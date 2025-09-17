#PuntosYComas ¬ En 8 años, los partidos políticos han perdido el 52% de su militancia

Pedro Mellado Rodríguez

16/09/2025 - 8:48 pm

Artículos relacionados

Los seis partidos políticos nacionales con registro oficial suman seis millones 444 mil 995 afiliados, que apenas representan el 6.55 por ciento de la Lista Nominal de Electores potenciales con corte hasta el reciente jueves 4 de septiembre del 2025, que tenía 98 millones 386 mil 734 personas inscritas.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- El 31 de marzo del 2026 todos los partidos políticos tendrán que rendir cuentas al Instituto Nacional Electoral sobre su padrón de militantes, para verificar que reúnan el mínimo de afiliados que establece la Ley General de Partidos Políticos, de por lo menos 256 mil 30 ciudadanos. Sin embargo, lo único que mostrarán son las cifras del tremendo desgaste que han experimentado en los más recientes ocho años.

Luego de tres verificaciones de sus padrones de afiliados, en 2017, 2020 y 2023, han perdido en conjunto el 52 por ciento de su militancia.

Son tan pobres los números de los partidos políticos que entre la verificación de agosto de 2017 y la de agosto del 2023, en conjunto, perdieron más de 6 millones de afiliados, de los 13 millones que tenían hace ocho años.

De los seis partidos políticos que actualmente conservan su registro, sólo Morena ha tenido un crecimiento consistente, y podríamos decir que hasta espectacular, con un alza del 626 por ciento en el periodo referido, pese a que ha tenido que llevar sobre sus hombros al Partido Verde Ecologista de México, que ha aprovechado la fuerte presencia morenista para sumar un 92.20 por ciento de afiliados en los recientes años.

El PAN, PRI, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano han experimentado severas disminuciones en sus padrones de militantes, circunstancia que reafirma la certeza de los ciudadanos de que los partidos políticos, pero particularmente quienes integran sus estructuras directivas, trabajan muy poco por convencer a los ciudadanos para que se sumen a su causa, lo que vuelve más oneroso el sostenimiento de esas instituciones partidistas que este año y el próximo disfrutarán, inmerecidamente, de un financiamiento, con cargo a los contribuyentes, de más de 7 mil millones de pesos en cada calendario.

Actualmente, en conjunto los seis partidos políticos nacionales con registro oficial suman seis millones 444 mil 995 afiliados, que apenas representan el 6.55 por ciento de la Lista Nominal de Electores potenciales con corte hasta el reciente jueves 4 de septiembre del 2025, que tenía 98 millones 386 mil 734 personas inscritas.

Partidos han perdido militancia

EL GOLPEADO PRI

El partido político que ha experimentado el más fuertes desgaste en los últimos ocho años ha sido el Partido Revolucionario Institucional pues ha pedido más del 77 por ciento de sus afiliados. La crisis del tricolor se profundizó con la llegada a la presidencia del partido de Alejandro Moreno Cárdenas, conocido por el apodo de “Alito”.

De tener más de 6 millones de afiliados en 2017, en el último registro, correspondiente a agosto del 2023, presenta apenas 1 millón 411 mil afiliados. Sin embargo, no podría descartarse que esa merma se haya profundizado.

Por ejemplo, en el registro oficial del INE, el PRI tiene 298 mil 622 afiliados en el Estado de México, pero en el padrón que el tricolor ofrece en su plataforma digital oficial, apenas llega a 245 mil 774 militantes en esa entidad. También en la Ciudad de México ha caído su militancia, pues del registro oficial del INE de 38 mil 713 afiliados al tricolor, el partido sólo tiene en su plataforma 33 mil 246 inscritos. Igual pasa en Nuevo León, donde la cifra oficial de afiliados reconocidos por la autoridad electoral es de 75 mil simpatizantes, por sólo 70 mil que aparecen en los registros oficiales del tricolor.

Partidos han perdido militancia

En el caso del PAN no es necesario entrar en detalles para corroborar que ese partido es víctima de la negligencia de sus dirigentes, pues mientras que en 2017 tenía registrados oficialmente 378 mil 838 militantes, en 2023 apenas tiene 277,675, una pérdida de más de 100 mil simpatizantes. El desgarte del albiazul ha sido permanente a tal grado que dos de las cuatro gubernaturas que aún conserva estarán en riesgo en el 2027: Chihuahua y Querétaro.

