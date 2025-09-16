Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial

"Ocampo Vázquez, quien emigró del Estado de México a Aguascalientes para trabajar en el Gobierno estatal, repentinamente apareció como candidata a Magistrada del Poder Judicial, impulsada por la Gobernadora".

Álvaro Delgado Gómez

16/09/2025 - 12:05 am

https://www.youtube.com/watch?v=u2qwktG1AWw

Si Josefina Vázquez Mota recibió más de mil millones de pesos de Enrique Peña Nieto para usar ese dinero de los mexicanos en lo que diera la gana, es normal que con ese ejemplo su hija María José Ocampo Vázquez sea capaz de violar la Constitución para presidir el Poder Judicial de Aguascalientes, un acto también de alta corrupción política que involucra a la Gobernadora Teresa Jiménez, tres mujeres militantes del Partido Acción Nacional (PAN) que revela una vez más su putrefacción y la hipocresía de las élites conservadoras que prefieren mirar para otra parte.

Es previsible también que así como quedó jurídicamente impune el desvío de recursos públicos para fines personales de Vázquez Mota y su Fundación Juntos Podemos, en un ejemplo documentado de cómo el PRI compra a los corruptos politiquillos del PAN, Ocampo Vázquez se saldrá con la suya y seguirá en el cargo que usurpó en el Poder Judicial de Aguascalientes, porque cuando se es amiga de la Gobernadora se puede violar la Constitución sin consecuencias, porque en vez de esto los ilustrados de la Ciudad de México prefieren criticar los ritos ancestrales con copal.

En lo que no podrá haber impunidad es en el registro histórico de este hecho aberrante: Ocampo Vázquez, quien emigró del Estado de México a Aguascalientes para trabajar en el Gobierno estatal, repentinamente apareció como candidata a Magistrada del Poder Judicial, impulsada por la Gobernadora, quedó en sexto lugar, pero también súbitamente se convirtió indebidamente en la presidenta.

La Constitución de Aguascalientes, en la fracción sexta del artículo 51, no deja lugar a dudas ni interpretaciones: “La representación del Poder Judicial corresponde al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por conducto de la persona titular de su presidencia, que se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quien obtenga la votación más alta, y se alternará con quien resulte la persona de mayor votación del otro género”.

Ocampo Vázquez no obtuvo la votación más alta, sino la sexta, y por tanto es una violación a la Constitución vigente que se ostente como la presidenta del Poder Judicial, un acto de usurpación que ha sido avalado por la Gobernadora Teresa Jiménez, quien fue su jefa en su empleo como directora de Política Social y Planeación del Gobierno estatal.

Hay quienes alegan que la hija mayor de Vázquez Mota llegó a ese cargo porque la Constitución dice que la presidencia se alternará con quien resulte la persona de mayor votación del otro género y porque el presidente saliente era hombre, pero tampoco aplica esta disposición porque otra candidata también obtuvo más votos que ella.

Ante tal violación constitucional lo de menos es si Ocampo Vázquez tiene la capacidad e idoneidad para desempeñar el cargo porque, si bien es abogada por la Universidad Iberoamericana y maestra en Derecho por la Fletcher School of Law and Diplomacy de Massachusetts, su única experiencia es haber sido pasante en el despacho de Alberto Becerra Pocoroba, en 2008, quien al año siguiente sería Diputado federal del PAN bajo la coordinación de Vázquez Mota.

Antes, entre 2019 y 2021, Ocampo Vázquez fue directora general de Desarrollo Social, y en 2022, llegó a regidora del municipio de Huixquilucan, Estado de México, donde tiene su cacicazgo el Senador del PAN Enrique Vargas del Villar, pero donde Vázquez Mota fue derrotada como candidata a Diputada federal en las elecciones de 2024, cuando era también la coordinadora de líderes en la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez.

Los abogados que integran el Observatorio Judicial de Aguascalientes analizar impugnar la presidencia de Ocampo Vázquez por la clara violación constitucional, pero se ve remoto que prospere una decisión de la Gobernadora Jiménez y la red de complicidades que está detrás.

Así como Vázquez Mota recibió de Peña Nieto más de mil millones de pesos, la Gobernadora Tere Jiménez ha estado implicada en asuntos de corrupción como Alcaldesa de Aguascalientes y también en los “moches” cuando fue Diputada del PAN, de cuyo grupo parlamentario era coordinador su actual esposo, Luis Alberto Villarreal, exalcalde de San Miguel de Allende, Guanajuato.

Villarreal fue destituido por Gustavo Madero como coordinador de los diputados federales del PAN, en 2014, tras el escándalo de una fiesta con alcohol y bailarinas, pero esa Legislatura es famosa por los “moches”, el esquema de corrupción mediante el cual los legisladores recibían 20 millones de pesos para destinarlos, de manera discrecional, a obra pública en municipios a cambio de un porcentaje para ellos.

Y sí: En Aguascalientes pensaron que nadie se dejaría cuenta de la usurpación, pero es tan grotesca que no sólo ha exhibido a los beneficiarios, notablemente Ocampo Vázquez y la Gobernadora Tere Jiménez, sino a juristas como Claudio X. González y su Consejo Nacional de Litigio Estratégico, a los ministros en retiro Diego Valadez y José Ramón Cossío, así como a Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, que se dicen todos custodios del Estado de derecho y que callan literalmente como momias. Pura hipocresía.

