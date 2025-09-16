Sheinbaum: Ninguna potencia extranjera decide aquí, y ninguna injerencia es posible
16/09/2025 - 11:39 am
Artículos relacionados
La mandataria federal reiteró que la soberanía mexicana es inviolable y que ningún actor externo puede intervenir en las decisiones del país.
- Información en desarrollo
Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a defender la soberanía de México durante el Desfile Cívico-Militar del Día de la Independencia, donde destacó que la fortaleza de la Nación reside en su pueblo y su compromiso con la justicia, la libertad y la dignidad.
“Mexicanas y mexicanos, tampoco olvidemos que México será siempre símbolo de paz y fraternidad mundial, comprometidos con la cooperación, el respeto mutuo y la defensa indiscutible de la autodeterminación de los pueblos. Nos guía la sabia y hermosa frase de Benito Juárez: ‘El respeto al derecho ajeno, es la paz’, recordándonos que nuestra fuerza como Nación reside también en la justicia”, declaró la mandataria federal.