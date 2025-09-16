VIDEOS escandalosos de El Grito: Drones que fallan, bailarina exótica con la Bandera

Falla masiva de drones en Piedras Negras y show de bailarina con la bandera en Chiapas generan polémica durante el Grito de Independencia.

Ciudad de México, 16 de México (SinEmbargo).- Este 15 de septiembre, las celebraciones del Grito de Independencia en México se vieron marcadas por dos incidentes que generaron polémica en redes sociales, luego de que un espectáculo de drones colapsara y un a bailarina fuera señalada por usar la bandera nacional en un espectáculo inapropiado.

El primer hecho se registró en Piedras Negras, Coahuila, cuando cientos de personas se reunieron en la plaza principal para presenciar el evento oficial, que incluía un espectáculo con más de 200 drones programados para formar figuras alusivas a la Independencia y símbolos patrios.

Aunque el espectáculo inició con normalidad, más tarde se convirtió en una tragedia. Esto luego de que varios drones perdieran estabilidad y cayeran de manera descontrolada, mientras los espectadores observaban cómo las luces se apagaban y los equipos caían al suelo.

A raíz del incidente, usuarios de redes sociales expresaron su preocupación por la seguridad del evento y criticaron el despliegue tecnológico en el municipio, aunque otros se mostraron aliviados ante la confirmación de que no hubo heridos.

“Piedras Negras”:

Porque anoche fracasó su show de drones tras múltiples choques pic.twitter.com/iD0u9RFExC — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 16, 2025

Por otra parte, en Reforma, Chiapas, otro incidente despertó controversia durante las celebraciones, luego de que una bailarina realizara un número que incluyó el uso de la bandera mexicana como parte de su vestuario, lo que generó críticas entre los asistentes.

De acuerdo con los reportes, la presentación se llevó a cabo en el escenario principal frente a decenas de personas, incluyendo menores de edad, donde la artista utilizó la bandera del país para acto, lo que fue considerado como una falta de respeto a los símbolos patrios.

Tras la difusión del video, habitantes de Reforma acusaron al ayuntamiento de permitir un espectáculo inapropiado en una fecha cívica. Sin embargo, la autoridades de la entidad no se han pronunciado al respecto.

En ambos casos, las celebraciones del Grito de Independencia quedaron marcadas por incidentes que provocaron críticas y debates sobre la seguridad, la organización de eventos públicos y el respeto a los símbolos nacionales.