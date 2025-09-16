Encuestas reflejan amplio rechazo a Trump en su país, después del asesinato de Kirk

¿Impacta la violencia política en Estados Unidos directamente en la aprobación del Presidente? Es probable. Los principales promedios lo mantienen en niveles de aprobación bajos casi desde que cumplió un mes en el cargo.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).– La desaprobación del Presidente de Estados Unidos se mantiene estable, aunque demasiado alta, según casi la totalidad de las encuestas y los ponderados. Los golpes de efecto que ha dado en las últimas semanas no parecen funcionarle. Tampoco impactó en sus números el asesinato de Charlie Kirk.

Donald Trump ha abierto frentes contra el mundo y una buena parte de su país: contra los migrantes, los periodistas, los cárteles, las universidades, los luchadores sociales, los discapacitados, los institutos de ciencia, las organizaciones civiles progresistas, los despachos de abogados independientes, los medios de comunicación, los mexicanos, los canadienses, los venezolanos, China, India, Brasil y casi todo América Latina, “los comunistas”, los europeos, la ONU, la Suprema Corte, la Organización Mundial de Comercio, el Tribunal de La Haya, los gobernadores demócratas y casi todos los que disientan o simplemente no se le acomodan. El electorado, sin embargo, no parece de acuerdo con estos niveles de acoso y violencia.

Su corto periodo de regreso en el poder ha estado marcado por la violencia. La semana pasada, el activista político de ultraderecha Charlie Kirk fue asesinado en la Universidad del Valle de Utah. El aliado cercano del Presidente tenía treinta y un años. Tyler Robinson, residente de Utah de veintidós años, es el presunto asesino de este caso, que sigue de otros muchos casos más. El tiroteo de dos legisladores estatales de Minnesota y sus cónyuges en junio, por ejemplo; o dos atentados contra la vida de Trump durante la campaña presidencial del año pasado.

¿Impacta la violencia política en Estados Unidos directamente en la aprobación del Presidente? Es probable. Los principales promedios lo mantienen en niveles de aprobación bajos casi desde que cumplió un mes en el cargo. Según Real Clear Polling, 51.4 por ciento de los estadounidenses rechaza a su Presidente y 46 por ciento lo acepta; según el ponderado de The New York Times, Trump tiene un rechazo de 53 por ciento con un 43 por ciento de aceptación. Algunas de las encuestadoras más prestigiadas e incluso medios de comunicación aliados de él, como Fox News, lo colocan, desde hace siete meses, con niveles de aprobación por debajo de los 50 puntos porcentuales, más abajo incluso que en su primer mandato.

El ponderado de The Economist, una revista inglesa liberal, indica que con 239 días del mandato, Trump tiene un índice de aprobación neta de 41 por ciento, con 55 por ciento de rechazo. Forbes dice que la calificación neta de aprobación para Trump –del 10 al 14 de septiembre– es de 42 por ciento y por ciento lo desaprobó. Esto representa un aumento de dos puntos tanto en su desaprobación como en su aprobación respecto a la encuesta de agosto de este grupo.

Ruth Igielnik, editora de encuestas de The New York Times, explica que el índice de aprobación general de Trump se ha mantenido relativamente estable en las últimas semanas. “Sin embargo, en el fondo, el Presidente parece estar perdiendo terreno entre electorados clave, según una nueva encuesta del Pew Research Center. Entre los republicanos más jóvenes, en particular los menores de 35 años, el índice de aprobación de Trump ha caído drásticamente. Aun así, su aprobación entre los republicanos de mayor edad, que constituyen la base de su apoyo, se mantiene estable y sólida”.

Fox News, una cadena aliada de la derecha, la ultraderecha y Trump, le da una aprobación de 46 por ciento contra una desaprobación de 54 por ciento. Reuters/Ipsos le otorga apenas 42 puntos porcentuales a favor con 56 puntos en contra. Y The Economist/YouGov le da 43 de aprobación contra 54 de aprobación. Son números bastante malos para alguien que tiene una enorme confianza en sí mismo, y peores para quien ha gobernado a punta de amenazas y golpes abiertos y bajos. El rastreador de índices de aprobación de líderes globales Morning Consult pone a Trump en medio de la tabla de mandatarios, con datos recopilados del 2 al 8 de septiembre de 2025.

Irineo Cabreros, editor de modelado estadístico del ponderado de The New York Times, dice que los dos mandatos presidenciales de Trump comenzaron con índices de aprobación históricamente bajos. Si bien su segundo mandato ha sido algo mejor valorado por los votantes que el primero, Trump comenzó su mandato actual con un índice de aprobación neto inferior al de cualquier otro Presidente, desde Bill Clinton. Varios otros presidentes recientes han visto sus índices de aprobación negativos en los primeros seis meses de sus mandatos, lo que significa que hubo más desaprobación que aprobación de su gestión: George W. Bush (en su segundo mandato), Bill Clinton (en su primer mandato) y Barack Obama (en su segundo mandato).