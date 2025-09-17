EU pedirá pena de muerte para asesino de Charlie Kirk, acusado de asesinato agravado

Los cargos por manipulación de testigos se deben a que ordenó a su compañero de departamento que borrara mensajes de texto y guardara silencio; fue la madre de Tyler Robinson quien le identificó y dijo a las autoridades que su hijo había acusado "a Charlie Kirk de propagar odio".

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).– El Fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, anunció este martes que buscará la pena de muerte para Tyler Robinson, el sospechoso de matar al influencer ultraconservador Charlie Kirk, después de que haya sido acusado formalmente de varios cargos, incluido asesinato agravado, en Estados Unidos (EU).

Gray explicó en una rueda de prensa que el sospechoso enfrenta también dos cargos de obstrucción a la justicia y delito grave por disparo de arma de fuego que causó lesiones corporales graves, dos cargos de manipulación de testigos y la comisión de un delito violento en presencia de un menor.

"El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia estadounidense. (...) Fue asesinado mientras ejercía uno de nuestros derechos estadounidenses más sagrados y preciados, la piedra angular de nuestra república democrática: el libre intercambio de ideas y la búsqueda de la verdad, la comprensión y una unión más perfecta. También es una ofensa contra el Estado y contra la paz", dijo.

En declaraciones a medios, Gray indicó que los cargos por manipulación de testigos se deben a que ordenó a su compañero de piso que borrara mensajes de texto y guardara silencio. También señaló que fue la madre de Robinson la que le identificó a través de las fotos publicadas por las autoridades y le dijo a las autoridades que su hijo había acusado "a Charlie Kirk de propagar odio".

Robinson, de 22 años, comparecerá a las 17:00 horas (hora local) en una audiencia judicial virtual, que será su primera comparecencia ante el tribunal desde su arresto. Actualmente, se encuentra detenido sin derecho a fianza y se desconoce si cuenta con un abogado.

Revelan mensajes de texto del presunto asesino

En el documento oficial por el que el estado de Utah acusa a Tyler Robinson del asesinato de Charlie Kirk, las autoridades confirmaron que el joven de 22 años de familia mormona tenía una "relación romántica" con su compañero de departamento, un hombre biológico que se encuentra en etapa de transición de género.

Además, la Fiscalía de Utah reveló que el 10 de septiembre de 2025, el día del asesinato, el compañero de departamento "recibió un mensaje de texto de Robinson que decía: ‘Deja lo que estés haciendo, mira debajo de mi teclado’. El compañero miró debajo del teclado y encontró una nota que decía: ‘Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y voy a hacerlo’. La policía encontró una fotografía de esta nota".

En el intercambio de mensajes, la pareja de Robinson le pregunta si está bromeando, si es verdad lo que le dice, incrédulo ante sus mensajes. "¿Por qué lo hiciste?", cuestiona. "Ya me harté de su odio. Hay odios que no se pueden superar. Si logro recuperar mi rifle sin que me vean, no habré dejado ninguna prueba. Voy a intentar recuperarlo de nuevo; espero que ya se hayan marchado. No he visto nada que indique que lo hayan encontrado", responde el presunto asesino.

Robinson también le cuenta que lleva planeando el ataque contra Charlie Kirk "poco más de una semana", pero su principal preocupación es recuperar el rifle, que es de su abuelo. "¿Recuerdas cómo grababa balas? La mayoría de los mensajes son un meme. Si veo [el mensaje] en Fox News, me puede dar un infarto", dice, presumiendo los mensajes y confirmando que se trataba de comentarios irónicos y memes los que grabó en las balas.

En el final, Robinson le pide a su pareja que borre los mensajes. Le pide que no dé entrevistas y que no diga nada a las autoridades. "Si la policía te hace preguntas, consíguete un abogado y quédate en silencio", insiste.

Luego, el presunto asesino le cuenta lo que las autoridades ya habían informado: que sus padres lo confrontaron al ver sus imágenes en la televisión y que un amigo de la familia fue quien acabó denunciándolo tras ser informado por ellos de que su hijo era el hombre al que las autoridades buscaban.

¿Quién es Tyler Robinson, el presunto asesino?

Tyler Robinson, a diferencia de sus padres, aparece como registrado como "independiente", es decir, sin afiliación política: ni demócrata ni republicano. Su interés por las elecciones parece ser menor: aparece además en el registro oficial como "inactivo", lo cual indica que no votó en las elecciones de 2024 en donde Donald Trump venció a Kamala Harris. Era su primera elección presidencial con mayoría de edad, pero su estatus indica que tampoco votó en las elecciones intermedias de 2021.

Los detalles que afloran de la página de Facebook de su madre, Amber, son los de una familia unidad, que viaja continuamente: desde Disneylandia hasta Alaska. La familia celebra Halloween. El último octubre, Tyler Robinson, el acusado por el asesinato de Charlie Kirk, usó un disfraz donde supuestamente Trump lo lleva en sus hombros.

Además, presumen uno de los principales rasgos de las familias republicanas: su amor por las armas. Fotos de Tyler y sus dos hermanos inundan la galería: con rifles, con armas, con pistolas. Siempre de alto calibre. Desde que son niños y hasta los últimos meses, las armas son omnipresentes en la vida de los Robinson.

Tyler Robinson se graduó en 2021 de la preparatoria Pine View en St. George. El sospechoso de asesinar a Charlie Kirk "asistió brevemente a la Universidad Estatal de Utah durante un semestre en 2021", confirmó la propia institución. Se desconocen las causas por las cuales dejó de estudiar. En los últimos tres años, el joven estudió en el programa de aprendizaje eléctrico en el Colegio Técnico de Dixie.

¿Quién era Charlie Kirk, el influencer ultraconservador de EU?

Charlie Kirk influyó en los jóvenes de extrema derecha en cuestiones clave. De hecho, movilizó a los jóvenes conservadores con sus ideas raciales y antiderechos. El miércoles respondía preguntas sobre política transgénero y tiroteos masivos de estudiantes de la Universidad del Valle de Utah cuando fue asesinado a tiros, una manera de morir que concuerda con alguien que defendía las armas y hablaba con naturalidad de “víctimas necesarias”.

Kirk se apoyaba en los cristianos conservadores que temían la creciente aceptación de la comunidad LGBTQ en Estados Unidos. Criticó los derechos de las personas homosexuales y transgénero, y apoyaba la fusión entre la iglesia y el Estado. Alentó a estudiantes y padres a denunciar a los profesores que sospechan que adoptan lo que algunos de la derecha llaman “ideología de género”. Este apartado es el que lo relacionaría con Tyler Robinson, su presunto asesino.

Por último, en pocas palabras: Charlie Kirk odiaba a los migrantes. Odiaba a los mexicanos, negros, cafés, amarillos y a odiaba a todos los que no fueran, como él, blanco. Kirk apoyó la campaña de Trump contra la migración. Solía hablar del “gran reemplazo”, es decir, cuando los migrantes desplazaran a los estadounidenses blancos. Esta teoría, sin fundamento, también afirma que los judíos están orquestando la dilución del poder blanco al supuestamente fomentar la migración masiva.

Kirk es ahora señalado como un defensor de Israel y opositor de la idea de un holocausto palestino, pero odiaba judíos. “Las comunidades judías han estado promoviendo contra los blancos exactamente el mismo tipo de odio que, según afirman, quieren que la gente deje de usar contra ellas”, dijo en su podcast, “The Charlie Kirk Show”, en 2023.