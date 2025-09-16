Sheinbaum: Ninguna potencia extranjera decide aquí, y ninguna injerencia es posible

La mandataria federal reiteró que la soberanía mexicana es inviolable y que ningún actor externo puede intervenir en las decisiones del país.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a defender la soberanía de México durante el Desfile Cívico-Militar del Día de la Independencia, donde destacó que la fortaleza de la Nación reside en su pueblo y su compromiso con la justicia, la libertad y la dignidad.