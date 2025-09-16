Otra víctima de explosión de pipa muere en calidad de desconocido; ya son 15 decesos

Las autoridades capitalinas confirmaron este lunes la muerte de otra víctima por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, de quien se desconoce su identidad.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó este lunes el fallecimiento de una de las víctimas por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa, por lo que ahora suman 15 muertes.

De acuerdo con el reporte oficial, el paciente se encontraba hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Unidad Médica de Alta Especialidad "Dr. Victorio de la Fuente Narváez", del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sin embargo, la dependencia detalló que la persona se encentraba en calidad de desconocida y que hasta el momento no se ha establecido contacto con ningún familiar, por lo que lamentaron su deceso.

"Desafortunadamente la persona estaba en calidad de desconocida y, hasta el momento, no se ha logrado establecer contacto con algún familiar. Nuestra solidaridad está con todas las víctimas y familias en estos momentos difíciles", señaló en un comunicado.

¿Quiénes son las víctimas mortales?

En los últimos días, las autoridades capitalinas dieron a conocer la identidad de las personas que perdieron la vida tras estos hechos ocurridos en el Puente de la Concordia. Entre las víctimas se encuentran:

Jesús García Tovar, de 40 años.

Armando Antillon Chávez, 45 años.

Ana Daniela Barragán Ramírez, 25 años.

Misael Cano Rodríguez, 39 años.

Irvino Uriel Carrillo Reyes, 20 años.

Carlos Iván Contreras Salinas, 29 años.

Juan Carlos Bonilla Sánchez, 40 años.

Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, 57 años.

Eduardo Noé García Morales, sin definir.

José Gabriel Hernández Méndez, 17 años.

Juan Antonio Hernández Betancourt.

Jorge Islas Flores, 50 años, sin definir.

Alicia Matías Teodoro, 49 años.

Juan Carlos Sánchez Blas, 15 años.

¿Qué pasó en Iztapalapa?

El pasado 10 de septiembre, se registró una fuerte explosión de una pipa de gas se registró en el Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa, la cual dejó a más de 90 personas lesionadas, de las cuales 15 perdieron la vida.

De acuerdo con las investigaciones, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) reveló que el exceso de velocidad fue la causa del accidente que desencadenó el incidente en la zona.

"Tenemos un primer dictamen en hechos de tránsito que nos indica que hubo un exceso de velocidad", dijo la Fiscal capitalina, Bertha María Alcalde Luján.

Explicó que el dictamen en el que se establece la causa del percance podría ser turnado a tribunales en caso de que se presente una controversia, para que un Juez determine si efectivamente el conductor de la unidad excedió el límite de velocidad. La titular de la Fiscalía de la CdMx recordó que la investigación iniciada tras la explosión en la Alcaldía Iztapalapa está relacionada con los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daños culposos.

Agregó que los trabajos de peritaje permitieron determinar que la fuga de gas LP que provocó el incendio fue causada por una ruptura de aproximadamente 40 centímetros en el casquete del tanque, que se produjo tras la caída del vehículo.

"Hasta ahora lo que indican nuestros análisis periciales es que el golpe fue con el pavimento y con parte del muro, y por eso se genera la fractura en el tanque", explicó la Fiscal.

Ante la información difundida en algunos medios acerca de que un bache fue el causante de la volcadura de la pipa de gas que explotó en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, la titular de la Fiscalía de la CdMx desmintió tales afirmaciones y afirmó que existen pruebas que lo demuestran.

“No se identificó ningún bache. Se hicieron las periciales correspondientes para determinar esto; tenemos documentación fotográfica [...] no hubo tampoco ningún tipo de pavimentación posterior en esa parte del circuito”, apuntó.

Incluso la Fiscal Bertha María Alcalde invitó a medios a que acudan al lugar del percance para que documenten que no hay ningún defecto en la vialidad que pudo haber ocasionado la volcadura de la pipa.