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

Charlie Kirk y la guerra contra el terrorismo en “América”

"Se han desatado diversas reacciones que dividen aún más a la extremadamente polarizada sociedad estadounidense y a...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

¿A quién sirve Gertz Manero?

"Gertz Manero es inane para asuntos graves, aunque eficaz en los propios, como lo denota su intervención,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Ataques a la flotilla y Holocausto en Gaza 

“Los cientos de navegantes que viajan en las 20 embarcaciones que conforman la Global Sumud Flotilla sabían...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Beber refresco

"Más allá de los nuevos impuestos, lo que se requiere es agua potable al alcance de todos...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Una usurpadora en el Poder Judicial
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

DATOS ¬ Una mujer, Claudia, rompe con siglos de “tradición masculina” en El Grito

Grito de Independencia 2025.
2

"¡Vivan las indígenas! ¡Vivan las y los migrantes!": CSP da Grito para la Historia

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas".
3

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas"

Toy Story celebra 30 años
4

La película Toy Story cumple 30 años y regresa al cine para celebrar

Con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias en la CdMx, el Metro, el Metrobús y otros sistemas de transporte público operarán con horarios especiales.
5

¿Viajas en Metro o Metrobús? Éste será su horario especial el 15 y 16 de septiembre

Renuncia el Alcalde de San Pedro.
6

Mauricio Fernández fue Alcalde 4 veces. Se despide. Es el cáncer. Avanza sin control

EU cancela alianza Delta–Aeroméxico por competencia desleal.
7

El Gobierno de Trump pone fin a alianza Delta-Aeroméxico desde el 1 de enero de 2026

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
8

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

VIDEO muestra a Natanael Cano cantando en penal de Sonora; autoridades ya investigan
9

VIDEO muestra a Natanael Cano cantando en penal de Sonora; autoridades ya investigan

A medida que cae la noche, cientos de personas continúan llegando al Zócalo capitalino, en espera al primer Grito de Independencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.
10

FOTOGALERÍA ¬ El Zócalo se llena de color y esperanza en el primer Grito de Sheinbaum

11

Otra víctima de explosión de pipa muere en calidad de desconocido; ya son 15 decesos

El Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer el sábado que cuenta con el registro de las entradas y salidas del país de Hernán Bermúdez Requena.
12

Breve glosario sobre La Barredora, de A a la M: Adán, Bermúdez, Gurría, Madrazo...

Invernaderos de mariguana en plena CdMx.
13

Invernaderos, mariguana de diseño y bodegas. En plena CdMx. Develan red internacional

Emiratos Árabes genera chips de IA y EU, criptoactivos. NYT expone trama millonaria
14

Emiratos Árabes obtiene chips de IA y EU, criptoactivos. NYT expone trama millonaria

Mexicanos de todas partes colman el Zócalo para acompañar a su Presidenta
15

CRÓNICA ¬ Mexicanos de todas partes colman el Zócalo para acompañar a su Presidenta

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Grito de Independencia 2025.
1

"¡Vivan las indígenas! ¡Vivan las y los migrantes!": CSP da Grito para la Historia

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas".
2

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas"

EU cancela alianza Delta–Aeroméxico por competencia desleal.
3

El Gobierno de Trump pone fin a alianza Delta-Aeroméxico desde el 1 de enero de 2026

4

Otra víctima de explosión de pipa muere en calidad de desconocido; ya son 15 decesos

Vecinas y vecinos levantaron un memorial en honor a las víctimas de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
5

Explosión de pipa en Iztapalapa suma 15 muertos; 38 hospitalizados y 30 dados de alta

Hundir la pobreza es un logro del más hondo calado. Detrás descansa López Obrador, alquimista que transformó la oscuridad en luz.
6

#PuntosYComas ¬ Edomex, Jalisco y Guanajuato concentran zonas urbanas críticas

7

ENTREVISTA ¬ Suárez del Real cuenta: El primer corrido mexicano fue sobre Hidalgo

8

Bermúdez Requena pierde peticiones de amparo; será arrestado cuando llegue a México

Mexicanos de todas partes colman el Zócalo para acompañar a su Presidenta
9

CRÓNICA ¬ Mexicanos de todas partes colman el Zócalo para acompañar a su Presidenta

Una mujer de 38 años y dos de sus hijas murieron el pasado domingo 14 de septiembre tras la caída de la camioneta en la que viajaban en Puerto Vallarta.
10

Una madre y dos hijas mueren tras caer su camioneta en arroyo de Puerto Vallarta

La Alcaldesa de LA garantizó seguridad del público en la celebración del 79 Festival y Desfile anual de Independencia de México en Los Ángeles estuvo blindada.
11

La comunidad mexicana toma calles de Los Ángeles entre el orgullo y el temor al ICE

El Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer el sábado que cuenta con el registro de las entradas y salidas del país de Hernán Bermúdez Requena.
12

Breve glosario sobre La Barredora, de A a la M: Adán, Bermúdez, Gurría, Madrazo...