Salvador Guerrero Chiprés

Festejos y soberanía revindicada

"La defensa de la soberanía no es solo recuerdo patriótico, es también batalla, entendida en la dimensión metafórica de la gesta de Independencia, cotidiana por la seguridad, economía y justicia redistributiva".

Salvador Guerrero Chiprés

16/09/2025 - 12:02 am

Festejos y soberanía revindicada.
“La Independencia no terminó en 1821, se da en nuevos campos de disputa". Foto: Presidencia

La defensa de la soberanía no es solo recuerdo patriótico, es también batalla —entendida en la dimensión metafórica de la gesta de Independencia— cotidiana por la seguridad, economía y justicia redistributiva.

Por eso, el aniversario 215 del Grito, por primera ocasión en voz de una mujer, la Presidenta Claudia Sheinbaum, refirma que la Independencia no terminó en 1821, se da en nuevos campos de disputa.

La soberanía se produce en la capacidad del Estado para reducir homicidios dolosos en 31.8 por ciento en su promedio diario entre septiembre de 2024 y agosto de este año con una estrategia propia. Resultado que define al Estado como detentador del monopolio legítimo de la fuerza. Sin importar presiones externas, México decide cómo se garantiza la vida sin caer en la tentación de solicitar ayuda militar o aceptar programas que diluyen la autonomía.

En la dimensión económica hay otra trinchera. Como señaló el filósofo e historiador marxista mexicano Carlos Pereyra en su crítica a la teoría de la dependencia, las formas de subordinación económica pueden ser tan determinantes como las políticas, prácticamente con el mismo efecto: restar capacidad de decisión. Evitar la imposición de aranceles lesivos fue una victoria silenciosa pero crucial de la Presidenta Sheinbaum.

Clara Brugada, desde la Ciudad de México, da a esta noción un rostro local y cotidiano. Mercomuna es soberanía económica a escala barrial: defensa de la comunidad frente a las dinámicas de mercado que tienden a borrar lo local. La beca Desde la Cuna y los apoyos a estudiantes son construcción de libertad social: fortalecer la autonomía de las familias desde sus primeras etapas.

Una nación soberana no solo negocia con sus principales socios comerciales, también asegura a la niñez un crecimiento y desarrollo alejado de carencias condenatorias.

La fiesta del 16 de septiembre, en este contexto, deja de ser ritual y se convierte en realidad política y ciudadana. En El laberinto de la soledad, Octavio Paz enfatiza en el debate permanentemente de la identidad mexicana entre la tradición y la modernidad exigente de transformación. Por un lado, la tradición del ritual patrio, con su carga simbólica, y por otro, la actualidad representada por las mandatarias federal y local y los resultados que articulan soberanía histórica y actual.

Más que una memoria, esa autonomía es un ejercicio. Y México, por primera vez en voz de una mujer, la reafirmará frente al mundo.

@guerrerochipres

Salvador Guerrero Chiprés

Salvador Guerrero Chiprés

Salvador Guerrero Chiprés es coordinador general del C5, ex presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Salvador Guerrero Chiprés

Festejos y soberanía revindicada

"La defensa de la soberanía no es solo recuerdo patriótico, es también batalla, entendida en la dimensión...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Charlie Kirk y la guerra contra el terrorismo en “América”

"Se han desatado diversas reacciones que dividen aún más a la extremadamente polarizada sociedad estadounidense y a...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

¿A quién sirve Gertz Manero?

