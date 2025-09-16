Juez desecha cargos de terrorismo contra Luigi Mangione en caso de asesinato de CEO

Luigi Mangione todavía se enfrenta a un cargo de asesinato en segundo grado en el estado de Nueva York y otros cargos estatales en Pensilvania por el asesinato de un empresario de seguros médicos.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).– Un Juez del estado de Nueva York ha desestimado este martes los dos cargos de asesinato en primer y segundo grado con finalidad terrorista que pesaban sobre Luigi Mangione, el joven de origen italiano acusado por la muerte a tiros de Brian Thompson, el CEO de la empresa de seguros médicos UnitedHealthcare.

"Si bien el acusado expresó claramente su animadversión hacia UnitedHealthCare y la industria de salud en general, de ello no se desprende que su objetivo fuera 'intimidad y coaccionar a una población civil'", ha resaltado el Juez Gregory Carro.

En este sentido, ha aludido a que el asesinato de Thompson no cumple con la definición de terrorismo establecida por el estado de Nueva York, ya que esto trataría de un ataque contra múltiples civiles y no de un tiroteo contra un solo individuo, según ha recogido la cadena estadounidense CNN.

Los cargos pendientes

Mangione todavía se enfrenta a un cargo de asesinato en segundo grado en el estado de Nueva York y otros cargos estatales en Pensilvania. Asimismo, el Departamento de Justicia anunció en abril que buscará la pena de muerte en su contra.

El joven de 27 años, detenido en un McDonald's de la ciudad de Altoona, en el estado de Pensilvania, en diciembre de 2024, presuntamente mató a tiros a Thompson frente al hotel Hilton. El empresario, con una trayectoria de dos décadas en la compañía, asumió en 2021 la dirección de la división de seguros de UnitedHealthcare.

Los investigadores sospechan que Mangione, que se ha declarado no culpable de todos los cargos estatales y federales que se le imputan, actuó movido por el rencor hacia la industria de los seguros de la salud en Estados Unidos, denunciada en numerosas ocasiones por rechazar casi por defecto reclamaciones de sus propios clientes.

¿Quién es Luigi Mangione?

Luego de las autoridades confirmaron el lunes 9 de diciembre la detención del sospechoso Luigi Mangione por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, se dieron a conocer algunos detalles del joven de 26 años, incluyendo una conexión con el estado de California.

El presunto autor del asesinato ocurrido el pasado miércoles a plena luz del día en el centro de Nueva York habría vivido durante un período de su vida en la ciudad de San Francisco, al norte de California, de acuerdo con el The New York Times.

De acuerdo con los antecedentes laborales de Mangione, el joven trabajó como consejero jefe en el programa de Estudios Preuniversitarios en al Universidad de Stanford de California durante el año 2019.

Joseph Kenny, jefe de detectives del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, confirmó en una rueda de prensa que Mangione habría vivido en San Francisco, así como en Honolulu, Hawaii, donde habría tenido su único antecedente con la justicia, tras una citación por allanamiento de morada.

Mangione creció en Maryland y asistió al colegio Gilman School de Baltimore, donde fue atleta y el mejor alumno de su generación en 2016.

El presunto asesino asistió a la Universidad de Pensilvania, donde mostró un gran interés por el desarrollo de videojuegos. Durante sus años universitarios fue miembro de la fraternidad Phi Kappa Psi, además de que se licenció y obtuvo un máster en ingeniería. Su especialidad fue informática y su especialización secundaria en matemáticas.

Se supo también que proviene de una familia adinerada que ha prosperado gracias a propiedades inmobiliarias y a una cadena de centros de rehabilitación para adultos mayores, según CBS News.

Sus abuelos paternos, Nicholas y Mary, fundaron la empresa de residencias de ancianos Lorien Health Systems -donde el sospechoso trabajó temporalmente como voluntario- y dirigieron WCBM, una cadena de radio de Batlimore de tinte conservador.

De acuerdo con CNN, su familia también dirige una fundación familiar que tiene casi 4.5 millones de dólares en activos y además ha sido durante mucho tiempo una de las benefactores de la Universidad Loyola de Maryland, de carácter privado y religioso. Mangione es primo del delegado del condado de Baltimore, Nino Mangione, republicano por el Distrito 42ª.