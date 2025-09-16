Una madre y dos hijas mueren tras caer su camioneta en arroyo de Puerto Vallarta

Por ahora se desconocen los motivos que suscitaron el fatal accidente. Protección Civil y los Bomberos del estado de Jalisco se movilizaron para asistir a los sobrevivientes y realizar el rescate de las fallecidas.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- Una mujer de 38 años y dos de sus hijas murieron el pasado domingo 14 de septiembre tras la caída de la camioneta en la que viajaban. El vehículo en el que se trasladaban, camioneta tipo SUV, se volcó y cayó en un arroyo de la localidad Puerto Vallarta, Jalisco, con todos sus integrantes a bordo.

De acuerdo con los reportes de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado (UEPCBJ), los hechos ocurrieron alrededor de las 20:40 horas, momento en que la conductora perdió el control de la unidad y fue a caer directo a un arroyo ubicado en el costado de la carretera San Juan de los Lagos-Encarnación de Díaz, a la altura de "El Agostadero".

En este lamentable accidente perdieron al vida las tres personas referidas y los otros tres acompañantes lograron salvarse por su propia cuenta.

Protección Civil informó que al interior del vehículo quedaron los tres cuerpos de la madre y sus dos hijas. Debido a ello, "fue necesaria la activación de personal especialista en Rescate Acuático de nuestra corporación, quienes tuvieron que hacer inmersiones para poder realizar la extracción de una femenina adulta de 38 años y dos menores femeninas de 5 años y 6 meses", añadió el informe de la dependencia.

Los otros tres integrantes fueron atendidos por paramédicos de la Cruz roja y reportaron su estado de salud en condición leve.

Por el momento se desconocen los motivos del accidente. Protección Civil del estado reiteró a la ciudadanía la importancia de extremar precauciones durante esta temporada de lluvias y evitar permanecer en áreas de riesgo o conducir fuera de los límites de velocidad indicados.