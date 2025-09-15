VIDEOS ¬ Comerciantes y autoridades chocan en el Zócalo por instalación de puestos

Comerciantes, conocidos como "toreros", y empleados del Gobierno de la Ciudad, protagonizaron una riña hace unos momentos en el Zócalo; no les permiten la instalación de sus puestos ambulantes.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- Empleados del Gobierno de la Ciudad de México se enfrentaron a golpes con comerciantes en las inmediaciones de la plancha del Zócalo capitalino al impedirles colocar sus puestos ambulantes previo al acto oficial y los festejos por el 215 aniversario de la Independencia de México.

En los videos que ya circulan por las redes sociales, puede apreciarse el enfrentamiento en el que se ve a varias personas lesionadas entre una multitud de varias decenas de personas enfadadas por la actitud de los funcionarios de la ciudad.

Las autoridades de la Ciudad de México implementaron este lunes un operativo especial de seguridad en el Zócalo capitalino con motivo de la ceremonia del Grito de Independencia, programada para la noche de hoy, 15 de septiembre.

Hasta el momento, algunos puestos de venta de artículos patrios ya se encuentran instalados en las inmediaciones del Zócalo capitalino, mientras otros se forman sobre la avenida Pino Suárez para ingresar y apartar un lugar cerca del escenario central.

Momento Exacto de la Riña en el zócalo Por Vendedores Ambulantes vs Trabajadores de Gobierno pic.twitter.com/jrWMGVmkcE — RESCATE URBANO RAIZ (@RescateRiaz) September 15, 2025

El operativo también incluye la prohibición de ingresar con objetos que representen un riesgo para la seguridad pública, entre ellos:

Bebidas alcohólicas.

Armas de fuego.

Objetos punzocortantes.

Pirotecnia.

Aerosoles.

Termos.

Paraguas.

Cascos.

Palos de bandera.

Hebillas grandes ni selfie sticks.

Elementos de la SSC permanecen distribuidos en las calles 20 de Noviembre, Venustiano Carranza y Pino Suárez, donde supervisan el tránsito peatonal y la entrada controlada de trabajadores y visitantes, en previsión de la afluencia de miles de personas que asistirán al evento encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.