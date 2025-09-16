El Gobierno de Trump pone fin a alianza Delta-Aeroméxico desde el 1 de enero de 2026

Redacción/SinEmbargo

15/09/2025 - 10:05 pm

EU cancela alianza Delta–Aeroméxico por competencia desleal.

Washington ordenó disolver la alianza comercial entre Delta y Aeroméxico por prácticas anticompetitivas. 

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- Estados Unidos ordenó el fin de la alianza entre Delta y Aeroméxico a partir del 1 de enero de 2026, tras considerar que el acuerdo genera efectos anticompetitivos en el mercado aéreo bilateral.

El Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) determinó que ya no aprobará la alianza antimonopolio que tenían ambas aerolíneas, con lo cual ya no podrán operar conjuntamente en el mercado transfronterizo.

De esta forma, las empresas perderán el derecho de ponerse de acuerdo sobre qué rutas tendrá cada una entre México y Estados Unidos. Además, ya no podrán decidir qué precio poner en cada uno de los vuelos que compartían.

El DOT indicó que esta decisión se tomó porque la asociación de ambas empresas es perjudicial para el interés público y reduce la competencia en este mercado. Se detalló que, a partir del 1 de enero de 2026, se dará por terminada esta asociación antimonopolio entre las aerolíneas.

La Administración del Presidente de Estados Unidos 🇺🇸, Donald Trump, ordenó a las aerolíneas Delta y Aeroméxico poner fin a empresa conjunta antes del 1 de enero. Foto: Especial

Anteriormente, Aeroméxico–Delta Air Lines señaló que, si se concluía la alianza, se tendría una pérdida anual de 800 millones de dólares en beneficios para los consumidores y el encarecimiento de los vuelos entre México y Estados Unidos.

Además, expusieron que se perdería una cantidad considerable de empleos en ambos lados de la frontera, disminuiría el número de turistas entre México y Estados Unidos, el Producto Interno Bruto (PIB) de ambos países se vería afectado negativamente y la competencia en el mercado bilateral se erosionaría.

Aeroméxico lamenta decisión de EU

Grupo Aeroméxico lamentó la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos de terminar su alianza con Delta Air Lines, a pesar de los factores positivos que se tenían.

“La postura del DOT pasa por alto los beneficios que la alianza ha brindado a la conectividad, el turismo y a los consumidores en México”, señaló la aerolínea en un comunicado.

La empresa especificó que los acuerdos de código compartido entre Aeroméxico y Delta siguen y seguirán vigentes, lo que garantiza que los pasajeros continuarán disfrutando de la red de conectividad de ambas aerolíneas.

Detalló que la reciprocidad de los programas de viajero frecuente continúa sin cambios, por lo que los clientes seguirán acumulando y canjeando puntos normalmente.

“Aeroméxico y Delta están evaluando la orden emitida por el DOT para establecer los siguientes pasos de la alianza. Mientras tanto, continuarán trabajando para ofrecer a los clientes la mejor conectividad, servicio y experiencia que los caracteriza”, señaló.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

