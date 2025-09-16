La desigualdad de género persiste a nivel global pese a avances, alerta ONU Mujeres

En su informe titulado Gender Snapshot 2025, ONU Mujeres alertó sobre la persistencia de la desigualdad de género en casi todos los rubros a nivel global, e hizo un llamado a la acción.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- Un nuevo informe publicado por ONU Mujeres revela que las brechas de género siguen siendo "profundas" en prácticamente todas las esferas de la vida, desde el acceso a la salud hasta la participación en la toma de decisiones, a pesar de los progresos logrados en las últimas décadas. El documento, titulado Gender Snapshot 2025 (Panorama sobre el género 2025), advierte que, sin acciones urgentes, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la igualdad de género para 2030 quedarán inalcanzables.

El informe, basado en más de 100 fuentes de datos globales, pinta un panorama alarmante de la situación actual. En el sector salud, por ejemplo, las mujeres representan el 67 por ciento de la fuerza laboral mundial, pero enfrentan una brecha salarial del 23 por ciento en comparación con los hombres. Además, a comienzos de 2025, más del 60 por ciento de las organizaciones sobre VIH dirigidas por mujeres perdieron financiamiento o suspendieron servicios, lo que perpetúa la exclusión sistemática de las necesidades de salud femenina en las prioridades políticas.

"La igualdad de género no es una ideología, es fundamental para la paz, el desarrollo y los derechos humanos", enfatizó Sanda Ojiambo, directora ejecutiva interina de ONU Mujeres, durante la presentación del informe. "Sin embargo, la pandemia de COVID-19, los conflictos armados y el cambio climático han exacerbado estas brechas, dejando a millones de mujeres y niñas en mayor vulnerabilidad".

Brechas económicas y de pobreza: Un retroceso inminente

El documento destaca que las mujeres dedican tres veces más horas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres, lo que limita su participación en el mercado laboral. A nivel global, las mujeres ganan en promedio un 23 por ciento menos que los hombres por el mismo trabajo, una disparidad que se mantiene constante en 2025 según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin intervenciones, el cambio climático podría empujar a 158 millones más de mujeres y niñas a la pobreza extrema para 2050.

Sin intervenciones, el cambio climático podría empujar a 158 millones más de mujeres y niñas a la pobreza extrema para 2050.

"En los casos en que se ha priorizado la igualdad de género, se ha impulsado el avance de las sociedades y las economías". –Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres.

En el ámbito político, el informe de ONU Mujeres reveló que sólo el 12 por ciento de los jefes de Estado y el ocho por ciento de los jefes de Gobierno son mujeres a enero de 2025, y la paridad en los parlamentos no se alcanzaría hasta 2063 al ritmo actual.

Procesos de paz con participación significativa de mujeres tienen un 20% más de probabilidades de durar, pero su exclusión sigue siendo la norma.

Violencia y retrocesos: Una realidad misógina en aumento

Otro informe complementario de ONU Mujeres, Los derechos de las mujeres bajo examen, 30 años después de Beijing, publicado en marzo de 2025, conmemora los 30 años de la Declaración de Beijing y alerta sobre un aumento del 50 por ciento en agresiones sexuales contra mujeres y niñas en conflictos armados desde 2022.

Cada 10 minutos, una mujer o niña es asesinada por su pareja o familiar, y casi una de cada tres mujeres sufre violencia psicológica o sexual a lo largo de su vida.

En 2024, uno de cada cuatro países reportó retrocesos en los derechos de las mujeres, impulsados por movimientos antifeministas y la polarización social. "La misoginia se está generalizando en lugar de la igualdad", declaró el Secretario general de la ONU, António Guterres, al respaldar el informe.

Cerrar la brecha digital de género podría impulsar el PIB mundial en 1,5 billones de dólares y sacar de la pobreza a 30 millones de mujeres.

Llamado a la acción: Inversiones y políticas urgentes

ONU Mujeres urge a los gobiernos a invertir en cerrar la brecha digital de género, que podría impulsar el PIB global en 1.5 billones de dólares y sacar de la pobreza a 30 millones de mujeres.

También recomienda fortalecer las instituciones para combatir la discriminación y promover la participación femenina en liderazgo.

Expertos coinciden en que, aunque se han logrado avances como el aumento del 23 por ciento de mujeres en parlamentos globales desde 1995, el progreso es insuficiente.

"Necesitamos transformar datos en acciones concretas", concluyó Ojiambo, recordando que en 2025, ONU Mujeres celebra sus 15 años impulsando cambios en 109 países.

El informe completo está disponible en el sitio web de ONU Mujeres, y la agencia llama a la comunidad internacional a priorizar la igualdad de género como motor de desarrollo sostenible.