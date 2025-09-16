Protección Civil alerta por lluvias en todas las alcaldías de la Ciudad de México

Todas las alcaldías de la Ciudad de México presentan condiciones de lluvia intensa esta tarde, con cielo nublado y viento.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una alerta por lluvias fuertes en todas las alcaldías de la capital durante la tarde de este lunes.

El pronóstico indica cielo nublado, ambiente cálido y precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del norte, centro y sur de la ciudad.

De acuerdo con el reporte de las 17:00 horas, se prevé viento del norte con rachas de 10 a 30 km/h. En la alcaldía Venustiano Carranza, la temperatura registrada fue de 23 °C.

La SGIRPC hizo un llamado a la población tomar precauciones, resguardarse ante la presencia de tormentas eléctricas y mantenerse informada a través del Sistema de Alerta Temprana.

El pronóstico señala que durante la tarde y noche continuarán las lluvias en distintas zonas de la capital, por lo que se exhortó a la población a seguir las recomendaciones preventivas de la autoridad. Estas son:

Portar paraguas o impermeable

Utilizar el líquido para regar las plantas.

Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan

No verter grasas en el drenaje.

Guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer

No subir a andamios, azoteas, ni cornisas, así como alejarse de postes telefónicos y de electricidad.

En la imagen más reciente de radar se observan zonas de lluvias dispersas con chubascos en las demarcaciones: @TuAlcaldiaGAM, @GobMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl. Se pronostica que durante la tarde y noche persistirán las lluvias en la Ciudad de México.… pic.twitter.com/6dCNJU6c7j — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 15, 2025

La Secretaría también pidió evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, solicitó apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Tormenta "Mario" provocará lluvias en BC Sur

Durante las próximas horas, las bandas nubosas de la tormenta tropical "Mario" originarán lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Baja California Sur, y viento de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h en la costa occidental de esa entidad.

"Las lluvias generadas por el sistema podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Asimismo, los vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población de la península de Baja California a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado", se lee en un comunicado.

A las 15:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Mario se localizó aproximadamente a 520 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 100 km/h, rachas de 120 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 20 km/h.

Se prevé que sus efectos permanezcan durante el resto del día en Baja California Sur, y mañana comiencen a disminuir gradualmente, mientras se debilita y se aleja de la península de Baja California.