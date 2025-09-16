Más de 280 mil personas asistieron al primer Grito de Sheinbaum en el Zócalo: Secgob

La participación ordenada de más de 280 mil asistentes permitió que la ceremonia transcurriera en calma y con ambiente festivo.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob) reportó que la conmemoración por el 215 aniversario de la Independencia de México, realizada en el Zócalo capitalino, reunió a cerca de 280 mil asistentes y concluyó sin incidentes.

El evento fue encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien por primera vez lideró esta ceremonia en la Plaza de la Constitución, lo cual marcó un momento histórico en la capital.

“La Secgob informa que la celebración por el 215 aniversario de la Independencia de México en el Zócalo capitalino registró una afluencia aproximada de 280 mil personas y finalizó con saldo blanco”, detalló la dependencia.

Durante la jornada, se implementaron protocolos de seguridad y protección por parte de las autoridades correspondientes, lo que permitió que las actividades se desarrollaran en un ambiente de respeto y tranquilidad.

A medida que caía la noche, cientos de personas continuaban llegando al Zócalo capitalino, en espera al primer Grito de Independencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

Las visitas dieron inicio desde la tarde de este 15 de septiembre, las cuales se aproximaban al primer cuadrante del Centro Histórico para alcanzar una mejor vista de la ceremonia que dará inicio en punto de las 22:50 horas.