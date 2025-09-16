Cifra de muertos por explosión en Iztapalapa asciende a 17; aún hay 35 internados
16/09/2025 - 2:10 pm
En una reciente actualización sobre el incidente ocurrido en Iztapalapa, la Secretaría de Salud de la CdMx informó que el número de víctimas mortales ascendió a 17, mientras que otras 35 siguen internadas y 31 ya fueron dadas de alta.
Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SSa-CdMx) informó este martes que el número de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, aumentó a 17 desde el día del accidente.
De acuerdo con el reporte oficial, al momento hay 35 personas internadas en diferentes unidades médicas, mientras que otras 31 ya fueron dadas de alta.
En tanto, Jazlyn Azuleth, la niña de dos años que resultó víctima de la explosión y fue rescatada por su abuela, Alicia Matías, fue trasladada al Hospital Shriners for Children en Galveston, Texas, donde continuará su tratamiento con apoyo de la Fundación Michou y Mau.
🔺Al corte de las 10:00 hrs, informamos sobre el accidente en #Iztapalapa:
• 35 personas permanecen hospitalizadas
• 31 han sido dadas de alta
• 17 personas lamentablemente fallecieron pic.twitter.com/V6W1WTa8v5
— Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 16, 2025
En un comunicado, la organización Michou y Mau explicó que la paciente será atendida en Estados Unidos, con el objetivo de garantizarle cuidados médicos especializados que favorezcan su recuperación.
Asimismo, agradeció al personal del Centro Médico Siglo XXI por el respaldo otorgado, el cual permitió que el equipo médico pudiera valorar el estado de la niña y autorizar su traslado internacional.
De manera paralela, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó el envío de la paciente como parte de un esfuerzo conjunto con la fundación, con la finalidad de que reciba atención de alta especialidad en beneficio de su salud.
La Secretaría de Salud capitalina detalló que la menor viajó acompañada de su madre y aseguró que continuará trabajando con Michou y Mau para gestionar el traslado de más pacientes al hospital de Galveston con el apoyo de la fundación.
¿Qué pasó en Iztapalapa?
El pasado 10 de septiembre, se registró una fuerte explosión de una pipa de gas se registró en el Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa, la cual dejó a más de 90 personas lesionadas, de las cuales 15 perdieron la vida.
De acuerdo con las investigaciones, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) reveló que el exceso de velocidad fue la causa del accidente que desencadenó el incidente en la zona.
"Tenemos un primer dictamen en hechos de tránsito que nos indica que hubo un exceso de velocidad", dijo la Fiscal capitalina, Bertha María Alcalde Luján.
Explicó que el dictamen en el que se establece la causa del percance podría ser turnado a tribunales en caso de que se presente una controversia, para que un Juez determine si efectivamente el conductor de la unidad excedió el límite de velocidad. La titular de la Fiscalía de la CdMx recordó que la investigación iniciada tras la explosión en la Alcaldía Iztapalapa está relacionada con los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daños culposos.
Agregó que los trabajos de peritaje permitieron determinar que la fuga de gas LP que provocó el incendio fue causada por una ruptura de aproximadamente 40 centímetros en el casquete del tanque, que se produjo tras la caída del vehículo.
"Hasta ahora lo que indican nuestros análisis periciales es que el golpe fue con el pavimento y con parte del muro, y por eso se genera la fractura en el tanque", explicó la Fiscal.
Ante la información difundida en algunos medios acerca de que un bache fue el causante de la volcadura de la pipa de gas que explotó en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, la titular de la Fiscalía de la CdMx desmintió tales afirmaciones y afirmó que existen pruebas que lo demuestran.
“No se identificó ningún bache. Se hicieron las periciales correspondientes para determinar esto; tenemos documentación fotográfica [...] no hubo tampoco ningún tipo de pavimentación posterior en esa parte del circuito”, apuntó.
Incluso la Fiscal Bertha María Alcalde invitó a medios a que acudan al lugar del percance para que documenten que no hay ningún defecto en la vialidad que pudo haber ocasionado la volcadura de la pipa.