ENTREVISTA ¬ Suárez del Real cuenta: El primer corrido mexicano fue sobre Hidalgo

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).– El 16 de septiembre de 1811 se escuchó el primer corrido mexicano: "Las mañanas de Hidalgo", compuesto por zacatecanos que relatan la entrada del cura insurgente Miguel Hidalgo y sus huestes a la villa de Guadalupe, expuso el periodista Alfonso Suárez del Real, asesor político de Presidencia.

“Ese corrido es el que marca el arraigo de nuestros corridos a través de nuestros movimientos de transformación”, expuso en entrevista con “Los Periodistas”, programa de SinEmbargo Al Aire. “Sea en la independencia, ya tenemos este primer corrido con un héroe que lucha por las libertades, la justicia, etcétera, que seguirá estando presente en los corridos de los chinacos que defienden la reforma, en los corridos de los defensores de México en contra de las invasiones, en los corridos de finales del siglo XIX y evidentemente en los más populares y más cercanos a nosotros que es esa extraordinaria beta musical que nos legó la Revolución Mexicana”.

Alfonso Suárez del Real reconoció que este lunes la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hará el honor de ser la primera mujer que dará el Grito bajo los protocolos propios de la República. Recordó que fue Guadalupe Victoria quien el 16 de septiembre de 1825, es decir, hace 200 años rememora el Grito de Dolores y da paso al primer desfile militar que se tiene registrado en la historia.

Suárez del Real indicó que bajo ese concepto la República instaurada en el 24, conmemora en 1825 el último sentimiento de la nación de José María Morelos y Pavón en 1813 que es “honrar la memoria de nuestro jefe Hidalgo y de su buen amigo Allende cada 16 de septiembre de cada año”.

“Eso se convirtió en un compromiso moral del pueblo que dadas las circunstancias de 1813 en adelante se intentó conmemoró de manera a veces posible a veces en la intimidad, pero siempre se mantuvo y que será Victoria el que lo haga de manera puntual”, comentó. “¿Por qué Iturbide no lo hizo? Para que tengamos claridad, anduve investigando e Iturbide nunca le hizo mucho caso a los sentimientos, pues no era su nación”.

Alfonso Suárez del Real ahondó que el lado correcto de la historia está en el momento preciso en que se recupera la figura del cura Hidalgo. Expuso que fue un hombre hombre docto que hablaba perfectamente el otomí y que como cura se encargó de propiciar condiciones de fraternidad entre las diferentes castas que enseñó.

“Hidalgo convocó a un congreso de todas las provincias de esta Nueva España. Hidalgo vislumbró un gobierno del pueblo y para el pueblo y Morelos lo perfeccionó a través de este hermosísimo proemio de la Constitución de la América Mexicana de 1814”, apuntó.