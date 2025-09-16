La explosión en Iztapalapa deja ya 17 muertos; aún hay 35 internados, dice Salud-CdMx

Redacción/SinEmbargo

16/09/2025 - 2:10 pm

Muere otra persona por explosión en Iztapalapa; asciende a 17 el número de fallecidos

Artículos relacionados

En una reciente actualización sobre el incidente ocurrido en Iztapalapa, la Secretaría de Salud de la CdMx informó que el número de víctimas mortales ascendió a 17, mientras que otras 35 siguen internadas y 31 ya fueron dadas de alta.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SSa-CdMx) informó este martes que el número de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, aumentó a 17 desde el día del accidente.

De acuerdo con el reporte oficial, al momento hay 35 personas internadas en diferentes unidades médicas, mientras que otras 31 ya fueron dadas de alta.

En tanto, Jazlyn Azuleth, la niña de dos años que resultó víctima de la explosión y fue rescatada por su abuela, Alicia Matías, fue trasladada al Hospital Shriners for Children en Galveston, Texas, donde continuará su tratamiento con apoyo de la Fundación Michou y Mau.

En un comunicado, la organización Michou y Mau explicó que la paciente será atendida en Estados Unidos, con el objetivo de garantizarle cuidados médicos especializados que favorezcan su recuperación.

Asimismo, agradeció al personal del Centro Médico Siglo XXI por el respaldo otorgado, el cual permitió que el equipo médico pudiera valorar el estado de la niña y autorizar su traslado internacional.

De manera paralela, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó el envío de la paciente como parte de un esfuerzo conjunto con la fundación, con la finalidad de que reciba atención de alta especialidad en beneficio de su salud.

El Gobierno de la CdMx publicó una actualización sobre las víctimas de la explosión en Iztapalapa, en la que reveló que 40 pacientes siguen hospitalizados.
Tras la explosión de una pipa en Iztapalapa el saldo es de 15 personas fallecidas y 35 siguen hospitalizadas. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

La Secretaría de Salud capitalina detalló que la menor viajó acompañada de su madre y aseguró que continuará trabajando con Michou y Mau para gestionar el traslado de más pacientes al hospital de Galveston con el apoyo de la fundación.

¿Qué pasó en Iztapalapa?

El pasado 10 de septiembre, se registró una fuerte explosión de una pipa de gas se registró en el Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa, la cual dejó a más de 90 personas lesionadas, de las cuales 15 perdieron la vida.

De acuerdo con las investigaciones, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) reveló que el exceso de velocidad fue la causa del accidente que desencadenó el incidente en la zona.

"Tenemos un primer dictamen en hechos de tránsito que nos indica que hubo un exceso de velocidad", dijo la Fiscal capitalina, Bertha María Alcalde Luján.

Explicó que el dictamen en el que se establece la causa del percance podría ser turnado a tribunales en caso de que se presente una controversia, para que un Juez determine si efectivamente el conductor de la unidad excedió el límite de velocidad. La titular de la Fiscalía de la CdMx recordó que la investigación iniciada tras la explosión en la Alcaldía Iztapalapa está relacionada con los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daños culposos.

Agregó que los trabajos de peritaje permitieron determinar que la fuga de gas LP que provocó el incendio fue causada por una ruptura de aproximadamente 40 centímetros en el casquete del tanque, que se produjo tras la caída del vehículo.

El tanque de la pipa sufrió una "ruptura" luego de impactar con un objeto "sólido", dice el primer peritaje de la tragedia en Iztapalapa.
El tanque de la pipa sufrió una "ruptura" luego de impactar con un objeto "sólido", dice el primer peritaje de la tragedia en Iztapalapa. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

"Hasta ahora lo que indican nuestros análisis periciales es que el golpe fue con el pavimento y con parte del muro, y por eso se genera la fractura en el tanque", explicó la Fiscal.

Ante la información difundida en algunos medios acerca de que un bache fue el causante de la volcadura de la pipa de gas que explotó en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, la titular de la Fiscalía de la CdMx desmintió tales afirmaciones y afirmó que existen pruebas que lo demuestran.

“No se identificó ningún bache. Se hicieron las periciales correspondientes para determinar esto; tenemos documentación fotográfica [...] no hubo tampoco ningún tipo de pavimentación posterior en esa parte del circuito”, apuntó.

