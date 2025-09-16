"Fue duro aceptarlo, pero era imperdonable callarlo": Semar por caso de corrupción

El titular de la Semar se refirió a la red de corrupción que alcanzó a mandos, hoy presos, por una red de "huachicol" fiscal: "No tienen abrigo ni cabida". Además dijo que las ovejas negras no definían a la institución.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).– El titular de la Secretaría de Marina (Semar), el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, habló este martes sobre el caso de la red de corrupción relacionada con el "huachicol" fiscal que alcanzó a varios mandos de la institución, y afirmó que, aunque fue "muy duro" reconocerlo, hubiera sido imperdonable callarlo. Además, indicó que "los actos reprobables" de algunos no definen a la institución.

"Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Así, el mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón. Porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación", dijo Morales Ángeles en su discurso por el Desfile Cívico Militar por el Aniversario de la Independencia de México.

"Jamás fue para nosotros opción el disimulo. El silencio no nos define, la verdad en cambio nos fortalece, la justicia nos determina y la adversidad nos sustenta. Hoy la Marina de México es más fuerte, la Marina de las y los mexicanos, en la que la ley es para todos. Quien ama a México tiene la responsabilidad de responder", añadió el titular de la Semar.

Apenas la semana pasada, un Juez federal vinculó a proceso a las 14 personas detenidas –incluido el Vicealmirante Manuel Roberto “N”– por su presunta participación en el desembarque irregular de 31 buques con "huachicol fiscal", combustible ilegal que evade impuestos, en las aduanas de Altamira y Tampico durante los últimos dos años.

Tras una audiencia de más de 17 horas, todos los imputados recibieron prisión preventiva. Los hombres fueron enviados al penal del Altiplano y dos mujeres a la cárcel federal femenil de Morelos. Una tercera mujer, con 12 semanas de embarazo, permanecería en arraigo domiciliario con brazalete electrónico.

En la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, recordó hoy que “en el año de 2024, el entonces Secretario de Marina se acercó a la Fiscalía de la República para presentar una serie de denuncias sobre problemas de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”.

El funcionario federal añadió que desde entonces las investigaciones se realizaron bajo control judicial y con la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Hacienda.

Sobre este caso, este martes el Almirante Morales Ángeles indicó que "de la mano de nuestro pueblo, hemos apelado con mayor rigor al marco de la legalidad para erradicar males como el de la corrupción. Juntos enfrentamos retos históricos y asumimos cada desafío con el mismo coraje y los valores que nos definen. Con honor, deber, lealtad y patriotismo".

"Desde la Secretaría de Marina Armada de México, hemos actuado como una sola brújula. La honestidad y la transparencia. Como la institución más querida de México, hemos trazado solo un rumbo a seguir, por lo que cualquier desafío recibe de nosotros todo el peso de nuestra honestidad y una frontal respuesta a nuestro pueblo. Pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate. Porque el amor al pueblo sólo puede corresponderse con el mismo sentimiento. Nuestra lealtad a México nos sostiene en todo momento", dijo en su discurso.

El titular de Semar argumentó que fue mediante "un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad", que pusieron ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de los mexicanos los "actos reprobables que nos nos definen como institución, sino que podían enquistarse para dañar a nuestro pueblo".

Por último, Morales Ángeles afirmó que la Semar está sostenida por más de 200 años de historia, "esa misma que nos ha hecho responder de cara a nuestro pueblo". "Con aplomo, con fuerza, con determinación y con el corazón en la mano. Mi Comandanta Suprema: hoy, los más, los que siempre hemos sido, salimos como cada año a las calles de México a refrendar nuestro patriotismo", cerró.

La red para importar combustible ilegal

Según la investigación, los implicados habrían facilitado el ingreso de combustible ilegal mediante simulación de trámites y manipulación de documentos, en una operación sostenida durante al menos dos años, con el involucramiento de funcionarios de la Semar.

Entre los procesados se encuentran mandos de la Marina adscritos a regiones clave, exjefes de departamento y verificadores de mercancías, todos con funciones importantes en el control de recintos fiscales.

El Juez validó declaraciones de testigos protegidos y descartó excluir el testimonio del Capitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico. También reconoció que el caso está marcado por el asesinato de dos denunciantes: el Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y la funcionaria de la FGR, Magaly Janet Nava Ramos.

El juzgador fijó un plazo de seis meses para que la FGR y las defensas reúnan sus respectivos datos de prueba.

Investigación tomará tiempo, pero no habrá impunidad: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló la semana pasada que la investigación sobre "huachicol fiscal", en la que están involucrados empresarios y elementos de la Semar tomará tiempo, pero afirmó que habrá "cero impunidad" en este caso.

Respecto a este tema, la Jefa del Ejecutivo recalcó que la detención de las personas involucradas en dicho ilícito no se pudo realizar en el sexenio anterior, cuando el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, denunció el hecho, debido a que lleva mucho tiempo concluir las indagatorias necesarias.

"Lleva tiempo hacer estas investigaciones para poder hacer las pruebas y judicializarlas, aunque sea evidente el delito de que viene con un permiso que no es y con eso no se pagaba impuesto. De todas maneras la investigación de quiénes están involucrados y cómo están involucrados no se puede hacer en un día, lleva bastante tiempo", explicó la mandataria mexicana.

"Lo que es muy importante es el compromiso de cero impunidad. Cuando se encuentra una situación en la que es evidente un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados, y siguen las investigaciones", completó Sheinbaum.

Piden no especular por muertes en la Semar

El lunes de la semana pasada, el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria en Altamira, Tamaulipas, fue hallado muerto en sus oficinas; medios locales reportaron que se trató de un presunto suicidio.

El elemento de la Semar estaba bajo la lupa de la FGR, acusado de recibir sobornos en la red de "huachicol fiscal" que permitía la descarga de buques con combustible ilegal en puertos.

Según el expediente ministerial, Pérez Ramírez habría recibido 100 mil pesos en abril de 2024 por permitir la descarga de un buque con huachicol en el puerto de Tampico, cuando se desempeñaba como responsable de seguridad portuaria en esa terminal.

La Marina confirmó el fallecimiento del capitán a través de un breve comunicado: “La Secretaría de Marina-Armada de México lamenta profundamente el sensible fallecimiento de uno de sus elementos, en el estado de Tamaulipas. La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por Ley corresponden".

Un día después, se dio a conocer la muerte de otro marino. En este caso, ocurrió en una práctica de tiro real ocurrida en Sonora, en lo que marcó la segunda muerte de un integrante de la Semar en dos días, y en medio de la revelación de una red de corrupción que involucraba a uniformados, civiles y servidores públicos.

"Hay que hacer una investigación. Hasta ahora parece que fue un accidente, pero hay que hacer una investigación. Por respeto a la víctima y a la situación, ya informará el Gabinete de Seguridad", dijo la Presidenta Sheinbaum en su conferencia de prensa, visiblemente molesta por la forma en que se le cuestionó sobre el tema.

"El primer caso fue un suicidio, tan lamentable que el Fiscal [Alejandro Gertz Manero] mencionó que ni siquiera estaba vinculado con las investigaciones. Salió en un medio su nombre y esta persona decide quitarse la vida. Obviamente tiene que hacerse la investigación, lo que pasó ayer, hasta ahora, parece un accidente, pero entró la Fiscalía a hacer la investigación", añadió la mandataria.

Sheinbaum Pardo además pidió no especular sobre la situación. "Insistir, en un tema tan lamentable y sentido, me parece que no es correcto", dijo.