Trump demanda a NYT. Dice que lo difamó y le exige 15 mil millones de dólares

A través de su plataforma Truth Social, el Presidente Donald Trump informó que presentó una demanda en contra del NYT, medio al que acusa de "difamación" y "calumnia", por lo que exige una compensación de 15 mil millones de dólares.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la presentación de una demanda en contra de The New York Times, por un valor de 15 mil millones de dólares, tras señalar al diario de "difamación" y "calumnia".

La información sobre la demanda fue dada a conocer por el republicano a través de su plataforma Truth Social, donde publicó un mensaje al filo de la medianoche del 16 de septiembre, en el que calificó al Times de ser "uno de los peores y más degenerados periódicos de la historia" de Estados Unidos.