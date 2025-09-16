Robert Redford, actor estadounidense de leyenda, muere a los 89 años

Protagonista de clásicos como Todos los hombres del Presidente y El golpe, Redford dejó una huella imborrable en Hollywood.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- Robert Redford, legendario director y actor, protagonista de filmes como El golpe, Memorias de África o Dos hombres y un destino, y ganador del Óscar a la mejor dirección por Gente corriente, murió la madrugada del martes en su rancho de Utah, a los 89 años.

Su fallecimiento, ocurrido en las montañas de las afueras de Provo, fue anunciado en un comunicado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la empresa de publicidad Rogers & Cowan PMK. “Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025 en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de quienes amaba. Se le echará mucho de menos. La familia pide privacidad”, expresó Berger en el comunicado. Según recogió The New York Times, la publicista confirmó que Redford había muerto mientras dormía, aunque no especificó la causa.

Fundador del Festival de Cine de Sundance y ganador de tres premios Oscar, entre ellos el galardón honorífico de la Academia de Hollywood a toda su carrera que recibió en 2002, la imponente filmografía de Redford incluyó títulos como La jauría humana (1966), Dos hombres y un destino (1969), El candidato (1972), Las aventuras de Jeremiah Johnson (1972), Nuestros años felices (1973) o El golpe (1973), con la que consiguió su única nominación al Oscar como mejor actor.

En su trayectoria también destacaron Los tres días del cóndor (1975), Todos los hombres del presidente (1976), Memorias de África (1985), Una proposición indecente (1993), Cuando todo está perdido (2013) o Capitán América: El Soldado de Invierno (2014), de Marvel.

El actor y director trabajó con menor frecuencia, tanto delante como detrás de las cámaras, en los últimos años. Su último trabajo como actor en pantalla fue para el Universo Cinematográfico de Marvel en Vengadores: Endgame (2019), donde retomó su papel del secretario Alexander Pierce y compartió créditos con otros veteranos de Marvel como Michael Douglas y Tilda Swinton.

El Redford director

En 1980, Redford estrenó Gente corriente, su debut como director, con el que ganó el Oscar a la mejor película y a la mejor dirección. El filme también obtuvo el premio al mejor actor secundario para Timothy Hutton y el de mejor guion adaptado para Alvin Sargent. Redford volvió a ponerse tras las cámaras en 1988 para dirigir el drama rural Un lugar llamado Milagro, en 1992 con El río de la vida y en 1994 con el thriller televisivo Quiz Show: El dilema. En 1998 dirigió y protagonizó el popular drama romántico El hombre que susurraba a los caballos y en el año 2000 dirigió a Will Smith, Matt Damon y Charlize Theron en La leyenda de Bagger Vance.

Compartió planos y dirigió a Meryl Streep y Tom Cruise en el thriller político Leones por corderos (2007). Después llegaron La conspiración (2010), un drama judicial con James McAvoy y Robin Wright, y Pacto de silencio (2012), su último filme como director, en el que también se puso ante las cámaras para compartir créditos con Shia LaBeouf, Nick Nolte, Susan Sarandon y Julie Christie.

En el apogeo de los años setenta y ochenta, pocos actores poseían la potencia estelar de Redford, conocido como el “chico de oro de Hollywood” y el hombre de la sonrisa de un millón de dólares. Con su activismo ecologista, su enfoque antisistema del cine y sus esfuerzos pioneros por ofrecer una plataforma a los cineastas independientes, Redford supo utilizar su enorme fama como estrella para subvertir el statu quo al tiempo que impulsaba su propia agenda creativa, con la fundación y el Festival de Sundance como su gran legado.