Partidos han perdido militancia

MORENA, POR LOS CIELOS

El 23 de enero del 2025 Morena anunció que iniciaba su campaña de afiliación y que pretendía llegar a 10 millones de personas en su padrón de militantes. Hasta el pasado 21 de julio del 2025, según informó la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, su partido ya había sumado más de 7 millones de afiliados, en promedio, más de 43 mil afiliados por día durante seis meses. Con ese promedio diario de afiliaciones, dos meses después, en septiembre del 2025, Morena habría rebasado los 9 millones de afiliados.

Si Morena consiguiera aumentar su padrón a 10 millones de afiliados, alcanzaría el registro más altos de militantes logrado por un partido político en México, algo que consiguió el Revolucionario Institucional en el año 2012, cuando recuperó la presidencia de la República con Enrique Peña Nieto, según dato corroborado por José Luis Villalobos, coordinador nacional de Afiliación y Registro del PRI.

Partidos han perdido militancia

APROVECHADOS

Desde San Luis Potosí, el 23 de marzo del 2025 La dirigente nacional del Partido Verde, la senadora Karen Castrejón Trujillo anunció el inicio de la campaña de afiliación de su partido, para cumplir el compromiso de presentar su padrón para que sea verificado por el Instituto Nacional Electoral a partir del mes de marzo del 2026.

El proceso de afiliación y reafiliación del PVEM se inició en San Luis, estado que actualmente gobierna con Ricardo Gallardo Cardona y en donde tiene una membresía de 99 mil 727 ciudadanos. Otro estado donde este partido tiene fuerte presencia es en Chiapas, con 65 mil 102 afiliados. En esa entidad gobernó el Verde Ecologista con Manuel Velasco Coello del 2012 al 2018, quien llegó al cargo en alianza con el PRI. Al dejar la gubernatura, Velasco Coello llegó al Senado en la lista nacional de candidatos plurinominales.

Aliado de Morena desde el 2021, el Verde ha obtenido buenos dividendos tanto en cargos de elección popular como en el incremento de su membresía que creció, entre el 2017 y el 2023 un 92 por ciento.

Partidos han perdido militancia

EL RESTO

En los más recientes 8 años, el partido Movimiento Ciudadano ha tenido una disminución sensible en su padrón de militantes, pues ha perdido 84 mil afiliados que representan el 18 por ciento menos. Su mejor desempeño en el ánimo de los ciudadanos se refleja en el estado de Jalisco, donde actualmente gobierna con Pablo Lemus Navarro y tiene 60 mil 498 afiliados. Sin embargo, en los comicios del 2024 Movimiento Ciudadano no pudo ganar ninguna diputación federal en las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, donde también gobierna.

El desempeño del Partido del Trabajo en estos últimos años está también marcado por el declive de su militancia pues ha perdido 60 mil 498 afiliados, más del 10 por ciento de su membresía.

Partidos han perdido militancia

Partidos han perdido militancia

Partidos han perdido militancia

LA VERIFICACIÓN

El proceso de verificación del cumplimiento del número mínimo de de militantes de los Partidos Políticos Nacionales, para la conservación de su registro, se realiza cada tres años. Esta verificación se realiza en el año previo a la siguiente elección federal, en este caso en agosto del 2026.

Los partidos políticos nacionales están obligados a capturar de manera permanente e invariablemente en el sistema dispuesto para ese propósito por el INE, los datos actuales de todos sus afiliados. Para el proceso de verificación, sólo se considerará la información capturada hasta el 31 de marzo del año anterior al de la jornada electoral federal ordinaria, en este caso el 2026. Los registros capturados en el Sistema con posterioridad al 31 de marzo del 2026 no serán contabilizados para la verificación.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

E Pluribus Unum

"Hay de polarización a polarización. La que se caracteriza por la voluntad de destruir a quien se...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Festejos y soberanía revindicada

"La defensa de la soberanía no es solo recuerdo patriótico, es también batalla, entendida en la dimensión...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Charlie Kirk y la guerra contra el terrorismo en “América”

"Se han desatado diversas reacciones que dividen aún más a la extremadamente polarizada sociedad estadounidense y a...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

¿A quién sirve Gertz Manero?

