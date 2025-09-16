FOTOS y VIDEOS ¬ Así fue el primer Desfile Militar con CSP como Comandanta Suprema

Familias y ciudadanos llenaron las calles del Centro Histórico para presenciar el paso de la columna militar, aplaudiendo cada contingente y celebrando la independencia de México.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- El Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre volvió a llenar de emoción y orgullo el corazón de la Ciudad de México (CdMx). Desde temprano, el Zócalo lució abarrotado de familias que ondeaban banderas y vitoreaban a los contingentes participantes.

El acto inició con la entonación del Himno Nacional y el izamiento de la Bandera Monumental, que se elevó con fuerza sobre el asta mayor.

Tropas del Ejército mexicano rumbo al zócalo capitalino para el Desfile Militar 🪖🇲🇽 pic.twitter.com/xtXfefUC0E — Foro Militar México (@foro_militar) September 16, 2025

Posteriormente, el comandante de la columna del desfile rindió el parte de novedades a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, en un hecho histórico por ser la primera mujer en recibir este protocolo militar.

A partir de ese momento, comenzó el recorrido de miles de elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional, en coordinación con agrupamientos históricos y civiles. Las calles del Centro Histórico se convirtieron en un gran escenario para mostrar la disciplina, la preparación y el compromiso de las Fuerzas Armadas.

Entre los contingentes más destacados estuvieron:

Descubierta, encabezada por el comandante del desfile en vehículo blindado, escoltado por motociclistas de la Guardia Nacional y la Bandera Monumental.

Contingente Histórico y Agrupamiento de Regiones Indígenas “Josefa Ortiz Téllez-Girón”, con representaciones de guerreros mexicas y pueblos originarios, recordando la resistencia indígena y la participación de la Corregidora de Querétaro en la lucha por la independencia.

Desde las 3 de la mañana, niñas y niños saludan a los soldados que marchan rumbo al Metro para llegar al Zócalo capitalino, donde participarán en el Desfile Cívico-Militar pic.twitter.com/wiQEfjyYMS — BiciManager (@BiciManager) September 16, 2025

Contingente del Sistema Educativo Militar “Leona Vicario”, integrado por cadetes de planteles militares que muestran disciplina, formación académica y valores de las futuras generaciones de oficiales.

Contingente de la Defensa Nacional “María Manuela Molina”, con unidades del Ejército y Fuerza Aérea que simbolizan la protección de la soberanía y seguridad del territorio nacional.

Contingente Justicia y Paz “Gertrudis Bocanegra”, conformado por tropas y cuerpos especializados en seguridad interior, orden público y operaciones de paz.

Reconocemos la labor diaria de los elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx y @GN_MEXICO_ que #hoy desfilan con orgullo, disciplina y tradición para celebrar el inicio de la Independencia de #México. 🇲🇽#DesfileCívicoMilitar2025 @Claudiashein pic.twitter.com/2mgtjK74DQ — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) September 16, 2025

Contingente Obras para el Desarrollo del País “Juana Guadalupe Arcos”, integrado por ingenieros y servicios que realizan infraestructura estratégica y proyectos de beneficio social.

Contingente Plan DN-III-E y Plan Marina “María Rita de la Trinidad Pérez Jiménez”, con vehículos y unidades de auxilio para casos de desastre y emergencias.

Contingente Montado “Mariana Rodríguez del Toro”, compuesto por escuadrones de caballería y agrupamientos ecuestres que preservan la tradición militar y cumplen funciones de patrullaje.

Diversos carros temáticos que muestran momentos simbólicos de la historia de #México avanzan en el #DesfileCívicoMilitar2025, como el de los Siete siglos de legado de Grandeza México-Tenochtitlán. 🇲🇽 @Claudiashein pic.twitter.com/phxBoSP2iY — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) September 16, 2025

También participaron brigadas motorizadas, unidades caninas de búsqueda y rescate, y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana que realizaron espectaculares sobrevuelos dejando estelas de humo tricolor en el cielo.

El cierre del desfile estuvo a cargo del contingente montado, con caballería y charros que recibieron aplausos de pie del público, reafirmando la tradición y la conexión de las Fuerzas Armadas con la ciudadanía.

Este 16 de septiembre no solo conmemoró el inicio de la Independencia, sino que destacó la disciplina, el compromiso histórico y la labor de todos los contingentes que, año tras año, muestran la fuerza y la unidad de México.