Breve glosario sobre La Barredora, de A a la M: Adán, Bermúdez, Gurría, Madrazo...

Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser jefe de La Barredora, sirvió desde 1992 a los gobernadores: Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo Pintado, Manuel Andrade Díaz, Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).– Con la detención de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay la atención se ha centrado en la relación del jefe del cártel “La Barredora” de Tabasco con quien lo encumbró: Adán Augusto López Hernández, el Secretario de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador y actual coordinador de los senadores de Morena.

No obstante, el exjefe policial de Tabasco sirvió desde 1992 a los gobernadores de esta entidad: desde Manuel Gurría Ordóñez hasta pasar por Roberto Madrazo Pintado, Manuel Andrade Díaz, y más recientemente con Carlos Merino Campos, quien ahora es responsable de toda la red aeroportuaria del país y del abastecimiento de combustible para los aviones como director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

Hernán Bermúdez cuenta con una orden de aprehensión otorgada en febrero del presente año, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco. Fue en noviembre de 2024, cuando el actual Gobernador Javier May sostuvo ante la prensa que Hernán Bermúdez Requena era el jefe del cártel “La Barredora”.

"Todos saben, aquí era vox pópuli quién comandaba 'La Barredora' ¿O no sabemos?", cuestionó May el pasado 13 de noviembre de 2024 en una conferencia de prensa. "Hernán Bermúdez", respondió uno de los reporteros. "Sí, ¿no?'', aceptó el Gobernador de Morena.

Ciertamente en su ascenso, hay otros nombres pocas veces expuestos, pero los cuales son clave para entender las redes de poder que tejió Hernán Bermúdez Requena.

Jaime Lastra Bastar

Un personaje clave para entender el ascenso de Hernán Bermúdez Requena en las redes de poder de Tabasco es Jaime Lastra Bastar, quien actualmente es Diputado federal de Morena. Él fue quien llevó a Bermúdez Requena a esta entidad en 1992, cuando Carlos Salinas de Gortari destituyó al Gobernador Salvador Neme Castillo y lo reemplazó con Manuel Gurría Ordóñez, amigo de Carlos Hank González.

“Jaime Lastra me fue a ver a la oficina, acompañado de Hernán Bermúdez y ahí me dijo: ‘Juan José, él es Hernán Bermúdez, hemos trabajado en México, es experto en cuestiones de investigación, en cuestiones penales, lo quiero designar mi segundo. ‘Es tu bronca’, le dije’”, recordó en una entrevista con SinEmbargo

Juan José Rodríguez Prats, exsenador panista y Secretario de Gobierno en el Gobierno de Manuel Gurría Ordóñez, relató a SinEmbargo cómo recomendó que el encargado de Seguridad Pública fuera Jaime Lastra Bastar, quien había trabajado con él en la delegación Venustiano Carranza y era funcionario de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, cuyo procurador era Renato Sales y el jefe de la policía Jorge Obrador Capelini.

Rodríguez Prats sólo duró cien días como Secretario de Gobierno, debido a la crisis política que había en el estado con las movilizaciones de Andrés Manuel López Obrador, y renunció el 31 de mayo. Pero antes fue testigo de ña relación del actual Diputado de Morena, Jaime Lastra, y Bermúdez Requena:

“Días antes de mi renuncia, Jaime Lastra me fue a ver a la oficina, acompañado de Hernán Bermúdez y ahí me dijo: ‘Juan José, él es Hernán Bermúdez, hemos trabajado a México, es experto en cuestiones de investigación, en cuestiones penales, lo quiero designar mi segundo’. ‘Es tu bronca’, le dije”.

A Rodríguez Prats lo sustituyó Enrique Priego, quien ascendió a Adán Augusto a subsecretario. Fue precisamente en el Gobierno de Gurría Ordóñez que Bermúdez Requena conoció a Adán Augusto López Hernández. Y fue así que, años después con López Hernández como Gobernador, Jaime Lastra llegó como fiscal de Tabasco, con Bermúdez Requena como el jefe de la policía.

Los años con Gurría y Madrazo

Hernán Bermúdez Requena fue el Jefe de Policía de Manuel Gurría Ordóñez, pariente de Roberto Madrazo quien durante su gestión era señalado de ser el verdadero poder detrás del trono, como señaló el propio López Obrador en su libro Entre la historia y la esperanza (Grijalvo): “En la práctica Gurría actuaba más como delegado del PRI que como Gobernador del estado”.

Manuel Gurría Ordóñez llegó al poder en 1992, cuando Carlos Salinas de Gortari destituyó al Gobernador Salvador Neme Castillo, con el argumento de que López Obrador estaba creciendo, y lo reemplazó con Manuel Gurría Ordóñez, íntimo amigo de Carlos Hank González, una trama de personajes que siguen algunos estando vigentes en la política.

En ese mismo libro, de 1995, López Obrador relató cómo en 1994, luego del fraude de Roberto Madrazo para tomar la gubernatura de Tabasco tras una campaña en la que derrochó 270 millones de pesos en la elección de Gobernador de ese año, cuando el tope de gastos había sido de 3 millones, el ánimo social en la entidad era complicado con protestas incluso dentro de las fuerzas policiales que llegaron hasta la Quinta Grijalva que lo obligaron a dejar la residencia oficial del estado por la puerta trasera.

Ante el temor de que esto ocurriera, Madrazo recurrió a blindar la sede del Ejecutivo estatal con la ayuda precisamente de Hernán Bermúdez Requena. “Con la asesoría del jefe de la policía de Gurría, hoy director del penal de Villahermosa, Hernán Bermúdez Requena, se contrató un servicio de seguridad en la Ciudad de México (para Roberto Madrazo) que incluye un equipo especial de 90 guardaespaldas y un sistema de circuito cerrado de televisión y otros componentes de los más sofisticados y costosos que existen en el mercado”, escribió López Obrador.

