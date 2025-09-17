EU pedirá pena de muerte para asesino de Charlie Kirk, acusado de asesinato agravado

Redacción/SinEmbargo

16/09/2025 - 8:24 pm

Las autoridades de Utah buscarán la pena de muerte contra Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk.

Artículos relacionados

Los cargos por manipulación de testigos se deben a que ordenó a su compañero de departamento que borrara mensajes de texto y guardara silencio; fue la madre de Tyler Robinson quien le identificó y dijo a las autoridades que su hijo había acusado "a Charlie Kirk de propagar odio".

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).– El Fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, anunció este martes que buscará la pena de muerte para Tyler Robinson, el sospechoso de matar al influencer ultraconservador Charlie Kirk, después de que haya sido acusado formalmente de varios cargos, incluido asesinato agravado, en Estados Unidos (EU).

Gray explicó en una rueda de prensa que el sospechoso enfrenta también dos cargos de obstrucción a la justicia y delito grave por disparo de arma de fuego que causó lesiones corporales graves, dos cargos de manipulación de testigos y la comisión de un delito violento en presencia de un menor.

"El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia estadounidense. (...) Fue asesinado mientras ejercía uno de nuestros derechos estadounidenses más sagrados y preciados, la piedra angular de nuestra república democrática: el libre intercambio de ideas y la búsqueda de la verdad, la comprensión y una unión más perfecta. También es una ofensa contra el Estado y contra la paz", dijo.

En declaraciones a medios, Gray indicó que los cargos por manipulación de testigos se deben a que ordenó a su compañero de piso que borrara mensajes de texto y guardara silencio. También señaló que fue la madre de Robinson la que le identificó a través de las fotos publicadas por las autoridades y le dijo a las autoridades que su hijo había acusado "a Charlie Kirk de propagar odio".

Robinson, de 22 años, comparecerá a las 17:00 horas (hora local) en una audiencia judicial virtual, que será su primera comparecencia ante el tribunal desde su arresto. Actualmente, se encuentra detenido sin derecho a fianza y se desconoce si cuenta con un abogado.

Revelan mensajes de texto del presunto asesino

En el documento oficial por el que el estado de Utah acusa a Tyler Robinson del asesinato de Charlie Kirk, las autoridades confirmaron que el joven de 22 años de familia mormona tenía una "relación romántica" con su compañero de departamento, un hombre biológico que se encuentra en etapa de transición de género.

Además, la Fiscalía de Utah reveló que el 10 de septiembre de 2025, el día del asesinato, el compañero de departamento "recibió un mensaje de texto de Robinson que decía: ‘Deja lo que estés haciendo, mira debajo de mi teclado’. El compañero miró debajo del teclado y encontró una nota que decía: ‘Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y voy a hacerlo’. La policía encontró una fotografía de esta nota".

Una parte de los intercambios de mensajes que tuvieron Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk, y su pareja.
Una parte de los intercambios de mensajes que tuvieron Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk, y su pareja. Foto: Fiscalía de Utah

En el intercambio de mensajes, la pareja de Robinson le pregunta si está bromeando, si es verdad lo que le dice, incrédulo ante sus mensajes. "¿Por qué lo hiciste?", cuestiona. "Ya me harté de su odio. Hay odios que no se pueden superar. Si logro recuperar mi rifle sin que me vean, no habré dejado ninguna prueba. Voy a intentar recuperarlo de nuevo; espero que ya se hayan marchado. No he visto nada que indique que lo hayan encontrado", responde el presunto asesino.

Robinson también le cuenta que lleva planeando el ataque contra Charlie Kirk "poco más de una semana", pero su principal preocupación es recuperar el rifle, que es de su abuelo. "¿Recuerdas cómo grababa balas? La mayoría de los mensajes son un meme. Si veo [el mensaje] en Fox News, me puede dar un infarto", dice, presumiendo los mensajes y confirmando que se trataba de comentarios irónicos y memes los que grabó en las balas.

