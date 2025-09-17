PuntosYComas ¬ En 8 años, los partidos políticos han perdido el 52% de su militancia

Los seis partidos políticos nacionales con registro oficial suman seis millones 444 mil 995 afiliados, que apenas representan el 6.55 por ciento de la Lista Nominal de Electores potenciales con corte hasta el reciente jueves 4 de septiembre del 2025, que tenía 98 millones 386 mil 734 personas inscritas.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- El 31 de marzo del 2026 todos los partidos políticos tendrán que rendir cuentas al Instituto Nacional Electoral sobre su padrón de militantes, para verificar que reúnan el mínimo de afiliados que establece la Ley General de Partidos Políticos, de por lo menos 256 mil 30 ciudadanos. Sin embargo, lo único que mostrarán son las cifras del tremendo desgaste que han experimentado en los más recientes ocho años.

Luego de tres verificaciones de sus padrones de afiliados, en 2017, 2020 y 2023, han perdido en conjunto el 52 por ciento de su militancia.

Son tan pobres los números de los partidos políticos que entre la verificación de agosto de 2017 y la de agosto del 2023, en conjunto, perdieron más de 6 millones de afiliados, de los 13 millones que tenían hace ocho años.

De los seis partidos políticos que actualmente conservan su registro, sólo Morena ha tenido un crecimiento consistente, y podríamos decir que hasta espectacular, con un alza del 626 por ciento en el periodo referido, pese a que ha tenido que llevar sobre sus hombros al Partido Verde Ecologista de México, que ha aprovechado la fuerte presencia morenista para sumar un 92.20 por ciento de afiliados en los recientes años.

El PAN, PRI, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano han experimentado severas disminuciones en sus padrones de militantes, circunstancia que reafirma la certeza de los ciudadanos de que los partidos políticos, pero particularmente quienes integran sus estructuras directivas, trabajan muy poco por convencer a los ciudadanos para que se sumen a su causa, lo que vuelve más oneroso el sostenimiento de esas instituciones partidistas que este año y el próximo disfrutarán, inmerecidamente, de un financiamiento, con cargo a los contribuyentes, de más de 7 mil millones de pesos en cada calendario.

EL GOLPEADO PRI

El partido político que ha experimentado el más fuertes desgaste en los últimos ocho años ha sido el Partido Revolucionario Institucional pues ha pedido más del 77 por ciento de sus afiliados. La crisis del tricolor se profundizó con la llegada a la presidencia del partido de Alejandro Moreno Cárdenas, conocido por el apodo de “Alito”.

De tener más de 6 millones de afiliados en 2017, en el último registro, correspondiente a agosto del 2023, presenta apenas 1 millón 411 mil afiliados. Sin embargo, no podría descartarse que esa merma se haya profundizado.

Por ejemplo, en el registro oficial del INE, el PRI tiene 298 mil 622 afiliados en el Estado de México, pero en el padrón que el tricolor ofrece en su plataforma digital oficial, apenas llega a 245 mil 774 militantes en esa entidad. También en la Ciudad de México ha caído su militancia, pues del registro oficial del INE de 38 mil 713 afiliados al tricolor, el partido sólo tiene en su plataforma 33 mil 246 inscritos. Igual pasa en Nuevo León, donde la cifra oficial de afiliados reconocidos por la autoridad electoral es de 75 mil simpatizantes, por sólo 70 mil que aparecen en los registros oficiales del tricolor.

En el caso del PAN no es necesario entrar en detalles para corroborar que ese partido es víctima de la negligencia de sus dirigentes, pues mientras que en 2017 tenía registrados oficialmente 378 mil 838 militantes, en 2023 apenas tiene 277,675, una pérdida de más de 100 mil simpatizantes. El desgarte del albiazul ha sido permanente a tal grado que dos de las cuatro gubernaturas que aún conserva estarán en riesgo en el 2027: Chihuahua y Querétaro.

MORENA, POR LOS CIELOS

El 23 de enero del 2025 Morena anunció que iniciaba su campaña de afiliación y que pretendía llegar a 10 millones de personas en su padrón de militantes. Hasta el pasado 21 de julio del 2025, según informó la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, su partido ya había sumado más de 7 millones de afiliados, en promedio, más de 43 mil afiliados por día durante seis meses. Con ese promedio diario de afiliaciones, dos meses después, en septiembre del 2025, Morena habría rebasado los 9 millones de afiliados.

Si Morena consiguiera aumentar su padrón a 10 millones de afiliados, alcanzaría el registro más altos de militantes logrado por un partido político en México, algo que consiguió el Revolucionario Institucional en el año 2012, cuando recuperó la presidencia de la República con Enrique Peña Nieto, según dato corroborado por José Luis Villalobos, coordinador nacional de Afiliación y Registro del PRI.

APROVECHADOS

Desde San Luis Potosí, el 23 de marzo del 2025 La dirigente nacional del Partido Verde, la senadora Karen Castrejón Trujillo anunció el inicio de la campaña de afiliación de su partido, para cumplir el compromiso de presentar su padrón para que sea verificado por el Instituto Nacional Electoral a partir del mes de marzo del 2026.

El proceso de afiliación y reafiliación del PVEM se inició en San Luis, estado que actualmente gobierna con Ricardo Gallardo Cardona y en donde tiene una membresía de 99 mil 727 ciudadanos. Otro estado donde este partido tiene fuerte presencia es en Chiapas, con 65 mil 102 afiliados. En esa entidad gobernó el Verde Ecologista con Manuel Velasco Coello del 2012 al 2018, quien llegó al cargo en alianza con el PRI. Al dejar la gubernatura, Velasco Coello llegó al Senado en la lista nacional de candidatos plurinominales.

Aliado de Morena desde el 2021, el Verde ha obtenido buenos dividendos tanto en cargos de elección popular como en el incremento de su membresía que creció, entre el 2017 y el 2023 un 92 por ciento.

EL RESTO

En los más recientes 8 años, el partido Movimiento Ciudadano ha tenido una disminución sensible en su padrón de militantes, pues ha perdido 84 mil afiliados que representan el 18 por ciento menos. Su mejor desempeño en el ánimo de los ciudadanos se refleja en el estado de Jalisco, donde actualmente gobierna con Pablo Lemus Navarro y tiene 60 mil 498 afiliados. Sin embargo, en los comicios del 2024 Movimiento Ciudadano no pudo ganar ninguna diputación federal en las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, donde también gobierna.

El desempeño del Partido del Trabajo en estos últimos años está también marcado por el declive de su militancia pues ha perdido 60 mil 498 afiliados, más del 10 por ciento de su membresía.

LA VERIFICACIÓN

El proceso de verificación del cumplimiento del número mínimo de de militantes de los Partidos Políticos Nacionales, para la conservación de su registro, se realiza cada tres años. Esta verificación se realiza en el año previo a la siguiente elección federal, en este caso en agosto del 2026.

Los partidos políticos nacionales están obligados a capturar de manera permanente e invariablemente en el sistema dispuesto para ese propósito por el INE, los datos actuales de todos sus afiliados. Para el proceso de verificación, sólo se considerará la información capturada hasta el 31 de marzo del año anterior al de la jornada electoral federal ordinaria, en este caso el 2026. Los registros capturados en el Sistema con posterioridad al 31 de marzo del 2026 no serán contabilizados para la verificación.