Hernán Bermúdez Requena, quien fue director del Centro de Readaptación Social del estado en el de Roberto Madrazo, fue junto al español Ramón Requeijo Abad, encontrado sin vida en el Estado de México en el 2002, con quien contrató este sofisticado y millonario equipo de vigilancia de la Quinta Grijalva.

Hernán Bermúdez es también hermano del contratista Humberto Bermúdez Requena, uno de los empresarios más favorecidos con obras públicas estatales y federales desde el gobierno de Roberto Madrazo y es compadre del empresario periodístico Miguel Cantón Zetina, dueño del diario Tabasco, dueño del diario Tabasco Hoy, y hermano de Óscar, Senador de Morena.

Manuel Andrade Díaz y la “hermandad policiaca”

Fue en el Gobierno de Manuel Andrade Díaz cuando nació el grupo delincuencial la “hermandad policiaca”, bajo el mando del entonces Secretario de Seguridad Pública, Juan Cano Torres. La agrupación criminal fue el embrión de “La Barredora” que fundó Hernández Bermúdez Requena, quien, en el Gobierno de Andrade Díz fue Subsecretario de Protección Civil, Prevención y Readaptación Social, dependencia encargada de manejar los reclusorios y cárceles de Tabasco.

En el año 2000, el Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial (TEPJF) anuló la elección de Andrade por fraude, operado por su coordinador de campaña, compadre y secretario general del PRI-Tabasco, Adán Augusto López Hernández. El Gobernador Roberto Madrazo impuso al Diputado federal, Enrique Priego Oropeza, como Gobernador interino para convocar a nuevas elecciones en 2001 que, mediante otro fraude, ganó Manuel Andrade por segunda vez.

Juan Cano Torres fue Secretario de Seguridad Pública entre 2002 y 2006, y jefe de la “hermandad policiaca”, periodo en el que se desató una ola de secuestros, tráfico de drogas y migrantes, extorsión y asesinatos, como expuso el periodista Armando Guzmán en SinEmbargo.

En marzo de 2007 —tres meses después de concluir el quinquenio de Andrade— Cano Torres fue detenido como uno de los implicados en el atentado en contra del General y nuevo secretario de Seguridad Pública, Francisco Fernández Solís, designado por el entrante Gobernador, el químico Andrés Granier Melo.

Cano Torres fue arrestado con cuatro más de sus cercanos colaboradores en Seguridad Pública, operadores de la “hermandad policiaca”, bajo cargos de enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada e instigación a homicidio calificado.

Un mes después del arresto, el entonces Procurador de Justicia de Granier Melo, Gustavo Rosario Torres, denunció que la “hermandad policiaca” quería perpetuarse en Seguridad Pública para seguir brindando protección a grupos delictivos. Y en septiembre de 2017, ya como Secretario de Gobierno de Arturo Núñez, Gustavo Rosario acusó al exgobernador Manuel Andrade de abrir las puertas de Tabasco al grupo criminal Los Zetas.

De hecho, Ulises Pinto Madera, apodado “El Mamado”, identificado como el segundo en la jerarquía del cártel “La Barredora” de Tabasco, fue ubicado en 2009 en Cancún, Quintana Roo, como integrante de los Zetas. “El Mamado”, después de haber sido policía federal, y presuntamente miembro de “Los Zetas”, asumió como policía de investigación de Tabasco al mando de Bermúdez Requena.

El Jefe de Policía de Adán y Carlos Merino

Como Secretario General del PRI de Tabasco, Adán Augusto fue el coordinador de campaña del priista Manuel Andrade por la gubernatura, en 2000, cuyo procurador era Lastra Bastar y quien sería, en 2019, el fiscal general de Justicia de Tabasco, mientras que Bermúdez Requena el Secretario de Seguridad estatal.

Documentos contenidos en los correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que fueron filtrados por el grupo de hackers Guacamaya daban cuenta de cómo Hernán Bermúdez era investigado desde 2022 por sus vínculos con un grupo criminal dedicado al tráfico de migrantes y al robo de hidrocarburos.

Cuando se publicó esta filtración, el entonces Presidente López Obrador y el mismo Adán Augusto negaron la acusación. AMLO la atribuyó a la “prensa conservadora” y López Hernández cuestionó su autenticidad al tiempo que negó haber sido informado de los supuestos vínculos de su Secretario de Seguridad con el crimen.

A la salida de Adán Augusto del Gobierno de Tabasco, su amigo, Carlos Manuel Merino Campos tomó protesta como Gobernador interino. Al asumir la gubernatura mantuvo a todo el Gabinete de López Hernández.

Así, mientras Adán Augusto fue Secretario de Gobernación, a partir de agosto de 2021, y luego frustrado candidato presidencial, Bermúdez Requena fue el encargado de la seguridad de Tabasco, hasta que las cosas se terminaron por descomponer: El 22 de diciembre de 2023, un grupo armado atacó la residencia de Bermúdez en el fraccionamiento Campestre de Villahermosa.

Fue un intento de asesinato orquestado por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuya alianza se rompió y dio lugar a una confrontación con “La Barredora”, cuyo líder, Bermúdez Requena, renunció al cargo dos semanas después, en 2024.

A su salida del cargo, en declaraciones a Tabasco Hoy, Bermúdez sostuvo: “quiero dejar cons­tancia de mí, reconocimiento y agra­decimiento primero al gobernador a Adan Augusto López Hernández, y luego al gobernador Carlos Ma­nuel Merino, por la confianza y todo el apoyo que me proporcionaron pa­ra lograr los mejores resultados en la lucha contra la delincuencia”.