dependencia.

Los otros tres integrantes fueron atendidos por paramédicos de la Cruz roja y reportaron su estado de salud en condición leve.

Por el momento se desconocen los motivos del accidente. Protección Civil del estado reiteró a la ciudadanía la importancia de extremar precauciones durante esta temporada de lluvias y evitar permanecer en áreas de riesgo o conducir fuera de los límites de velocidad indicados.

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

