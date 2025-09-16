Festejos y soberanía revindicada.

La defensa de la soberanía no es solo recuerdo patriótico, es también batalla —entendida en la dimensión metafórica de la gesta de Independencia— cotidiana por la seguridad, economía y justicia redistributiva.

Por eso, el aniversario 215 del Grito, por primera ocasión en voz de una mujer, la Presidenta Claudia Sheinbaum, refirma que la Independencia no terminó en 1821, se da en nuevos campos de disputa.

La soberanía se produce en la capacidad del Estado para reducir homicidios dolosos en 31.8 por ciento en su promedio diario entre septiembre de 2024 y agosto de este año con una estrategia propia. Resultado que define al Estado como detentador del monopolio legítimo de la fuerza. Sin importar presiones externas, México decide cómo se garantiza la vida sin caer en la tentación de solicitar ayuda militar o aceptar programas que diluyen la autonomía.

En la dimensión económica hay otra trinchera. Como señaló el filósofo e historiador marxista mexicano Carlos Pereyra en su crítica a la teoría de la dependencia, las formas de subordinación económica pueden ser tan determinantes como las políticas, prácticamente con el mismo efecto: restar capacidad de decisión. Evitar la imposición de aranceles lesivos fue una victoria silenciosa pero crucial de la Presidenta Sheinbaum.

Clara Brugada, desde la Ciudad de México, da a esta noción un rostro local y cotidiano. Mercomuna es soberanía económica a escala barrial: defensa de la comunidad frente a las dinámicas de mercado que tienden a borrar lo local. La beca Desde la Cuna y los apoyos a estudiantes son construcción de libertad social: fortalecer la autonomía de las familias desde sus primeras etapas.

Una nación soberana no solo negocia con sus principales socios comerciales, también asegura a la niñez un crecimiento y desarrollo alejado de carencias condenatorias.

La fiesta del 16 de septiembre, en este contexto, deja de ser ritual y se convierte en realidad política y ciudadana. En El laberinto de la soledad, Octavio Paz enfatiza en el debate permanentemente de la identidad mexicana entre la tradición y la modernidad exigente de transformación. Por un lado, la tradición del ritual patrio, con su carga simbólica, y por otro, la actualidad representada por las mandatarias federal y local y los resultados que articulan soberanía histórica y actual.

Más que una memoria, esa autonomía es un ejercicio. Y México, por primera vez en voz de una mujer, la reafirmará frente al mundo.

@guerrerochipres