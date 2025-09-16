Israel cumple amenaza: inicia ofensiva a gran escala para ocupar la totalidad de Gaza

Europa Press

16/09/2025 - 7:33 am

Israel lanza ofensiva a gran escala para ocupar toda Gaza

Como lo había advertido, el ejército de Israel comenzó su ofensiva militar a gran escala para ocupar la totalidad de Gaza. El Ministerio de Exteriores palestino pidió una "intervención internacional urgente" para frenar la ofensiva.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS).- El ejército de Israel lanzó este martes una ofensiva a gran escala para intentar capturar la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja, tras semanas de intensos bombardeos y órdenes de evacuación para expulsar a la población de la zona, en medio de las operaciones militares desatadas en el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Residentes de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comenzado a destruir la infraestructura de Hamás en la ciudad de Gaza", dijo el portavoz en árabe del ejército israelí, Avichai Adrai, en un mensaje en su cuenta en la red social X. "La ciudad de Gaza se considera una zona de combate peligrosa".

Así, reiteró que permanecer en la ciudad "supone un peligro".

"Trasládese lo más rápido posible a través de la calle Rashid hacia las zonas designadas al sur de Uadi Gaza, en vehículo o a pie. Únase a más del 40 por ciento de la población que se ha mudado de la ciudad por su seguridad y la de sus seres queridos", añadió.

El ejército israelí afirmó en un breve comunicado publicado unos minutos después que "las FDI han lanzado la siguiente fase de la operación 'Carros de Gedeón II'". "Nuestras fuerzas están profundizando sus maniobras dentro de la ciudad de Gaza", señaló.

Las FDI habrían desplegado para estas operaciones a dos divisiones (la 162 y la 98), a las que se unirá en los próximos días una tercera. El objetivo durante los próximos días es rodear la ciudad, según informó el diario The Times of Israel, que recordó que alrededor de 60 mil reservistas han sido movilizados.

El Ministerio de Sanidad de Gaza afirmó en un comunicado que los departamentos de emergencias de los hospitales que siguen operativos en la ciudad de Gaza "están gravemente superpoblados" y recordó que los equipos sanitarios trabajan con una gran escasez de medicinas y material.

"La grave escasez de unidades de sangre y componentes sanguíneos incrementa los riesgos en las intervenciones de emergencia a los heridos", dijo en su cuenta en Telegram la cartera, parte de las autoridades de Gaza, controladas por Hamás.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores palestino pidió una "intervención internacional urgente y excepcional para proteger a los civiles en la ciudad de Gaza" y subrayó que "el fracaso de la diplomacia internacional para detener la guerra es sospechoso e injustificado".

Así, criticó en un comunicado en su cuenta en la red social X las afirmaciones desde el Gobierno de Israel sobre las operaciones para ocupar la ciudad de Gaza, un hecho que "pone a cientos de miles de civiles palestinos en riesgo de muerte y desplazamiento", al tiempo que resaltó que es "un intento de convertir la ciudad de Gaza en una fosa común y un territorio inhabitable".

Por ello, insistió en la necesidad de medidas a nivel internacional para "promover soluciones políticas y diplomáticas que garanticen el cese inmediato de la guerra y la agresión, la protección de los civiles, la prevención de su desplazamiento de la Franja de Gaza, la liberación inmediata de rehenes y prisioneros y la entrega sostenible de ayuda en el marco de la aplicación de la Declaración de Nueva York".

El ejército israelí lleva semanas lanzando bombardeos contra la ciudad de Gaza, incluida la destrucción de decenas de torres residenciales, en la antesala de su anunciada ofensiva a gran escala para intentar tomar la ciudad, para lo cual ha emitido órdenes de evacuación para el más de un millón de residentes.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha casi 65 mil palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.

Salvador Guerrero Chiprés

Festejos y soberanía revindicada

"La defensa de la soberanía no es solo recuerdo patriótico, es también batalla, entendida en la dimensión...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Charlie Kirk y la guerra contra el terrorismo en “América”

"Se han desatado diversas reacciones que dividen aún más a la extremadamente polarizada sociedad estadounidense y a...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

¿A quién sirve Gertz Manero?

"Gertz Manero es inane para asuntos graves, aunque eficaz en los propios, como lo denota su intervención,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Ataques a la flotilla y Holocausto en Gaza 

“Los cientos de navegantes que viajan en las 20 embarcaciones que conforman la Global Sumud Flotilla sabían...
Por Rubén Martín
Una usurpadora en el Poder Judicial
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

