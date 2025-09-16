Cifra de muertos por explosión en Iztapalapa asciende a 17; aún hay 35 internados

En una reciente actualización sobre el incidente ocurrido en Iztapalapa, la Secretaría de Salud de la CdMx informó que el número de víctimas mortales ascendió a 17, mientras que otras 35 siguen internadas y 31 ya fueron dadas de alta.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SSa-CdMx) informó este martes que el número de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, aumentó a 17 desde el día del accidente.

De acuerdo con el reporte oficial, al momento hay 35 personas internadas en diferentes unidades médicas, mientras que otras 31 ya fueron dadas de alta.

En tanto, Jazlyn Azuleth, la niña de dos años que resultó víctima de la explosión y fue rescatada por su abuela, Alicia Matías, fue trasladada al Hospital Shriners for Children en Galveston, Texas, donde continuará su tratamiento con apoyo de la Fundación Michou y Mau.

🔺Al corte de las 10:00 hrs, informamos sobre el accidente en #Iztapalapa: • 35 personas permanecen hospitalizadas

• 31 han sido dadas de alta

En un comunicado, la organización Michou y Mau explicó que la paciente será atendida en Estados Unidos, con el objetivo de garantizarle cuidados médicos especializados que favorezcan su recuperación.

Asimismo, agradeció al personal del Centro Médico Siglo XXI por el respaldo otorgado, el cual permitió que el equipo médico pudiera valorar el estado de la niña y autorizar su traslado internacional.

De manera paralela, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó el envío de la paciente como parte de un esfuerzo conjunto con la fundación, con la finalidad de que reciba atención de alta especialidad en beneficio de su salud.

La Secretaría de Salud capitalina detalló que la menor viajó acompañada de su madre y aseguró que continuará trabajando con Michou y Mau para gestionar el traslado de más pacientes al hospital de Galveston con el apoyo de la fundación.