En el final, Robinson le pide a su pareja que borre los mensajes. Le pide que no dé entrevistas y que no diga nada a las autoridades. "Si la policía te hace preguntas, consíguete un abogado y quédate en silencio", insiste.

Luego, el presunto asesino le cuenta lo que las autoridades ya habían informado: que sus padres lo confrontaron al ver sus imágenes en la televisión y que un amigo de la familia fue quien acabó denunciándolo tras ser informado por ellos de que su hijo era el hombre al que las autoridades buscaban.

¿Quién es Tyler Robinson, el presunto asesino?

Tyler Robinson, a diferencia de sus padres, aparece como registrado como "independiente", es decir, sin afiliación política: ni demócrata ni republicano. Su interés por las elecciones parece ser menor: aparece además en el registro oficial como "inactivo", lo cual indica que no votó en las elecciones de 2024 en donde Donald Trump venció a Kamala Harris. Era su primera elección presidencial con mayoría de edad, pero su estatus indica que tampoco votó en las elecciones intermedias de 2021.

Los detalles que afloran de la página de Facebook de su madre, Amber, son los de una familia unidad, que viaja continuamente: desde Disneylandia hasta Alaska. La familia celebra Halloween. El último octubre, Tyler Robinson, el acusado por el asesinato de Charlie Kirk, usó un disfraz donde supuestamente Trump lo lleva en sus hombros.

Además, presumen uno de los principales rasgos de las familias republicanas: su amor por las armas. Fotos de Tyler y sus dos hermanos inundan la galería: con rifles, con armas, con pistolas. Siempre de alto calibre. Desde que son niños y hasta los últimos meses, las armas son omnipresentes en la vida de los Robinson.

Tyler Robinson se graduó en 2021 de la preparatoria Pine View en St. George. El sospechoso de asesinar a Charlie Kirk "asistió brevemente a la Universidad Estatal de Utah durante un semestre en 2021", confirmó la propia institución. Se desconocen las causas por las cuales dejó de estudiar. En los últimos tres años, el joven estudió en el programa de aprendizaje eléctrico en el Colegio Técnico de Dixie.

¿Quién era Charlie Kirk, el influencer ultraconservador de EU?

Charlie Kirk influyó en los jóvenes de extrema derecha en cuestiones clave. De hecho, movilizó a los jóvenes conservadores con sus ideas raciales y antiderechos. El miércoles respondía preguntas sobre política transgénero y tiroteos masivos de estudiantes de la Universidad del Valle de Utah cuando fue asesinado a tiros, una manera de morir que concuerda con alguien que defendía las armas y hablaba con naturalidad de “víctimas necesarias”.

Kirk se apoyaba en los cristianos conservadores que temían la creciente aceptación de la comunidad LGBTQ en Estados Unidos. Criticó los derechos de las personas homosexuales y transgénero, y apoyaba la fusión entre la iglesia y el Estado. Alentó a estudiantes y padres a denunciar a los profesores que sospechan que adoptan lo que algunos de la derecha llaman “ideología de género”. Este apartado es el que lo relacionaría con Tyler Robinson, su presunto asesino.

Por último, en pocas palabras: Charlie Kirk odiaba a los migrantes. Odiaba a los mexicanos, negros, cafés, amarillos y a odiaba a todos los que no fueran, como él, blanco. Kirk apoyó la campaña de Trump contra la migración. Solía hablar del “gran reemplazo”, es decir, cuando los migrantes desplazaran a los estadounidenses blancos. Esta teoría, sin fundamento, también afirma que los judíos están orquestando la dilución del poder blanco al supuestamente fomentar la migración masiva.

Kirk es ahora señalado como un defensor de Israel y opositor de la idea de un holocausto palestino, pero odiaba judíos. “Las comunidades judías han estado promoviendo contra los blancos exactamente el mismo tipo de odio que, según afirman, quieren que la gente deje de usar contra ellas”, dijo en su podcast, “The Charlie Kirk Show”, en 2023.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

E Pluribus Unum

"Hay de polarización a polarización. La que se caracteriza por la voluntad de destruir a quien se...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Festejos y soberanía revindicada

"La defensa de la soberanía no es solo recuerdo patriótico, es también batalla, entendida en la dimensión...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Charlie Kirk y la guerra contra el terrorismo en “América”

"Se han desatado diversas reacciones que dividen aún más a la extremadamente polarizada sociedad estadounidense y a...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

¿A quién sirve Gertz Manero?