"Gertz Manero es inane para asuntos graves, aunque eficaz en los propios, como lo denota su intervención,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Alcaldes de Tamaulipas y Campeche se equivocan en el Grito de Independencia
1

VIDEOS ¬ ¿Viva Josefa Ortiz de Pinedo? Alcaldes desatan burlas por errores en Grito

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
2

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

3

RADICALES ¬ “Resistencia”, según Salinas Pliego: antes a los impuestos, ahora a la 4T

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas".
4

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas"

El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, es investigado por haber lavado 156 millones de pesos, por lo que continuará en prisión preventiva.
5

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, es procesado por lavado de 156 mdp

6

VIDEOS escandalosos de El Grito: Drones que fallan, bailarina exótica con la Bandera

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
7

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

Encuestas reflejan amplio rechazo a Trump en su país, después del asesinato de Kirk
8

Encuestas reflejan amplio rechazo a Trump en su país, después del asesinato de Kirk

9

EU felicita a México y se compromete a fortalecer la alianza “más grande del mundo”

La SGIRPC las activa alertas Roja y Naranja por fuertes lluvias en la capital.
10

Lluvias azotan a la CdMx: autoridades activa alertas Roja y Amarilla en 14 alcaldías

El titular de la Semar habló del caso de la red de huachicol que alcanzó a varios mandos de la Marina.
11

"Fue duro aceptarlo, pero era imperdonable callarlo": Semar por caso de corrupción

Grito de Independencia 2025.
12

"¡Vivan las indígenas! ¡Vivan las y los migrantes!": CSP da Grito para la Historia

“Declaro difunta la democracia mexicana”: Zedillo.
13

“Declaro difunta la democracia mexicana”: Zedillo. Acusa “golpe de Estado silencioso”

Las autoridades de Utah buscarán la pena de muerte contra Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk.
14

EU pedirá pena de muerte para asesino de Charlie Kirk, acusado de asesinato agravado

La infinita deuda que dejó Zedillo
15

La infinita deuda que dejó Zedillo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Córdova, Krauze, Gálvez y más exigen Reforma Electoral bajo consenso; lanzan petición
1

#PuntosYComas ¬ En 8 años, los partidos políticos han perdido el 52% de su militancia

Las autoridades de Utah buscarán la pena de muerte contra Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk.
2

EU pedirá pena de muerte para asesino de Charlie Kirk, acusado de asesinato agravado

La SGIRPC las activa alertas Roja y Naranja por fuertes lluvias en la capital.
3

Lluvias azotan a la CdMx: autoridades activa alertas Roja y Amarilla en 14 alcaldías

El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, es investigado por haber lavado 156 millones de pesos, por lo que continuará en prisión preventiva.
4

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, es procesado por lavado de 156 mdp

5

Trump desplegará a la Guardia Nacional en Memphis; compara violencia con la de CdMx

Ebrard anuncia que México, EU y Canadá iniciarán consultas públicas del T-MEC.
6

México, EU y Canadá inician consultas públicas para revisión del TMEC, anuncia Ebrard

7

RADICALES ¬ “Resistencia”, según Salinas Pliego: antes a los impuestos, ahora a la 4T

Irving Herrera, líder de La Unión Tepito
8

La SSC-CdMx detiene a Irving Herrera, "El Irving", líder histórico de La Unión Tepito

La desigualdad de género persiste a nivel global pese a avances, alerta ONU Mujeres
9

La desigualdad de género persiste a nivel global pese a avances, alerta ONU Mujeres

Jair Bolsonaro irá a juicio por intento de golpe de Estado
10

Jair Bolsonaro es hospitalizado de emergencia tras presentar hipo severo y vómitos

11

VIDEOS escandalosos de El Grito: Drones que fallan, bailarina exótica con la Bandera

12

EU felicita a México y se compromete a fortalecer la alianza “más grande del mundo”