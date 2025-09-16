Robert Redford, actor estadounidense de leyenda, muere a los 89 años

Redacción/SinEmbargo

16/09/2025 - 6:59 am

Robert Redford muere a los 89 años.

Artículos relacionados

Protagonista de clásicos como Todos los hombres del Presidente y El golpe, Redford dejó una huella imborrable en Hollywood.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- Robert Redford, legendario director y actor, protagonista de filmes como El golpe, Memorias de África o Dos hombres y un destino, y ganador del Óscar a la mejor dirección por Gente corriente, murió la madrugada del martes en su rancho de Utah, a los 89 años.

Su fallecimiento, ocurrido en las montañas de las afueras de Provo, fue anunciado en un comunicado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la empresa de publicidad Rogers & Cowan PMK. “Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025 en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de quienes amaba. Se le echará mucho de menos. La familia pide privacidad”, expresó Berger en el comunicado. Según recogió The New York Times, la publicista confirmó que Redford había muerto mientras dormía, aunque no especificó la causa.

Fundador del Festival de Cine de Sundance y ganador de tres premios Oscar, entre ellos el galardón honorífico de la Academia de Hollywood a toda su carrera que recibió en 2002, la imponente filmografía de Redford incluyó títulos como La jauría humana (1966), Dos hombres y un destino (1969), El candidato (1972), Las aventuras de Jeremiah Johnson (1972), Nuestros años felices (1973) o El golpe (1973), con la que consiguió su única nominación al Oscar como mejor actor.

En su trayectoria también destacaron Los tres días del cóndor (1975), Todos los hombres del presidente (1976), Memorias de África (1985), Una proposición indecente (1993), Cuando todo está perdido (2013) o Capitán América: El Soldado de Invierno (2014), de Marvel.

El actor y director trabajó con menor frecuencia, tanto delante como detrás de las cámaras, en los últimos años. Su último trabajo como actor en pantalla fue para el Universo Cinematográfico de Marvel en Vengadores: Endgame (2019), donde retomó su papel del secretario Alexander Pierce y compartió créditos con otros veteranos de Marvel como Michael Douglas y Tilda Swinton.

El Redford director

En 1980, Redford estrenó Gente corriente, su debut como director, con el que ganó el Oscar a la mejor película y a la mejor dirección. El filme también obtuvo el premio al mejor actor secundario para Timothy Hutton y el de mejor guion adaptado para Alvin Sargent. Redford volvió a ponerse tras las cámaras en 1988 para dirigir el drama rural Un lugar llamado Milagro, en 1992 con El río de la vida y en 1994 con el thriller televisivo Quiz Show: El dilema. En 1998 dirigió y protagonizó el popular drama romántico El hombre que susurraba a los caballos y en el año 2000 dirigió a Will Smith, Matt Damon y Charlize Theron en La leyenda de Bagger Vance.

Compartió planos y dirigió a Meryl Streep y Tom Cruise en el thriller político Leones por corderos (2007). Después llegaron La conspiración (2010), un drama judicial con James McAvoy y Robin Wright, y Pacto de silencio (2012), su último filme como director, en el que también se puso ante las cámaras para compartir créditos con Shia LaBeouf, Nick Nolte, Susan Sarandon y Julie Christie.

En el apogeo de los años setenta y ochenta, pocos actores poseían la potencia estelar de Redford, conocido como el “chico de oro de Hollywood” y el hombre de la sonrisa de un millón de dólares. Con su activismo ecologista, su enfoque antisistema del cine y sus esfuerzos pioneros por ofrecer una plataforma a los cineastas independientes, Redford supo utilizar su enorme fama como estrella para subvertir el statu quo al tiempo que impulsaba su propia agenda creativa, con la fundación y el Festival de Sundance como su gran legado.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Salvador Guerrero Chiprés

Festejos y soberanía revindicada

"La defensa de la soberanía no es solo recuerdo patriótico, es también batalla, entendida en la dimensión...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Charlie Kirk y la guerra contra el terrorismo en “América”

"Se han desatado diversas reacciones que dividen aún más a la extremadamente polarizada sociedad estadounidense y a...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

¿A quién sirve Gertz Manero?