"Gertz Manero es inane para asuntos graves, aunque eficaz en los propios, como lo denota su intervención,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Alcaldes de Tamaulipas y Campeche se equivocan en el Grito de Independencia
1

VIDEOS ¬ ¿Viva Josefa Ortiz de Pinedo? Alcaldes desatan burlas por errores en Grito

2

RADICALES ¬ “Resistencia”, según Salinas Pliego: antes a los impuestos, ahora a la 4T

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas".
3

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas"

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
4

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
5

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

6

VIDEOS escandalosos de El Grito: Drones que fallan, bailarina exótica con la Bandera

El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, es investigado por haber lavado 156 millones de pesos, por lo que continuará en prisión preventiva.
7

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, es procesado por lavado de 156 mdp

Encuestas reflejan amplio rechazo a Trump en su país, después del asesinato de Kirk
8

Encuestas reflejan amplio rechazo a Trump en su país, después del asesinato de Kirk

9

EU felicita a México y se compromete a fortalecer la alianza “más grande del mundo”

10

Trump desplegará a la Guardia Nacional en Memphis; compara violencia con la de CdMx

El titular de la Semar habló del caso de la red de huachicol que alcanzó a varios mandos de la Marina.
11

"Fue duro aceptarlo, pero era imperdonable callarlo": Semar por caso de corrupción

Grito de Independencia 2025.
12

"¡Vivan las indígenas! ¡Vivan las y los migrantes!": CSP da Grito para la Historia

Irving Herrera, líder de La Unión Tepito
13

La SSC-CdMx detiene a Irving Herrera, "El Irving", líder histórico de La Unión Tepito

14

DATOS ¬ Una mujer, Claudia, rompe con siglos de “tradición masculina” en El Grito

“Declaro difunta la democracia mexicana”: Zedillo.
15

“Declaro difunta la democracia mexicana”: Zedillo. Acusa “golpe de Estado silencioso”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Las autoridades de Utah buscarán la pena de muerte contra Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk.
1

EU pedirá pena de muerte para asesino de Charlie Kirk, acusado de asesinato agravado

La SGIRPC las activa alertas Roja y Naranja por fuertes lluvias en la capital.
2

Lluvias azotan a la CdMx: autoridades activa alertas Roja y Amarilla en 14 alcaldías

El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, es investigado por haber lavado 156 millones de pesos, por lo que continuará en prisión preventiva.
3

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, es procesado por lavado de 156 mdp

4

Trump desplegará a la Guardia Nacional en Memphis; compara violencia con la de CdMx

Ebrard anuncia que México, EU y Canadá iniciarán consultas públicas del T-MEC.
5

México, EU y Canadá inician consultas públicas para revisión del TMEC, anuncia Ebrard

6

RADICALES ¬ “Resistencia”, según Salinas Pliego: antes a los impuestos, ahora a la 4T

Irving Herrera, líder de La Unión Tepito
7

La SSC-CdMx detiene a Irving Herrera, "El Irving", líder histórico de La Unión Tepito

La desigualdad de género persiste a nivel global pese a avances, alerta ONU Mujeres
8

La desigualdad de género persiste a nivel global pese a avances, alerta ONU Mujeres

Jair Bolsonaro irá a juicio por intento de golpe de Estado
9

Jair Bolsonaro es hospitalizado de emergencia tras presentar hipo severo y vómitos

10

VIDEOS escandalosos de El Grito: Drones que fallan, bailarina exótica con la Bandera

11

EU felicita a México y se compromete a fortalecer la alianza “más grande del mundo”

Sheinbaum Pardo llama a defender la soberanía de México en el Desfile Militar.
12

FOTOS y VIDEOS ¬ Así fue el primer Desfile Militar con CSP como Comandanta Suprema