“Declaro difunta la democracia mexicana”: Zedillo. Acusa “golpe de Estado silencioso”

Redacción/SinEmbargo

16/09/2025 - 8:31 am

“Declaro difunta la democracia mexicana”: Zedillo.

Según el exmandatario, los comicios recientes fueron un ensayo de cómo Morena planea perpetuarse en el poder.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- El expresidente Ernesto Zedillo afirmó que la democracia mexicana fue socavada durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con la complicidad de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Sus declaraciones se dieron en una entrevista con el periodista español Juan Luis Cebrián, publicada en el portal The Objective.

“Durante muchos años, desde que dejé de ser Presidente de México, tenía yo el propósito de nunca opinar sobre asuntos políticos de mi país. Y decía yo: ‘Hay una sola razón que me haría volver a opinar sobre México. Y esa razón sería si la democracia mexicana que tanto trabajo costó construir, estuviera amenazada’. Desgraciadamente esa amenaza se ha dado y se ha materializado más allá de las peores pesadillas que un servidor hubiese tenido”, señaló.

Zedillo aseguró que López Obrador propuso destruir por completo la democracia y que logró hacerlo apoyándose en su partido y con la colaboración de Sheinbaum Pardo.

“Al final de la Presidencia del señor López Obrador se propuso, quizás era un plan que ya tenía, destruir por completo a la democracia mexicana. Y la verdad lo logró, ciertamente apoyándose en su partido y con la complicidad abierta de la ahora presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum”.

El exmandatario priista también señaló que Morena ha debilitado el Poder Judicial y los órganos autónomos, e indicó que la reforma electoral busca eliminar la autonomía del INE y del TEPJF: “De facto, ya lo tienen porque López Obrador amañó todo para hacer nombramientos de incondicionales”.

Asimismo, calificó estas acciones como “golpes de Estado silenciosos”, señalando que ahora se busca controlar el poder bajo apariencia democrática: “En cierto sentido, yo diría que lo que está pasando no refleja algo inherentemente malo en la democracia. Esto ocurre que alguien está abusando de la democracia. Son golpes de Estado silenciosos. En el pasado se utilizaba poner tanques y la fuerza militar en las calles y simplemente declarar que se tomaba el poder de manera autoritaria. Ahora, lo que han hecho estas personas es todo un plan para hacerse del poder fingiéndose como demócratas”.

Respecto a la Reforma Judicial, el expresidente aseguró que fue una venganza de López Obrador. "Y a partir de hace unos días, el Poder Judicial en México está prácticamente cesado. Sus integrantes, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces federales locales, pasando por magistrados, están cesados y ahora han instalado en una farsa de elecciones que no tiene nada de elecciones, que no tienen nada de democracia, sino que desde el principio ellos decidieron quiénes eran los candidatos y después de esos candidatos que ellos eligieron, le dijeron a la gente que ellos movilizaron con sus tácticas clientelistas por quienes deberían de votar. Esto es gravísimo”, agregó.

Finalmente, Zedillo consideró que los comicios de junio fueron un ensayo de lo que Morena planea hacer en futuras elecciones.

“Con mucha tristeza, declaro difunta la democracia mexicana. Tendrá que volver a nacer. Porque estas personas de un partido que se hace llamar Morena, que se ha instalado prácticamente como partido único, ha hecho todo lo necesario constitucionalmente para quedarse en el poder y abusar del poder y no tener enfrente a nadie que les haga rendir cuentas. Ese ha sido el proyecto. Y lo están ejecutando, entre comillas, a la perfección.