"Gertz Manero es inane para asuntos graves, aunque eficaz en los propios, como lo denota su intervención,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Ataques a la flotilla y Holocausto en Gaza 

“Los cientos de navegantes que viajan en las 20 embarcaciones que conforman la Global Sumud Flotilla sabían...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Una usurpadora en el Poder Judicial
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas".
1

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas"

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
2

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Grito de Independencia 2025.
3

"¡Vivan las indígenas! ¡Vivan las y los migrantes!": CSP da Grito para la Historia

Renuncia el Alcalde de San Pedro.
4

Mauricio Fernández fue Alcalde 4 veces. Se despide. Es el cáncer. Avanza sin control

El Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer el sábado que cuenta con el registro de las entradas y salidas del país de Hernán Bermúdez Requena.
5

Breve glosario sobre La Barredora, de A a la M: Adán, Bermúdez, Gurría, Madrazo...

Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, fue detenido en Paraguay: Harfuch.
6

VERSUS ¬ La 4T necesita probar que sí irá por las redes políticas de “La Barredora”

Toy Story celebra 30 años
7

La película Toy Story cumple 30 años y regresa al cine para celebrar

La infinita deuda que dejó Zedillo
8

La infinita deuda que dejó Zedillo

9

Los agresores políticos en EU tienen rostros muy familiares: hombres blancos, armados

Una usurpadora en el Poder Judicial
10

Una usurpadora en el Poder Judicial

Con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias en la CdMx, el Metro, el Metrobús y otros sistemas de transporte público operarán con horarios especiales.
11

¿Viajas en Metro o Metrobús? Éste será su horario especial el 15 y 16 de septiembre

EU cancela alianza Delta–Aeroméxico por competencia desleal.
12

El Gobierno de Trump pone fin a alianza Delta-Aeroméxico desde el 1 de enero de 2026

13

DATOS ¬ Una mujer, Claudia, rompe con siglos de “tradición masculina” en El Grito

Mexicanos de todas partes colman el Zócalo para acompañar a su Presidenta
14

CRÓNICA ¬ Mexicanos de todas partes colman el Zócalo para acompañar a su Presidenta

15

Otra víctima de explosión de pipa muere en calidad de desconocido; ya son 15 decesos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Robert Redford muere a los 89 años.
1

Robert Redford, actor estadounidense de leyenda, muere a los 89 años

Trump demanda al NYT por 15 mil millones de dólares
2

Trump demanda a NYT. Dice que lo difamó y le exige 15 mil millones de dólares

Grito de Independencia 2025.
3

"¡Vivan las indígenas! ¡Vivan las y los migrantes!": CSP da Grito para la Historia

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas".
4

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas"

EU cancela alianza Delta–Aeroméxico por competencia desleal.
5

El Gobierno de Trump pone fin a alianza Delta-Aeroméxico desde el 1 de enero de 2026

6

Otra víctima de explosión de pipa muere en calidad de desconocido; ya son 15 decesos

Vecinas y vecinos levantaron un memorial en honor a las víctimas de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.
7

Explosión de pipa en Iztapalapa suma 15 muertos; 38 hospitalizados y 30 dados de alta

Hundir la pobreza es un logro del más hondo calado. Detrás descansa López Obrador, alquimista que transformó la oscuridad en luz.
8

#PuntosYComas ¬ Edomex, Jalisco y Guanajuato concentran zonas urbanas críticas

9

ENTREVISTA ¬ Suárez del Real cuenta: El primer corrido mexicano fue sobre Hidalgo

10

Bermúdez Requena pierde peticiones de amparo; será arrestado cuando llegue a México

Mexicanos de todas partes colman el Zócalo para acompañar a su Presidenta
11

CRÓNICA ¬ Mexicanos de todas partes colman el Zócalo para acompañar a su Presidenta

Una mujer de 38 años y dos de sus hijas murieron el pasado domingo 14 de septiembre tras la caída de la camioneta en la que viajaban en Puerto Vallarta.
12

Una madre y dos hijas mueren tras caer su camioneta en arroyo de Puerto Vallarta