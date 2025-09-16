EU felicita a México y se compromete a fortalecer la alianza “más grande del mundo”

Marco Rubio felicitó a México por el 215 aniversario de su Independencia y destacó los lazos geográficos, históricos y comerciales que unen a ambos países.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó este martes al pueblo de México por el aniversario 215 de su Independencia y destacó que ambos países comparten una de las relaciones comerciales "más grandes del mundo".

“Estados Unidos y México comparten una relación vital, moldeada por la geografía, la historia y los lazos perdurables entre nuestros pueblos”, señaló Rubio en un comunicado de prensa sobre la importancia de la relación bilateral.

“Nuestra alianza impulsa una de las relaciones comerciales más grandes del mundo, fomenta la prosperidad a ambos lados de la frontera y fortalece la seguridad regional”, aseguró.

Día Nacional de #México 🇲🇽 En nombre de los Estados Unidos de América, felicito al pueblo de México al celebrar el 215º aniversario de la independencia de México. Estados Unidos y México comparten una relación vital, moldeada por la geografía, la historia y los lazos… pic.twitter.com/CmiCF6v4BL — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) September 16, 2025

En su mensaje, el funcionario estadounidense enfatizó la cooperación entre ambas naciones para enfrentar desafíos comunes, como lo son: la delincuencia organizada y la migración, a fin de resguardar el bienestar de ambas naciones.

“Trabajando juntos como socios soberanos, abordamos desafíos compartidos, como combatir la delincuencia transnacional, asegurar nuestra frontera y frenar la inmigración ilegal”, destacó

Asimismo, el Secretario de Estado subrayó la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación y construir una asociación aún más sólida en los próximos años.