"Gertz Manero es inane para asuntos graves, aunque eficaz en los propios, como lo denota su intervención,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Ataques a la flotilla y Holocausto en Gaza 

“Los cientos de navegantes que viajan en las 20 embarcaciones que conforman la Global Sumud Flotilla sabían...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Una usurpadora en el Poder Judicial
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas".
1

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas"

Grito de Independencia 2025.
2

"¡Vivan las indígenas! ¡Vivan las y los migrantes!": CSP da Grito para la Historia

Toy Story celebra 30 años
3

La película Toy Story cumple 30 años y regresa al cine para celebrar

Renuncia el Alcalde de San Pedro.
4

Mauricio Fernández fue Alcalde 4 veces. Se despide. Es el cáncer. Avanza sin control

5

DATOS ¬ Una mujer, Claudia, rompe con siglos de “tradición masculina” en El Grito

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
6

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

EU cancela alianza Delta–Aeroméxico por competencia desleal.
7

El Gobierno de Trump pone fin a alianza Delta-Aeroméxico desde el 1 de enero de 2026

Mexicanos de todas partes colman el Zócalo para acompañar a su Presidenta
8

CRÓNICA ¬ Mexicanos de todas partes colman el Zócalo para acompañar a su Presidenta

VIDEO muestra a Natanael Cano cantando en penal de Sonora; autoridades ya investigan
9

VIDEO muestra a Natanael Cano cantando en penal de Sonora; autoridades ya investigan

Con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias en la CdMx, el Metro, el Metrobús y otros sistemas de transporte público operarán con horarios especiales.
10

¿Viajas en Metro o Metrobús? Éste será su horario especial el 15 y 16 de septiembre

11

Otra víctima de explosión de pipa muere en calidad de desconocido; ya son 15 decesos

El Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer el sábado que cuenta con el registro de las entradas y salidas del país de Hernán Bermúdez Requena.
12

Breve glosario sobre La Barredora, de A a la M: Adán, Bermúdez, Gurría, Madrazo...

Israel atacó con misiles la torre residencial Ghefari, una de las más altas de Gaza, debido a la supuesta presencia de "infraestructura terrorista" de Hamás.
13

Ministro israelí plantea construir un vecindario de lujo sobre las ruinas de Gaza

Una usurpadora en el Poder Judicial
14

Una usurpadora en el Poder Judicial

Emiratos Árabes genera chips de IA y EU, criptoactivos. NYT expone trama millonaria
15

Emiratos Árabes obtiene chips de IA y EU, criptoactivos. NYT expone trama millonaria

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Grito de Independencia 2025.
1

"¡Vivan las indígenas! ¡Vivan las y los migrantes!": CSP da Grito para la Historia

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas".
2

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas"

EU cancela alianza Delta–Aeroméxico por competencia desleal.
3

El Gobierno de Trump pone fin a alianza Delta-Aeroméxico desde el 1 de enero de 2026

4

Otra víctima de explosión de pipa muere en calidad de desconocido; ya son 15 decesos

Vecinas y vecinos levantaron un memorial en honor a las víctimas de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
5

Explosión de pipa en Iztapalapa suma 15 muertos; 38 hospitalizados y 30 dados de alta

Hundir la pobreza es un logro del más hondo calado. Detrás descansa López Obrador, alquimista que transformó la oscuridad en luz.
6

#PuntosYComas ¬ Edomex, Jalisco y Guanajuato concentran zonas urbanas críticas

7

ENTREVISTA ¬ Suárez del Real cuenta: El primer corrido mexicano fue sobre Hidalgo

8

Bermúdez Requena pierde peticiones de amparo; será arrestado cuando llegue a México

Mexicanos de todas partes colman el Zócalo para acompañar a su Presidenta
9

CRÓNICA ¬ Mexicanos de todas partes colman el Zócalo para acompañar a su Presidenta

Una mujer de 38 años y dos de sus hijas murieron el pasado domingo 14 de septiembre tras la caída de la camioneta en la que viajaban en Puerto Vallarta.
10

Una madre y dos hijas mueren tras caer su camioneta en arroyo de Puerto Vallarta

La Alcaldesa de LA garantizó seguridad del público en la celebración del 79 Festival y Desfile anual de Independencia de México en Los Ángeles estuvo blindada.
11

La comunidad mexicana toma calles de Los Ángeles entre el orgullo y el temor al ICE

El Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer el sábado que cuenta con el registro de las entradas y salidas del país de Hernán Bermúdez Requena.
12

Breve glosario sobre La Barredora, de A a la M: Adán, Bermúdez, Gurría, Madrazo...