Incluso la Fiscal Bertha María Alcalde invitó a medios a que acudan al lugar del percance para que documenten que no hay ningún defecto en la vialidad que pudo haber ocasionado la volcadura de la pipa.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

E Pluribus Unum

"Hay de polarización a polarización. La que se caracteriza por la voluntad de destruir a quien se...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Festejos y soberanía revindicada

"La defensa de la soberanía no es solo recuerdo patriótico, es también batalla, entendida en la dimensión...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Charlie Kirk y la guerra contra el terrorismo en “América”

"Se han desatado diversas reacciones que dividen aún más a la extremadamente polarizada sociedad estadounidense y a...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

¿A quién sirve Gertz Manero?

"Gertz Manero es inane para asuntos graves, aunque eficaz en los propios, como lo denota su intervención,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Encuestas reflejan amplio rechazo a Trump en su país, después del asesinato de Kirk
1

Encuestas reflejan amplio rechazo a Trump en su país, después del asesinato de Kirk

Alcaldes de Tamaulipas y Campeche se equivocan en el Grito de Independencia
2

VIDEOS ¬ ¿Viva Josefa Ortiz de Pinedo? Alcaldes desatan burlas por errores en Grito

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
3

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas".
4

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas"

El titular de la Semar habló del caso de la red de huachicol que alcanzó a varios mandos de la Marina.
5

"Fue duro aceptarlo, pero era imperdonable callarlo": Semar por caso de corrupción

Muere otra persona por explosión en Iztapalapa; asciende a 17 el número de fallecidos
6

La explosión en Iztapalapa deja ya 17 muertos; aún hay 35 internados, dice Salud-CdMx

Grito de Independencia 2025.
7

"¡Vivan las indígenas! ¡Vivan las y los migrantes!": CSP da Grito para la Historia

“Declaro difunta la democracia mexicana”: Zedillo.
8

“Declaro difunta la democracia mexicana”: Zedillo. Acusa “golpe de Estado silencioso”

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
9

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

Renuncia el Alcalde de San Pedro.
10

Mauricio Fernández fue Alcalde 4 veces. Se despide. Es el cáncer. Avanza sin control

Toy Story celebra 30 años
11

La película Toy Story cumple 30 años y regresa al cine para celebrar

El proyecto se enmarca en la obra del Tren del Norte de la Presidenta Sheinbaum.
12

Empresa de Carlos Slim gana contrato para la construcción del Tren Saltillo-Monterrey

13

Los agresores políticos en EU tienen rostros muy familiares: hombres blancos, armados

Sheinbaum Pardo llama a defender la soberanía de México en el Desfile Militar.
14

Sheinbaum: Ninguna potencia extranjera decide aquí, y ninguna injerencia es posible

La infinita deuda que dejó Zedillo
15

La infinita deuda que dejó Zedillo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

EU felicita a México y se compromete a fortalecer la alianza “más grande del mundo”

Sheinbaum Pardo llama a defender la soberanía de México en el Desfile Militar.
2

FOTOS y VIDEOS ¬ Así fue el primer Desfile Militar con CSP como Comandanta Suprema

El titular de la Semar habló del caso de la red de huachicol que alcanzó a varios mandos de la Marina.
3

"Fue duro aceptarlo, pero era imperdonable callarlo": Semar por caso de corrupción

Encuestas reflejan amplio rechazo a Trump en su país, después del asesinato de Kirk
4

Encuestas reflejan amplio rechazo a Trump en su país, después del asesinato de Kirk

Muere otra persona por explosión en Iztapalapa; asciende a 17 el número de fallecidos
5

La explosión en Iztapalapa deja ya 17 muertos; aún hay 35 internados, dice Salud-CdMx

Alcaldes de Tamaulipas y Campeche se equivocan en el Grito de Independencia
6

VIDEOS ¬ ¿Viva Josefa Ortiz de Pinedo? Alcaldes desatan burlas por errores en Grito

Trump afirmó esta mañana que EU atacó una tercera embarcación en el Caribe.
7

Trump afirma que EU hundió ya 3 lanchas venezolanas. "Dejen de enviar drogas", exige

Celebración en el Zócalo por el 215 aniversario.
8

Más de 280 mil personas asistieron al primer Grito de Sheinbaum en el Zócalo: Secgob

Sheinbaum Pardo llama a defender la soberanía de México en el Desfile Militar.
9

Sheinbaum: Ninguna potencia extranjera decide aquí, y ninguna injerencia es posible

Descartan acusaciones de terrorismo contra Luigi Mangione.
10

Juez desecha cargos de terrorismo contra Luigi Mangione en caso de asesinato de CEO

“Declaro difunta la democracia mexicana”: Zedillo.
11

“Declaro difunta la democracia mexicana”: Zedillo. Acusa “golpe de Estado silencioso”

Israel lanza ofensiva a gran escala para ocupar toda Gaza
12

Israel cumple amenaza: inicia ofensiva a gran escala para ocupar la totalidad de Gaza