VIDEO muestra a Natanael Cano cantando en penal de Sonora; autoridades ya investigan

Redacción/SinEmbargo

15/09/2025 - 6:31 pm

La SSP de Sonora dio a conocer que investiga un video donde Natanael Cano aparece en el Cereso 1 de Hermosillo cantando con internos en una presunta fiesta.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora investiga un video difundido en redes sociales en el que aparece el cantante Natanael Cano dentro del Centro de Readaptación Social número 1 de Hermosillo, presuntamente durante una reunión con personas privadas de la libertad.

En la grabación se observa al intérprete rodeado de internos, cantando el tema “El Despapaye” en lo que parece una fiesta informal con bebidas alcohólicas y cigarros.

El Fiscal estatal, Gustavo Rómulo Salas Chávez, confirmó que el caso fue abordado en la Mesa Estatal de Seguridad.

“La Secretaría de Seguridad ya tiene conocimiento y está investigando la información. Tengo entendido que van a formular las denuncias correspondientes para que se inicie la investigación respectiva, y que en todo caso se realicen las sanciones que pudieran surgir por alguna conducta delictiva, con independencia de las acciones de disciplina que realice la propia Secretaría”, declaró.

Agregó que no se procederá legalmente hasta confirmar la autenticidad del video: “Vamos a corroborar la información publicada en ese medio y, una vez iniciada la investigación, procederemos conforme corresponda”.

Por el momento, la dependencia dio a conocer que el Coordinador del Sistema Penitenciario que se encontraba en funciones durante el presunto concierto ya no forma parte de la dependencia.

"Las autoridades competentes trabajan en la verificación de la autenticidad del material y, en caso de confirmarse alguna irregularidad, se procederá conforme a la Ley u con absoluta transparencia", se lee en un boletín.

Finalmente, la SSP de Sonora reiteró su  compromiso con la seguridad, legalidad y rendición de cuentas en cada una de las acciones que se realiza dentro del Sistema Estatal Penitenciario, por lo que esperan dar solución al caso a la brevedad.

