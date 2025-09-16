FOTOS y VIDEOS ¬ Así fue el primer Desfile Militar con CSP como Comandanta Suprema

Redacción/SinEmbargo

16/09/2025 - 3:33 pm

Sheinbaum Pardo llama a defender la soberanía de México en el Desfile Militar.

Familias y ciudadanos llenaron las calles del Centro Histórico para presenciar el paso de la columna militar, aplaudiendo cada contingente y celebrando la independencia de México.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- El Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre volvió a llenar de emoción y orgullo el corazón de la Ciudad de México (CdMx). Desde temprano, el Zócalo lució abarrotado de familias que ondeaban banderas y vitoreaban a los contingentes participantes.

El acto inició con la entonación del Himno Nacional y el izamiento de la Bandera Monumental, que se elevó con fuerza sobre el asta mayor.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo preside el Desfile Cívico-Militar.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo preside el Desfile Cívico-Militar del 16 de Septiembre. Foto: Presidencia
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo preside el Desfile Cívico-Militar.
El Desfile Cívico-Militar rinde homenaje a los héroes de la Independencia de México. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo preside el Desfile Cívico-Militar.
Miles de elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional participan en la ceremonia. Foto: Presidencia

Posteriormente, el comandante de la columna del desfile rindió el parte de novedades a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, en un hecho histórico por ser la primera mujer en recibir este protocolo militar.

A partir de ese momento, comenzó el recorrido de miles de elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional, en coordinación con agrupamientos históricos y civiles. Las calles del Centro Histórico se convirtieron en un gran escenario para mostrar la disciplina, la preparación y el compromiso de las Fuerzas Armadas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo preside el Desfile Cívico-Militar.
La columna del desfile recorre el Zócalo mostrando disciplina y coordinación. Foto: Presidencia
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo preside el Desfile Cívico-Militar.
Brigadas de auxilio y rescate participan en la celebración del 16 de septiembre. Foto: Presidencia
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo preside el Desfile Cívico-Militar.
Ciudadanos de todas las edades observan y celebran el paso de los contingentes. Foto: Presidencia

Entre los contingentes más destacados estuvieron:

Descubierta, encabezada por el comandante del desfile en vehículo blindado, escoltado por motociclistas de la Guardia Nacional y la Bandera Monumental.

Contingente Histórico y Agrupamiento de Regiones Indígenas “Josefa Ortiz Téllez-Girón”, con representaciones de guerreros mexicas y pueblos originarios, recordando la resistencia indígena y la participación de la Corregidora de Querétaro en la lucha por la independencia.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo preside el Desfile Cívico-Militar.
Escuadrones a pie, motorizados y montados forman parte de la ceremonia. Foto: Presidencia
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo preside el Desfile Cívico-Militar.
El Desfile Cívico-Militar combina tradición histórica con avances tecnológicos. Foto: Presidencia
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo preside el Desfile Cívico-Militar.
La Bandera de México se destaca en todo el recorrido del desfile. Foto: Presidencia

Contingente del Sistema Educativo Militar “Leona Vicario”, integrado por cadetes de planteles militares que muestran disciplina, formación académica y valores de las futuras generaciones de oficiales.

Contingente de la Defensa Nacional “María Manuela Molina”, con unidades del Ejército y Fuerza Aérea que simbolizan la protección de la soberanía y seguridad del territorio nacional.

Contingente Justicia y Paz “Gertrudis Bocanegra”, conformado por tropas y cuerpos especializados en seguridad interior, orden público y operaciones de paz.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo preside el Desfile Cívico-Militar.
Helicópteros y aviones sobrevuelan el Zócalo dejando estelas tricolor. Foto: Presidencia
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo preside el Desfile Cívico-Militar.
La Presidenta Sheinbaum Pardo supervisó el paso de los contingentes. Foto: Presidencia
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo preside el Desfile Cívico-Militar.
Las Fuerzas Armadas muestran su compromiso con la soberanía y seguridad del país. Foto: Presidencia

Contingente Obras para el Desarrollo del País “Juana Guadalupe Arcos”, integrado por ingenieros y servicios que realizan infraestructura estratégica y proyectos de beneficio social.

Contingente Plan DN-III-E y Plan Marina “María Rita de la Trinidad Pérez Jiménez”, con vehículos y unidades de auxilio para casos de desastre y emergencias.

Contingente Montado “Mariana Rodríguez del Toro”, compuesto por escuadrones de caballería y agrupamientos ecuestres que preservan la tradición militar y cumplen funciones de patrullaje.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo preside el Desfile Cívico-Militar.
Las Fuerzas Armadas muestran su compromiso con la soberanía y seguridad del país. Foto: Presidencia
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo preside el Desfile Cívico-Militar.
Las Fuerzas Armadas muestran su compromiso con la soberanía y seguridad del país. Foto: Presidencia
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo preside el Desfile Cívico-Militar.
Las Fuerzas Armadas muestran su compromiso con la soberanía y seguridad del país. Foto: Presidencia

También participaron brigadas motorizadas, unidades caninas de búsqueda y rescate, y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana que realizaron espectaculares sobrevuelos dejando estelas de humo tricolor en el cielo.

El cierre del desfile estuvo a cargo del contingente montado, con caballería y charros que recibieron aplausos de pie del público, reafirmando la tradición y la conexión de las Fuerzas Armadas con la ciudadanía.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo preside el Desfile Cívico-Militar.
Las Fuerzas Armadas muestran su compromiso con la soberanía y seguridad del país. Foto: Presidencia
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo preside el Desfile Cívico-Militar.
Las Fuerzas Armadas muestran su compromiso con la soberanía y seguridad del país. Foto: Presidencia
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo preside el Desfile Cívico-Militar.
Las Fuerzas Armadas muestran su compromiso con la soberanía y seguridad del país. Foto: Presidencia

Este 16 de septiembre no solo conmemoró el inicio de la Independencia, sino que destacó la disciplina, el compromiso histórico y la labor de todos los contingentes que, año tras año, muestran la fuerza y la unidad de México.

